Weite Männerhosen und entspannte Schnitte im Trend

Jogginghosen in Wolloptik sind im Alltag gut tragbar.

Jogginghosen und weitere Männerhosen sind diesen Herbst erneut im Trend. Wie kombiniert man und trägt man sie am besten? Ein paar Tipps.

Frankfurt/Main. Weit und entspannt - so lässt sich ein aktueller Trend bei den Männerhosen umreißen. In diesem Herbst erneut beliebt sind dabei Jogginghosen, in der Fashion-Sprache Sweat Pants genannt.

Längst seien diese Hosen auch im Mainstream angekommen, schreibt die Fachzeitschrift "Textilwirtschaft" (Ausgabe 41/2018). In Wolloptik sei die Jogginghose nicht nur sofa-, sondern auch alltagstauglich. Männer können sie eher leger mit Bomberjacke und T-Shirt kombinieren, aber auch eleganter mit Strick und Hemd.

Abseits der Sweat Pants sei die Hosensilhouette ebenfalls entspannt, so die Experten: Für modisch Progressive sei die Oversized-Form eine Alternative zum seit Jahren dominierenden Slim-fit-Look. Und um nicht allzu extravagant aufzutreten, lassen sich weite Hosen unten umkrempeln - auch das ein schon länger zu beobachtender Trend.

( dpa )