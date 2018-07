Geburtstagskarte mit Masking Tape fertigen

Geburtstagskarten lassen sich schnell mit Deko-Klebebänder selbst fertigen. Einzelne Streifen des Tapes werden so zu Kerzen oder zur Torte.

Manchmal muss es schnell gehen: Wer kurz vor der Geburtstagsfeier noch eine schöne Karte braucht, kann sie aus Washi Tape oder Masking Tape in kurzer Zeit selbst kreieren. So geht's.

Köln. Vergessen, eine Geburtstagskarte zu kaufen? Sie lässt sich einfach und schnell selbst basteln - wenn man etwas Karton oder unbedruckte Klappkarten sowie Deko-Klebebänder zu Hause hat.

Die Bänder werden in verschiedener Länge einfach auf die zurechtgeschnittene Karte geklebt - so wie Kerzen, erläutert die DIY Academy in Köln. Mit einem schwarzen Filzstift werden dann ein Docht gezeichnet und aus rotem oder goldenem Papier Flammen ausgeschnitten und aufgeklebt.

Die farbigen Dekobänder sind auch als Washi Tape oder Masking Tape im Handel zu finden. Letzteres hat sich inzwischen von einem Markennamen zu einer allgemeinen Produktbezeichnung entwickelt, es handelt sich um ein farbiges Abklebeband. Washi Tape wiederum ist ein Klebeband aus Reispapier, welches aus Japan kommt.

( dpa )