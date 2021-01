Eine Fashion Week in Berlin ohne Publikum

Berlin. Belanglos, wenig glamourös, uninteressant: Die Berliner Fashion Week musste sich im Laufe ihrer über zehnjährigen Karriere schon einiges an Spott anhören. Stand heute konnte aber selbst eine Pandemie dem mehrtägigen Modeevent nichts anhaben. Die Mercedes-Benz Fashion Week findet auch im Januar 2021 statt, als rein digitales Format. Das große Drumherum mit eingeflogenen Hollywood-Prominenten, rotem Teppich und After-Show-Party fällt coronabedingt natürlich aus. Dafür kann nun mit einem Livestream auf www.mbfw.berlin jeder von zu Hause aus zuschauen. Front Row für alle, gerne auch in Jogginghose oder mit Handtuchturban auf dem Kopf. Modisch hat das Virus manch fragwürdige Entwicklung hervorgebracht.



Eröffnet wurde der Laufsteg im Kraftwerk an der Köpenicker Straße in Mitte am Montagabend um 18 Uhr von Tom Van Der Borght - originalgetreu mit zehn Minuten Verspätung. Der belgische Designer gewann im vergangenen Oktober das 35. International Festival of Fashion, Photographie and Fashion Accessories in Hyères. In Berlin präsentierte er 18 knallbunt-urbane Looks mit viel Glitzer, Kabelbinder, kombiniert mit Plateauschuhen und Gummistiefeln. Im Zusammenspiel mit einer von der spanischen Tänzerin Blanca Li choreografierten Performance geriet das dann sogar auf dem heimischen Bildschirm überraschend atmosphärisch - irgendwo zwischen Space Odyssey, Apokalypse und After Hour.

Fashion Week Berlin: Keine Zuschauer, aber Corona-Tests

Dort, wo normalerweise Hunderte Zuschauer Platz nehmen, gelten diesmal allerdings strenge Sicherheitsvorkehrungen: kein Publikum, dafür mehrfache Corona-Tests für alle Mitarbeiter. Van Der Borght sieht auch das Positive. Online könne man zurückspulen, wenn einem etwas gut gefallen habe. Sein Kollege Kilian Kerner, der in diesem Januar mit seiner 20. Show dabei ist, hofft zudem auf eine größere Reichweite. Die verspricht sich auch Marcus Kurz, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur Nowadays. „Ohne den Livestream wäre der Zugang zur deutschen Mode im Rahmen der Fashion Week nur einem exklusiven Kreis vorbehalten. Wir möchten jedoch die modeinteressierte Öffentlichkeit einbeziehen.” Eine Fashion Week mit Publikum könne das digitale Format allerdings nicht ersetzen. „Die Modewoche dient neben der Präsentation von Mode natürlich auch dazu, Menschen zum gemeinsamen Austausch zu bringen.“

Bis einschließlich Mittwoch zeigen Labels wie Marc Cain, Rebekka Ruétz und Lana Mueller ihre neuen Kollektionen auf dem Catwalk, und auch im Rahmen des “Berliner Salons" präsentieren sich zahlreiche Labels online. Am Montag startete die renommierte Gruppenausstellung gleich mit einem Coup: Im menschenleeren Kraftwerk eröffnete Leni Klum die Rückkehr des Formats auf die Fashion Week in Looks von unter anderen Lala Berlin, Dawid Tomaszewski und Esther Perbandt. Die Tochter von Heidi Klum ist derzeit mit ihrer Mutter für die Dreharbeiten zu “Germany’s next Topmodel” in Berlin und gab im Dezember auf dem Cover der deutschen “Vogue” ihr Modeldebüt.





Zuschauer sind näher dran an den Menschen hinter der Mode

Auch Gespräche mit Designern wie Lili Radu, Michael Sonntag und Marina Hoermanseder gibt es bis Mitte der Woche in Videoform. In gewisser Weise sind die Zuschauer dieses Mal also sogar näher dran an den Menschen hinter der Mode. Über den Wegfall großer Schauenspektakel, so wie sonst von Lena Hoschek oder Marina Hoermanseder, dürfte das aber trotzdem nur schwer hinwegtrösten. Zumindest für diejenigen, die sich sonst über eine Einladung freuen dürfen. Hoschek hat sich entschieden, ihre Kollektion erst im Februar online vorzustellen, nicht ganz ohne Wehmut: „Die Berlin Fashion Week habe ich immer sehr geliebt – die Stadt, den Trubel – das werde ich sehr vermissen.“ Marina Hoermanseder ist Ende des vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter geworden, ihr Verzicht liege jedoch in erster Linie an der Pandemie, so die Wahlberlinerin. Wer ihre Shows kenne, wisse, was sie für eine Vorstellung von einem solchen Event habe. Doch 800 Showgäste und eine After-Show-Party mit 1500 Gästen seien derzeit „aus gutem Grund“ nicht möglich.

Die Frage ist auch: Zu welcher Gelegenheit lassen sich extravagante Designs wie die Korsagen und ikonische Strapskirts von Marina Hoermanseder derzeit tragen? Modisch wirft die Coronakrise ganz andere Themen auf: Ist es okay, in Schlafanzughose im Homeoffice zu sitzen? Oder hat man, wie Karl Lagerfeld einst behauptete, die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn die Jogginghose in den vergangenen Monaten zum Lieblingskleidungsstück avanciert ist? Tom Van Der Borght findet, man solle tragen, was einem gefalle. Ähnlich sieht es Lena Hoschek. „Gott sei Dank leben wir in keinem Zeitalter mehr, in dem es einen bestimmten Kleidungszwang gibt. Die Frage ist nur, wie fühlt man sich selbst am wohlsten. Ich glaube, dass die meisten von uns die Jogginghose mittlerweile schon satt haben und sich eigentlich gerne schön anziehen, wenn sie mal eine Konferenz haben.“ Für Trendanalyst Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut in Köln ist die Tendenz zur modischen Gemütlichkeit hingegen noch längst nicht vorbei. Im Trend liege aber nicht etwa das olle, zehn Jahre alte und abgetragene Modell, sondern vielmehr eine schicke, aber eben dennoch bequeme Gummizughose aus Jersey.

Wie sich Berlin als Modestandort entwickeln wird, wird in Zukunft auch die neue Konkurrenz mit Frankfurt/Main zeigen. Die Messe Premium hatte im Sommer ihren Umzug bekanntgegeben. Die vielen Termine erschwerten es Einkäufern sehr, findet Lena Hoschek. „Wenn ich aus dem Ausland kommen würde, wüsste ich nicht, wo ich hinfahren soll.“ Marina Hoermanseder will abwarten. „Dadurch, dass unser Blick strategisch zunehmender auch auf Amerika gerichtet ist, wollen wir uns momentan gar nicht für Frankfurt oder Berlin entscheiden müssen.“