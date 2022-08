Wann Kalorienzählen sinnvoll ist

Wie viel Gramm sind das wohl? Beim Kalorienzählen sollte man nicht zu perfektionistisch vorgehen - sonst gehen Freude und Genuss am Essen verloren.

Wie viel Kalorien man am Tag verbraucht, hängt auch davon ab, wie aktiv man ist. Schon eine halbstündige Joggingrunde durch den Park kann rund 400 Kilokalorien verbrennen.

In Süßigkeiten stecken oft leere Kalorien. Sie stellen dem Körper zwar viel Energie zur Verfügung, aber wenig Nährstoffe.

Kalorien sind kleine Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen? Dieser Postkartenspruch stimmt natürlich nicht. Was stimmt: Wer abnehmen will, sollte seine Kalorienzufuhr im Blick haben. So geht's.