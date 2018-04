So trainieren Golfer abseits des Platzes

Köln. Ein bisschen über den Platz spazieren und ab und an mal mit einem Schläger auf den Ball hauen. So ungefähr stellen sich viele Golf vor. Doch wer diesen Sport ernsthaft betreibt, beschäftigt neben einem Golftrainer einen Fitness-Coach.

"Golf ist koordinativ hochanspruchsvoll", erklärt Wolfgang Ritzdorf vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Deutschen Sporthochschule Köln. Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und eine gute Hand-Auge-Koordination: All das braucht, wer den Ball möglichst weit und optimal platziert schlagen will.