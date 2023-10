Prime Day elektrische Zahnbürste: Beste Angebote von Amazon

Beim Amazon Prime Day stehen elektrische Zahnbürsten hoch im Kurs. Wo kann man am meisten sparen? Jetzt über beste Deals informieren!

Amazon Prime Day 2023 Elektrische Zahnbürste am Prime Day: Beste Amazon-Angebote

Berlin. Heute Nacht geht es los: Die Amazon Prime Days stehen an. Zahlreiche Produkte sind beim größten Online-Shop der Welt reduziert. Besonders Markenprodukte finden sich häufig unter den besonders reduzierten Artikeln, das gilt auch für elektrische Zahnbürsten, die von vielen Zahnärzten für eine gute Zahngesundheit empfohlen werden.

Am Markt haben sich vor allem zwei Anbieter mit höherklassigen – und zum Teil sehr teuren Produkten positioniert: Oral-B und Philips mit seiner Marke Soniccare. Verbraucher haben hier die Wahl, ob sie zu einem günstigen Modell greifen oder die Chance bei den Prime Days wahrnehmen, auch im teureren Segment ein wahres Schnäppchen zu ergattern.

Wir haben uns die aktuellen Angebote von Amazon angeschaut: Schon vor dem eigentlichen Start der Amazon Prime Day Deals sind zahlreiche elektrische Zahnbürsten beider Hersteller im Angebot. Und das mit satten Rabatten.

Elektrische Zahnbürste am Amazon Prime Day 2023: Beste Angebote

Philips Sonicare DiamondClean 9400 Elektrische Zahnbürste Philips Sonicare DiamondClean 9000 Elektrische Zahnbürste Philips Sonicare 3100 – 2 x elektrische Schallzahnbürste Oral-B iO Series 7 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Oral-B iO Series 9 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush

Philips Sonicare DiamondClean 9400 am Prime Day

Foto: Hersteller

Preis: 174,99 Euro ( 38 % Rabatt )

) ➣➣ Zum Angebot von Amazon : Philips Sonicare DiamondClean 9400 Elektrische Zahnbürste *

: * Alternative bei Ebay für 214 Euro

Highlights: Eine App-Unterstützung ermöglicht Nutzern, ihr Putzverhalten zu überwachen und zu optimieren. Die Philips Sonicare DiamondClean 9400 bietet verschiedene Putzprogramme und Intensitätsstufen, was eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers ermöglicht. Ein Drucksensor ist ebenfalls integriert, um übermäßigen Druck beim Putzen zu vermeiden und das Zahnfleisch zu schützen.

Gut zu wissen: Stiftung Warentest kürte die Philips Sonicare DiamondClean 9400 zum Testsieger mit einem Qualitätsurteil von "gut (1,8)". Die Zahnbürste fiel dabei mit einer durchweg positiven Bewertung und einer starken Akkulaufzeit von fast 120 Minuten auf.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 am Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Die Philips Sonicare DiamondClean 9000 wird im Doppelpack geliefert und bietet eine Kombination aus moderner Technologie und praktischem Design. Die Zahnbürste ist mit mehreren Putzprogrammen und Intensitätsstufen ausgestattet, was eine personalisierte Zahnpflege ermöglicht. Ein Ladeglas und Bürstenköpfe sind im Paket enthalten.

Gut zu wissen: Die DiamondClean 9000 wurde nicht spezifisch von Stiftung Warentest bewertet, erhielt jedoch von Öko Test ein "Gut". Andere Testberichte wie das vom Portal T3 bezeichnen die Zahnbürste als eine der besten Zahnbürsten auf dem Markt. Die mit der Zahnbürste verbundene App ist KI-gesteuert, um personalisierte Ratschläge für Ihren Putzstil zu geben. Vorteil bei der Bestellung über Amazon: Die Zahnbürste kommt im Doppelpack, weshalb die Ersparnis gegenüber Angeboten wie dem von Mediamarkt ziemlich groß ist. Prime-Kunden profitieren übrigens von der Lieferung schon am nächsten Tag. Zur Registrierung für Amazon Prime geht es hier.

Philips Sonicare 3100 am Amazon Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Die Philips Sonicare 3100 kommt bei der Bestellung über Amazon ebenfalls im Doppelpack und ist mit sogenannten "C2 Optimal Plaque Defense"-Bürstenköpfen ausgestattet, die eine gründliche Reinigung versprechen. Das Design ist schlank und benutzerfreundlich.

Gut zu wissen: Für die Philips Sonicare 3100 gibt es keinen spezifischen Test von Stiftung Warentest. Internationale Reviews beschreiben sie jedoch als funktionale und benutzerfreundliche Zahnbürste. Sie ist eine kostengünstige Option für diejenigen, die nach einer zuverlässigen und effektiven Zahnbürste suchen, ohne den Geldbeutel überzustrapazieren.

Oral-B iO Series 9 am Prime Day

Foto: Hersteller

Preis: 211,99 Euro (-48% Rabatt)

➣➣ Zum Angebot von Amazon: Oral-B iO Series 9 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush *

Highlights: Die Oral-B iO Series 9 ist eine hochmoderne elektrische Zahnbürste, die mit einer Fülle von Features ausgestattet ist. Sie bietet Echtzeit-Feedback durch ihre App und den Bürstenkopf selbst, was de,m Hersteller zufolge das Putzverhalten verbessern soll. Die Zahnbürste verfügt über sieben Reinigungsmodi, die über ein interaktives Farbdisplay ausgewählt werden können. Es gibt auch einen Drucksensor, der die Benutzer warnt, wenn sie zu hart oder zu weich bürsten. Die iO Series 9 ist kombiniert ein leichtes, komfortables Design mit einer schnellen magnetischen Ladetechnologie.

Gut zu wissen: Die Oral-B iO Series 9 kam bei Testern gut an. Das lag unter anderem an ihrem intelligenten Drucksensor sowie dem Feedback über das Putzverhalten. Weiterer Pluspunkt: die lange Akkulaufzeit. Die Zahnbürste verfügt über sieben Reinigungsmodi und einen Quad-Timer, der alle 30 Sekunden vibriert, um den Benutzer daran zu erinnern, den Putzbereich zu wechseln. Der Drucksensor ändert die Farbe, um anzuzeigen, ob zu hart, zu weich oder mit dem richtigen Druck geputzt wird. Trotz ihres höheren Preises wurde die iO Series 9 für ihre fortschrittlichen Funktionen und die Verbesserung der Putzgewohnheiten gelobt. Allerdings gibt es auch Tester, die meinen, dass frühere Versionen genauso gut, dafür aber nicht so teuer seien. Zum Beispiel die nächste Zahnbürste von Oral-B aus der selben iO-Reihe, die ebenfalls beim Prime Day rabattiert ist.

Oral-B iO Series 7 am Prime Day

Foto: Hersteller

Highlights: Die Oral-B iO Series 7 wird ebenfalls von künstlicher Intelligenz unterstützt. In einer App kann man sein Putzerverhalten analysieren und der Hersteller verspricht, dass man so angeblich nie wieder einen Zahn beim Putzen vergessen würde. Darüber hinaus bietet die Oral-B iO Series 7 verschiedene Putzmodi und kommt mit zusätzlichen Aufsteckbürsten.

Gut zu wissen: Die Oral-B iO Series 7 wurde von "Forbes" als eine der besten smarten elektrischen Zahnbürsten bewertet. Sie wird für ihr luxuriöses Design und ihre technologischen Innovationen gelobt. Die Zahnbürste verbindet sich mit einer App, die das Putzverhalten in Echtzeit überwacht und Feedback gibt.



