Festgeld bei Klarna oder Creditplus anlegen? Empfehlungen für Sparer

Berlin.

Unter den Direktbanken zahlen Creditplus aus Deutschland und Klarna aus Schweden die höchsten Zinsen für das Festgeld

Doch für welchen Anbieter sollten sich Sparer entscheiden?

Auch wenn beide mit hohen Zinsen locken, überzeugt ein Angebot besonders im Direktvergleich

Steigende Leitzinsen haben in den vergangenen Monaten für ein überraschendes Comeback gesorgt: Tagesgeld und Festgeld sind plötzlich wieder angesagt, insbesondere bei doch eher auf die Sicherheit ihrer Anlage bedachten Deutschen. Zuletzt haben einige Banken die unter anderem wegen der hohen Inflation erhöhten Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Anlass genommen, um ins Rennen einzusteigen. Darunter fallen auch die schwedische Direktbank Klarna* und die Creditplus Bank aus Deutschland*. Beide zahlen im Vergleich zu anderen Banken hohe Zinsen auf das Festgeld.

Sparer stellt das vor die Frage, bei welchem Anbieter ihr Geld am besten aufgehoben ist und vor allem: wo die Rendite am höchsten ist. Creditplus zahlt Kunden ab einer Anlagedauer von 12 Monaten 4 Prozent Zinsen*, beim Angebot von Klarna mit dem Namen "Festgeld+" gibt es sogar 4,11 Prozent Zinsen*. Was ist mit längeren Laufzeiten? Und heißt das, dass ich mein Geld beim Anbieter mit den höchsten Zinsen investieren sollte? Wie sieht es mit den anderen Konditionen aus? Wir haben beide Festgeld-Angebote miteinander verglichen.

ANZEIGE

Weitere Tests zu diversen Finanz-Produkten und anderen Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Festgeld bei Klarna oder Creditplus: Die Konditionen im Vergleich

Klarna Festgeld+ * Creditplus * Santander * Zinsen für 1 Jahr 4,11 Prozent 4,0 Prozent 3,7 Prozent Sitz der Bank Schweden Deutschland Deutschland Mindesteinlage 1 Euro ab 5000 Euro ab 2.500 Kontoführung kostenlos kostenlos kostenlos Einlagensicherung In Schweden bis zu 1.050.000 SEK (100.000 Euro) 100.000 Euro 100.000 Euro

Bei Creditplus liegt die Mindestanlagesumme bei 5.000 Euro, während Klarna bereits ab einem Euro eine Anlage ermöglicht. Das macht Klarna* besonders attraktiv für Kleinanleger. Auf der anderen Seite bietet Creditplus eine maximale Anlagesumme von 2,5 Millionen Euro im Gegensatz zu Klarnas Obergrenze von 500.000 Euro.

Was heißt das konkret? Wir haben nachgerechnet und die Zinssätze verglichen. In beiden Fällen haben wir jeweils die maximale Anlagesumme als Rechengrundlage verwendet.

Das sind die Ergebnisse:

Bei einer Anlage von 500.000 Euro bei Klarna * über 3 Jahre beträgt der Zinsgewinn 59.400 Euro.

* über 3 Jahre beträgt der Zinsgewinn 59.400 Euro. Bei einer Anlage von 2.500.000 Euro bei Creditplus *hätten Sie am Ende 300.000 Euro mehr.

Aber mal ehrlich: Wer hat schon mal eben eine halbe Million oder sogar 2,5 Millionen Euro auf dem Konto? Schauen wir uns also einmal an, was passiert, wenn wir "nur" 5.000 Euro über die Dauer von 3 Jahren anlegen wollen.

Für die Berechnung haben wir die Jahreszinsformel verwendet (Eine andere Methode, die häufig von vielen Banken verwendet wird, ist die tagesgenaue Zinsberechnung).

Die Jahreszinsformel lautet: Zinsgewinn=Anlagebetrag×Zinssatz×Laufzeit

Das sind die Ergebnisse:

Klarna: Anfangsbetrag: 5.000 Euro Zinssatz: 3,96% p.a./ Laufzeit: 3 Jahre.

Endbetrag = 5.594 Euro Creditplus: Anfangsbetrag: 5.000 Euro Zinssatz: 4,00% p.a. / Laufzeit: 3 Jahre.

Endbetrag = 5.600 Euro

Creditplus gewinnt im direkten Vergleich mit einem Endbetrag von 5.600 Euro, während Klarna* einen Endbetrag von 5.594 Euro bietet. Der Unterschied beträgt jedoch nur 6 Euro über die dreijährige Laufzeit. Bei einer zweijährigen Laufzeit mit der selben Anlagesumme würde übrigens Klarna* mit 401 Euro gewinnen, weil die Direktbank für die Dauer von 24 Monaten 0,01 Prozentpunkte höhere Zinsen bietet als Creditplus*. Der Unterschied beträgt jedoch nur 1 Euro.

Festgeld bei Klarna und Creditplus anlegen: Andere Konditionen sind entscheidend

Schaut man also lediglich auf die Zinsen, geht der Vergleich ungefähr unentschieden aus. Sparer sollten also auch andere Konditionen im Blick halten und dabei kommt es dann auf individuelle Faktoren wie etwa die Zinsauszahlung an. Und hier ist Creditplus etwas flexibler als Klarna.







Creditplus zahlt die Zinsen jährlich auf ein Referenzkonto aus. Klarna hingegen überweist Zinsen für Festgeldkonten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr erst nach Ablauf der Laufzeit. Bei Laufzeiten von über einem Jahr werden die Zinsen von Klarna jährlich sowie in einer abschließenden Zahlung am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Bezogen auf unsere Beispielrechnung macht es für Privatanleger also keinen Unterschied, ob sie das Festgeld-Angebot von Klarna oder Creditplus in Anspruch nehmen.

Auch in einem anderen Punkt ist Creditplus flexibler. Denn für die Nutzung des Festgeld-Angebots von Klarna müssen Sie ein Bankkonto anlegen. Zwar werden wie auch bei Creditplus generell keine Gebühren fällig, doch auf einige Verbraucher dürfte die Eröffnung eines eigenen Bankkontos abschreckend wirken. Creditplus zahlt die Zinsen dagegen jährlich auf das angegebene Referenzkonto aus. Darüber hinaus könnte der Standort der Bank ein Faktor für besonders auf Sicherheit bedachte Sparer sein, wenngleich die Einlagesicherung in Schweden (Klarna) und Deutschland (Creditplus) je 100.000 Euro beträgt.

Laufzeit (Monate) Creditplus Zinssatz Klarna Zinssatz 12 4,00% p.a. 4,11% p.a. 18 4,00% p.a. - 24 4,00% p.a. 4,01% p.a. 36 4,00% p.a. 3,96% p.a. 48 4,00% p.a. 3,91% p.a. 60 4,00% p.a. - 72 4,00% p.a. - 84 4,00% p.a. -

Fazit: Was ist besser? Festgeld bei Klarna oder Creditplus?

Beide Banken bieten attraktive Festgeldangebote, wobei die Wahl je nach individuellen Bedürfnissen und Vorlieben variieren kann. Während Creditplus* eine höhere Mindesteinlage und eine breitere Palette von Laufzeiten bietet, ermöglicht Klarna* den Einstieg bereits ab einem Euro und bietet bei einigen Laufzeiten konkurrenzfähige Zinssätze. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Festgeld-Angebot von Klarna tatsächlich eher für Privatanleger gedacht ist, die kleinere Summen über kürzere Laufzeiten anlegen wollen. Das kann man auch daran erkennen, dass die Zinsen eigentlich nur für die Laufzeit von einem Jahr besser sind als bei Creditplus. Danach gewinnt die Bank aus Deutschland den Zins-Vergleich.

Zu beiden Angeboten kommen Sie hier:

Allerdings gibt es auch andere Banken mit attraktiven Angeboten. Mehr dazu in unserem Ratgeber zum Tages- und Festgeld mit aktuellen Angeboten. Eine Alternative zu Klarna ist etwa das Festgeld der pbbdirekt – auch dort sind mehr als vier Prozent Zinsen* möglich. Zum 25. Juli hat die Bank ihre Zinsen für das Festgeld erhöht und zählt damit zu den aktuell attraktivsten Anbietern am Markt. Die pbbdirekt – ehemals Deutsche Pfandbriefbank – hat ihren Sitz in Garching (Bayern).

Ebenfalls ihren Sitz in Deutschland hat die Santander Consumer Bank. Das Festgeld gibt es bei der Santander als Sparbrief – 3,7 Prozent Zinsen* gibt es ab einer Geldeinlage von 2500 Euro. Sowohl die pbbdirekt als auch die Santander fallen unter die deutsche Einlagensicherung und bieten einen Support via Telefon oder sogar persönlich in einer Filiale vor Ort an. Die Kontoeröffnung funktioniert bei Klarna und den beiden vorstellten Alternativen einfach: Alle drei Konten können online eröffnet werden. Die Identifikation ist via PostIdent in einer Filiale oder per Video möglich.

Was ist Festgeld?

Festgeld ist eine Art von Bankanlage, bei der ein bestimmter Geldbetrag für einen festgelegten Zeitraum zu einem festen Zinssatz angelegt wird. Während dieses Zeitraums kann das Geld nicht abgehoben werden, es sei denn, es werden vorzeitige Abhebungsgebühren gezahlt. Nach Ablauf der Laufzeit wird das angelegte Geld zusammen mit den Zinsen zurückgezahlt.

Festgeld ist eine festverzinsliche Bankanlage.

Der Anlagebetrag kann während der Laufzeit nicht abgehoben werden.

Am Ende der Laufzeit werden sowohl der ursprüngliche Betrag als auch die Zinsen ausgezahlt.

Wie unterscheidet sich Festgeld von anderen Anlageformen

Das Festgeld bietet im Vergleich zu anderen Anlageformen, wie z.B. Tagesgeld, eine höhere Sicherheit und oft einen höheren Zinssatz, da das Geld für einen festgelegten Zeitraum angelegt wird. Im Gegensatz zu Aktien oder Fonds besteht beim Festgeld kein Risiko von Kursschwankungen. Allerdings ist die Rendite in der Regel niedriger als bei risikoreicheren Anlagen.

Festgeld bietet höhere Sicherheit als viele andere Anlageformen.

Es gibt keinen Einfluss von Marktschwankungen auf Festgeld.

Die Rendite ist meistens geringer als bei risikoreicheren Anlageoptionen.

Tagesgeld Festgeld Zugang Geld ist täglich verfügbar – Ein- und Auszahlung jederzeit möglich. Das Geld ist für einen festgelegten Zeitraum fest angelegt – keine spontanen Ein- und Auszahlungen. Zinsen Der Zinssatz ist variabel und kann sich ändern. Der Zinssatz ist fest und ändert sich während der Laufzeit nicht. Rendite Tendenziell niedriger – das Geld muss täglich abrufbar sein und die Bank ist weniger flexibel. Tendenziell höher – das Geld wird fest angelegt und innerhalb der Laufzeit kann die Bank frei darüber verfügen. Risiko Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Flexibilität Sehr hoch – Geld kann jederzeit ein- und ausbezahlt oder auf ein anderes Konto umgeschichtet werden. Gering – bis zum Ende der Laufzeit hat man keinen Zugriff auf das Geld. Verwendung Geeignet für die kurzfristige Geldanlage oder als Notgroschen. Geeignet für langfristige Geldanlage in der Anlagestrategie.

Welche Laufzeiten sind bei Festgeld üblich?

Die Laufzeiten für Festgeld variieren und können von nur einem Monat bis zu mehreren Jahren reichen. Üblicherweise bieten Banken Festgelder mit Laufzeiten von 3, 6, 12 Monaten oder sogar 2 bis 5 Jahren an. Je länger die Laufzeit, desto höher ist in der Regel der angebotene Zinssatz.

Laufzeiten können von einem Monat bis zu mehreren Jahren variieren.

Häufige Laufzeiten sind 3, 6 oder 12 Monate und 2 bis 5 Jahre.

Längere Laufzeiten bieten oft höhere Zinssätze.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.