Hanseatic Bank Kreditkarte: Die wichtigsten Infos für Verbraucher

GenialCard vs. GoldCard

Berlin.

Die Hanseatic Bank wird im Internet von vielen Nutzern angepriesen: Was steckt dahinter?

Wir haben uns die Kreditkarten der Bank einmal angeschaut und ihre Konditionen miteinander verglichen

Im Urlaub einen Mietwagen buchen, Einkäufe auf Raten zahlen oder kostenfrei am Automaten Geld abheben – viele Verbraucher schätzen die Vorteile und Flexibilität von Kreditkarten. Am Markt haben sich zahlreiche Anbieter positioniert, darunter auch die Hanseatic Bank, die gleich zwei Karten im Portfolio hat: die "GenialCard"* und die "GoldCard"*.

Bei beiden Kreditkarten handelt es sich um Visa-Karten mit Bonusprogrammen. So lockt die Hanseatic Bank bei der "GenialCard"* etwa mit Vergünstigungen bei Reisebuchungen oder Gutscheinen, die über den hauseigenen Online-Shop eingelöst werden können. Wie für goldene Kreditkarten üblich sind bei der "GoldCard" auch Versicherungen enthalten*. Was zeichnet diese Karten noch aus, wo liegen ihre Unterschiede und welche möglichen Alternativen gibt es für Verbraucher?

Kreditkarte der Hanseatic Bank: Die GenialCard im Überblick

Die "GenialCard" der Hanseatic Bank* punktet durch ihre Flexibilität. Sie kommt ohne Jahresgebühr aus und ermöglicht es den Nutzern, weltweit kostenlos Geld abzuheben. Zudem bietet sie eine flexible Ratenzahlung und einen Online-Einkaufsschutz.

Leistung Kondition Jahresgebühr 0,- € dauerhaft und ohne Bedingungen Bezahlen weltweit gebührenfrei Bargeldabhebung weltweit gebührenfrei Überweisung aufs Girokonto (per Online-Banking oder App) gebührenfrei Kreditkartenabrechnung (online oder in der App) gebührenfrei Sollzinssatz bei Nutzung von Teilzahlung (flexibel einstellbar) 16,82 % p. a. Effektiver Jahreszins bei Nutzung von Teilzahlung 18,18 %

Kreditkarte "GoldCard" der Hanseatic Bank im Überblick

Die "GoldCard richtet sich speziell an Vielreisende"*. Neben den Vorteilen der GenialCard müssen Kunden ersten Jahr keine Jahresgebühr zahlen. Ferner gibt es zusätzliche Versicherungsleistungen wie eine Reise-, Auslandskranken- und Smartphoneversicherung.

Leistung Kondition Jahresgebühr im 1. Jahr 0 € Jahresgebühr ab dem 2. Jahr 0 € bei mindestens 3.000 € Umsatz, sonst 35 € Bargeldabhebungen weltweit gebührenfrei Bezahlen in Euro – auch im Ausland gebührenfrei Bezahlen in Fremdwährung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gebührenfrei Bezahlen in Fremdwährung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 2,00 % auf Umsätze Überweisung aufs Girokonto (per Online Banking oder App) gebührenfrei Kreditkartenabrechnung (online oder in der App) gebührenfrei Sollzinssatz bei Nutzung von Teilzahlung (flexibel einstellbar) 16,82 % p. a. Effektiver Jahreszins bei Nutzung von Teilzahlung 23,62 %

Mögliche Alternativen zur Hanseatic Bank Kreditkarte

Während die Kreditkarten der Hanseatic Bank viele Vorteile bieten, gibt es auch andere Anbieter, die je nach individuellen Bedürfnissen und Vorlieben als Alternativen in Betracht gezogen werden könnten. Einige Karten bieten etwa spezielle Bonusprogramme oder Rabatte bei bestimmten Händlern. Für Verbraucher, die einen großen Wert auf Prämien und Boni legen, könnte die "Gebührenfrei Mastercard GOLD"* oder aber die Kreditkarten von American Express eine Alternative sein: Hier stehen Verbraucher vor der Wahl zwischen der " Payback American Express-Karte"*und der " Amex Blue Kreditkarte"*. Welche Vorteile Kreditkarte mit hohem Cashback bieten, haben wir in diesem Artikel für Sie aufgeschrieben.

Erfahrungen: Das sagen Nutzer zur Hanseatic Bank

Das Nutzerfeedback zur Hanseatic Bank ist bei fast 4000 Bewertungen und einer Gesamtnote von 4,4 auf Trustpilot zum großen Teil sehr positiv (Stand: 24. August). Wir haben uns ein paar positive und negative Kommentare angeschaut. Eine kleine Auswahl.

Positiv:

Registrierungsprozess: Nutzer loben die Schnelligkeit und Unkompliziertheit. Der Prozess ist transparent und informativ.

Nutzer loben die Schnelligkeit und Unkompliziertheit. Der Prozess ist transparent und informativ. Kundenservice: Auch in der Urlaubszeit wird der Service gelobt. Besonders hervorgehoben wird die Berücksichtigung individueller Wünsche.

Auch in der Urlaubszeit wird der Service gelobt. Besonders hervorgehoben wird die Berücksichtigung individueller Wünsche. Antragsverfahren: Das Verfahren für die Kreditkarte wird als problemlos und reibungsfrei beschrieben.

Das Verfahren für die Kreditkarte wird als problemlos und reibungsfrei beschrieben. Online-Menü: Das Menü ist übersichtlich und benutzerfreundlich. Einige Nutzer beschreiben die Beantragung als besonders angenehm und verständlich.

Negativ:

Kreditkartenlimit: Ein Nutzer ist unzufrieden mit seinem Limit von 1.750€ trotz hohem Einkommen. Er kritisiert die fehlende Anpassung nach 8 Monaten.

Ein Nutzer ist unzufrieden mit seinem Limit von 1.750€ trotz hohem Einkommen. Er kritisiert die fehlende Anpassung nach 8 Monaten. Kommunikation: Schwierigkeiten beim Kontaktieren der Bank über die App und lange Wartezeiten am Telefon werden bemängelt.

Schwierigkeiten beim Kontaktieren der Bank über die App und lange Wartezeiten am Telefon werden bemängelt. Support: Ein Mangel an Support-Mitarbeitern und unzureichende Kontaktmöglichkeiten werden kritisiert, insbesondere bei der Klärung von Problemen.

Insgesamt sind die negativen Kommentare aber in der Unterzahl. Es überwiegen die in einer großen Vielzahl vorhandenen positiven Nutzererfahrungen.

Fazit: Welche Kreditkarte der HanseaticBank passt zu mir?

Welche Kreditkarte am besten zu Ihnen passt, hängt primär davon ab, was Sie damit vorhaben. Für Verbraucher, die viel in andere Länder reisen, bietet die "GoldCard" möglicherweise die besseren Leistungen, wenngleich ab dem zweiten Jahr eine Gebühr anfällt – wenn man den Mindestumsatz von 3000 Euro nicht erreicht. Ansonsten werden 35 Euro Jahresgebühr fällig und auch der effektive Jahreszins bei Teilzahlung liegt ein paar Prozentpunkte höher als bei der "GenialCard"*.

