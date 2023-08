Festgeld bei Klarna oder C24 anlegen? Klare Empfehlung für Sparer

Berlin.

Wer von den steigenden Leitzinsen profitieren will, hat die Möglichkeit, sein Geld über das Fest- oder Tagesgeld anzulegen

Beim Tagesgeld sind die Zinsen meist niedriger als beim Festgeld, dafür bietet es andere Vorteile für Sparer

Wie sollte man sein Geld am besten anlegen, wenn man es nur für 1 Jahr investieren will? Unser Autor hat nachgerechnet

Seit der jüngsten Leitzinsanpassung der Europäischen Zentralbank (EZB) bieten immer mehr Banken bessere Zinsen für das Tagesgeld und Festgeld. Für Neukunden gibt es oft einen höheren Zinssatz – befristet für wenige Monate. Insbesondere Sparer, die einen fixen Betrag für ein Jahr anlegen möchten, können von diesem Vorgehen profitieren. Man nimmt die besseren Zinsen für das Tagesgeld für ein Jahr mit und schaut sich nach Ende einer Laufzeit nach Alternativen um – aber geht diese Rechnung auf?

Tagesgeld für ein Jahr: Wo gibt es die besten Zinsen? Zwei Angebote im Vergleich

Für unsere Musterrechnung nehmen wir einen fiktiven Anlagebetrag von 10.000 Euro. Dieser soll für ein Jahr als Tagesgeld angelegt werden und über eine Einlagensicherung geschützt sein. Manche Banken verzinsen das Guthaben monatlich – hier berücksichtigen wir den Zinseszins. Wir haben uns für die Musterrechnung für zwei Banken mit den aktuell höchsten Zinssätzen entschieden:

Sowohl das aktuelle Angebot der C24 Bank als auch die Konditionen der Santander für das Tagesgeld haben wir uns in zwei separaten Beiträgen genauer angeschaut. Beide Direktbanken haben eine Niederlassung in Deutschland und unterliegen damit der deutschen Einlagensicherung. Die C24 bietet die vier Prozent auf das Tagesgeldkonto in Verbindung mit einem Girokonto an. Bei der Santander gibt es diese Voraussetzung nicht – dafür ist der Neukunden-Zinssatz befristet. Wie wirkt sich das auf die Zinserträge aus? Unser Vergleich gibt Antworten.

Tagesgeld 2023: Zinsen für ein Jahr – diese Neukunden-Angebote clever nutzen

Name C24 Bank Zinsen 1,75 % – 4 % ab 01.09.2023 Verzinstes Guthaben Maximal 100.000 Euro Zinsgarantie Vom 01.09.2023 bis 31.12.2023 4 % – im Anschluss variabel Für wen Neu- und Bestandskunden Voraussetzung Girokonto bei der C24 Verzinsung monatlich

Tagesgeld bei der C24: Zinsen von September bis Dezember 2023

Startbetrag: 10.000 Euro

Monat: 33,33 Euro Zinsen Monat: 33,44 Euro Zinsen Monat: 33,56 Euro Zinsen Monat: 33,67 Euro Zinsen

Gesamtertrag Zinsen: 134 Euro = 10.134 Euro gesamt

Name Santander Zinsen 3,7 % für die ersten sechs Monate Verzinstes Guthaben Maximal 100.000 Euro Zinsgarantie Sechs Monate – im Anschluss variabel Für wen Neukunden Voraussetzung Noch kein Konto bei der Santander Verzinsung monatlich

Tagesgeld bei der Santander: Zinsen von September bis Februar 2024

Startbetrag: 10.000 Euro

Monat: 30,83 Euro Zinsen Monat: 30,95 Euro Zinsen Monat: 31,07 Euro Zinsen Monat: 31,19 Euro Zinsen Monat: 31,31 Euro Zinsen Monat: 31,43 Euro Zinsen

Gesamtertrag Zinsen: 186,78 Euro = 10.186,78 Euro gesamt

Endbetrag nach sechs Monaten: 12.468,11 Euro (468,11 Euro Zinsen)

Zu beachten ist: Bei beiden Banken sind die Zinsen innerhalb der Aktion auf vier (C24) und sechs Monate (Santander) befristet. Im Anschluss ist dieser Zinssatz variabel. Deshalb sind in der Musterrechnung primär die Zinserträge im Aktionszeitraum relevant. Im Anschluss kann das Geld weiter bei der C24 oder Santander Bank angelegt oder auf ein neues Tagesgeldkonto umgeschichtet werden. Eine andere – unkompliziertere – Möglichkeit: die 10.000 Euro direkt als Festgeld anlegen.

Eigenschaft Definition Verfügbarkeit Tagesgeld Jederzeit verfügbar Festgeld Bindung für eine festgelegte Laufzeit Zinssatz Tagesgeld Variabel – kann sich je nach Marktlage ändern Festgeld Fest für die gesamte Laufzeit Risiko Tagesgeld Niedriges Risiko – es gibt keine Laufzeitbindung Festgeld Niedriges Risiko – aber Geld ist für eine festgelegte Zeit gebunden Ein- und Auszahlung Tagesgeld Flexible Ein- und Auszahlungen möglich Festgeld Einmalige Einzahlung und Auszahlung am Ende der Laufzeit Einsatzgebiet Tagesgeld Kurzfristige Geldanlage und Liquiditätssicherung (Notgroschen) Festgeld Mittel- bis langfristige Geldanlage

Tagesgeld oder Festgeld besser? Die Zinsen im Vergleich

Im Vergleich der besten Angebote für das Festgeld bietet Klarna über das "Festgeld+" die meisten Zinsen* bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Damit liegt das Angebot deutlich über den Konditionen der C24 Bank und der Santander. Es gibt allerdings auch Nachteile. Zum einen kommt man vor Ende der Laufzeit nicht an sein Geld. Zum anderen ist die Zinsentwicklung bei den Angeboten für das Tagesgeld nicht klar. Möglicherweise steigt der Leitzins noch weiter – und damit die Konditionen fürs Tagesgeld.

Fakt ist aber: Stand heute (22. August) fährt man bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr mit dem Festgeld von Klarna am besten. Zum Ende der Laufzeit bekommt man 411 Euro Zinsen – mehr als bei beiden Tagesgeld-Angeboten. Allerdings sollte man die Entscheidung nicht nur vom Zinssatz abhängig machen. Die C24 Bank etwa bietet zusätzlich noch zwei Prozent Zinsen auf das Girokonto* – auch das sollte man bei seiner Wahl berücksichtigen. Und: Das Tagesgeld ist jederzeit verfügbar.

Fazit zum Thema Tages- und Festgeld: 10.000 sinnvoll anlegen – unsere Empfehlung

Ob Tagesgeld oder Festgeld – beide Anlageformen bieten sich bei einer fixen Anlagesumme von 10.000 Euro an. Beim Tagesgeld sind die Zinsen Stand heute geringer. Dafür kann man flexibel auf sich ändernde Konditionen reagieren und sein Geld einfach umschichten. Das Festgeld ist berechenbarer – aber die Laufzeit ist fix und vorher kann man auf seine Ersparnisse nicht zugreifen. Unsere Empfehlung: Mit beiden Geldanlagen arbeiten. Das Festgeld nutzt man am besten für die mittelfristige Anlage.

Gleichzeitig sollte man etwas Geld als Notgroschen haben – hierfür bietet sich das Tagesgeld an. Zusätzlich könnte man noch eine Wertpapieranlage in die Anlagestrategie integrieren – etwa einen ETF-Sparplan. Hier sollte man sich jedoch individuell beraten lassen oder sich zum Thema Geldanlage einlesen. Im Unterschied zur klassischen Geldanlage sind Wertpapiere komplexer und mit einem gewissen Risiko verbunden. Finanzberater oder Verbraucherzentralen sind hier gute Ansprechpartner.

