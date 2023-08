Zahnzusatzversicherung Vergleich: Die besten Versicherungen im Test

Berlin. Ob gegen einen Ohnmachtsanfall im Kreißsaal oder eine geplatzte Hochzeit – gegen nahezu alles kann man sich mittlerweile versichern lassen. Auch gegen eine Entführung von Außerirdischen ist eine Absicherung möglich. Fest steht: Listen über die skurrilsten Versicherungen finden sich im Internet viele – doch Spaß beiseite. Einige Versicherungen wie eine Haftpflichtversicherung für Pkw-Fahrer sind Pflicht. Und wieder andere Versicherungen werden von Experten empfohlen – dazu zählt etwa die Privathaftpflicht. Doch wie sieht es bei den Zähnen aus?

Zahnzusatzversicherung abschließen: Beste Angebote finden – dieser Vergleich kann helfen

Ob über die Werbung oder die Krankenkasse – der Begriff Zahnzusatzversicherung fällt immer wieder. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Anbietern. Vom Basisschutz bis Rundum sorglos – die Produktpalette ist groß. Umso schwerer fällt die Entscheidung. Festzuhalten ist: Je jünger man ist, desto niedriger fallen die zu zahlenden Beiträge aus. Einige Versicherungen übernehmen zudem die Kosten für die Zahnreinigung. Daher kann eine Zahnzusatzversicherung erst einmal für jeden sinnvoll voll sein. Denn die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen meist nicht die kompletten Kosten.

Die Stiftung Warentest rät lediglich Menschen mit sehr geringen Einkünften von einer Zahnzusatzversicherung ab – sie können bei ihrer Krankenkasse die volle Kostenübernahme beantragen. Unter diese Härtefallregelung fallen Bezieher von Sozialleistungen oder Alleinstehende mit einem Einkommen von 1.358 Euro brutto oder weniger. Für ein Paar mit Kind liegt die Grenze bei 2.206,75 Euro pro Monat. Für alle anderen heißt es: Eine Zahnzusatzversicherung kann in vielen Fällen sinnvoll sein. Unser Vergleichsrechner kann bei der Entscheidung helfen:

Zahnzusatzversicherung 2023: Top-Deals für unter 15 Euro pro Monat – was ist abgedeckt?

Die Wahl der passenden Zahnzusatzversicherung ist oft gar nicht einfach. Die Auswahl an Produkten ist groß – oft unterscheiden sich die Leistungen auch nicht viel. Die erste Frage sollte immer sein: Welcher Kundentyp bin ich – und wie viel soll die Zahnzusatzversicherung dementsprechend kosten. Für ihren Produkttest hat die Stiftung Warentest grob drei Kundentypen definiert. Vom Basisschutz "Kasse genügt" über "Gut und günstig" bis zu "Rundum sorglos" – wir stellen euch die Kundentypen und die jeweils beste Zahnzusatzversicherung vor:

Kundentyp "Kasse genügt": Diese Basisversicherungen decken den Eigenanteil bei der Regelversorgung ab. Die Grundlage dafür ist der Krankenkassen-Standard – es wird also nur das bezahlt, was die Krankenkasse auch anteilig übernimmt. Dafür sind diese Versicherungen meist günstig und können vor einer unerwartet hohen Eigenbeteiligung schützen – mehr aber auch nicht. Im Test der Stiftung Warentest schneidet die "Generali Plan Z3" mit der Gesamtnote "Gut" (2,2) am besten ab. Der Beitragssatz liegt in allen Altersgruppen unter 15 Euro pro Monat. Auch zu empfehlen sind:

Zahnzusatzversicherung finden: Leistung über Krankenkassen-Standard – beste Angebote

Etwas teuer wird es schon in der Kategorie "Gut und günstig". Hier ordnet die Stiftung Warentest alle Zahnzusatzversicherungen im Mittelfeld ein. In dieser Kategorie gibt es schon etwas mehr als nur die Kassenleistung. Das bedeutet: Bei Leistungen wie einem Zahnersatz haben Versicherte mit einer "Gut-und-günstig"-Zahnzusatzversicherung mehr Mitspracherecht und müssen nicht das von der Krankenkasse ausgewählte Produkt nutzen. Im Test ist die "ZU90+" der LKH Testsieger. Die Beiträge sind nach Alter gestaffelt und reichen von 13 bis 30 Euro pro Monat. Vergleichbare Alternativen sind:

Zu beachten ist: In unserer Auswahl haben wir uns für die Preise an einer Person von rund 30 Jahren orientiert. Im individuellen Fall können die Preise für die Zahnzusatzversicherung höher oder niedriger ausfallen – das Alter oder die Gesundheitsvorgeschichte sind hier entscheidende Faktoren. Deutlich zeigt sich das auch bei den Rundum-Tarifen. Von teuren Implantaten bis Zahnreinigung – hier ist nahezu alles abgedeckt. Dafür sind Rundum-Tarife die teuersten. Je nach Alter kann der Beitragssatz schnell bei über 30 Euro pro Monat liegen.

Eine andere Option zur Zahnzusatzversicherung ist der Weg über einzelne Leistungen. Das bedeutet: Man sucht sich eine Zahnzusatzversicherung nach für sich entscheidenden Leistungen aus und stellt sich zunächst die Fragen: Wogegen was möchte ich abgesichert sein? Und welcher Kundengruppe gehöre ich an? Wir haben uns Zahnzusatzversicherung speziell für einzelne Kundengruppen angeschaut und passende Angebote ausgewählt. Auch hier ist zu beachten: Im Einzelfall kann ein anderes Angebot aufgrund individueller Faktoren wie Alter oder Gesundheitszustand attraktiver sein.

Zahnzusatzversicherung für Kinder: Angebote im Vergleich – Tarife schon ab rund sechs Euro

Bei Zahnzusatzversicherungen speziell für Kinder sind oft andere Leistungen entscheidend. Dazu zählen etwa Korrekturen von Fehlstellungen oder auch die große Zahnreinigung. Genau wie bei den Erwachsenen bieten viele Versicherungen auch im Kindersegment mehrere Tarife an. Je nach Tarif sind mehr Leistungen enthalten oder der Eigenanteil fällt höher oder niedriger aus.

Zahnzusatzversicherung für Implantate: Die besten Angebote für Zahnersatz im Überblick

Zahnzusatzversicherungen decken meist eine ganze Bandbreite an Leistungen ab. Die Punkte Implantate oder Zuschuss zur Zahnreinigung sind dabei für die meisten Versicherten die relevantesten. Nicht verwunderlich – schließlich gehört der Zahnersatz mit zu den teuersten Leistungen beim Zahnarzt. Je nach Versicherung und Tarif deckt die Zahnzusatzversicherung die kompletten Kosten oder nur einen prozentualen Anteil ab. Wir haben uns drei Versicherungen mit Blick auf die Implantat-Leistung genauer angeschaut:

Die Zahnersatzversicherung mit Implantaten der Ergo* gibt pro Implantat einen Zuschuss von bis zu 500 Euro dazu – egal, ob es sich um ein neues, ein zu ersetzendes Implantat oder um eine Reparatur geht. Die Implantat-Versicherung kostet für unter 20-Jährige bloß ein Euro im Monat – abhängig vom Alter bei der Vertragsschließung können die monatlichen Kosten bis zu 14,80 Euro betragen. Ein großer Vorteil: Die Ergo bietet die Implantat-Versicherung auch als Einzelleistung an.

Zahnzusatzversicherung für Zahnersatz: Diese Anbieter übernehmen die 100 % der Kosten

Die Nürnberger Versicherung wiederum bietet keine Einzelversicherung für Implantate an. Allerdings sind schon im Basistarif der Zahnzusatzversicherung "Komfort 80" der Nürnberger Versicherung* 80 Prozent der Kosten abgedeckt. Im Tarif "Komfort 100" ab 23,50 Euro übernimmt die Nürnberger die kompletten Kosten. Ähnlich handhabt es auch die Hansemerkur. Der Vorteil hier: In allen Tarifen werden die Kosten für Zahn­er­satz­leis­tungen bei kassen­ärzt­li­cher Regel­ver­sor­gung zu 100 Prozent übernommen.

Bei Zahnersatzleistung auf privatärztlicher Basis schwankt der Zuschuss zwischen 90 Prozent im Basissegment und 100 Prozent im Premiumtarif. Für die Versicherten der Hansemerkur ist der Tarif "Zahnzusatz Exklusiv" ab rund 25 Euro Monatsbeitrag* die günstigste Option. Der Premiumtarif "Zahnzusatz Luxus" ist mit knapp fünf Euro Preisunterschied nur geringfügig teurer und punktet mit einer 100-prozentigen Kostenübernahme beim Zahnersatz – egal, ob Kassenleistung oder auf Privatarztniveau.

Zahnzusatzversicherung für Senioren: Hohe Beiträge im Alter – Tipps für gute Angebote

Eine besondere Kundengruppe bei der Zahnzusatzversicherung sind Senioren. Sie zahlen in der Regel die höchsten Beiträge – für sie lohnt sich umso mehr ein Vergleich. Über Check24 haben wir für eine 60-jährige Person mit gesunden Zähnen nach günstigen Tarifen suchen lassen. Als das preisgünstigste Ergebnis für Senioren wird die Zahnzusatzversicherung von Getsafe* für rund 21 Euro im Monat genannt. Die Leistungsempfehlung von Check24 ist aber die "Zahn 100 +" von Barmenia* für rund 60 Euro im Monat.

Bei der Barmenia sind deutlich mehr Leistungen abgedeckt als bei Getsafe. Hier ist Abwägung das Stichwort. Dazu kommt: Abhängig von der individuellen gesundheitlichen Vorgeschichte kann der Monatsbeitrag noch einmal höher oder niedriger ausfallen. Der Vergleichsrechner unserer Redaktion empfiehlt für einen Senioren ab 60 Jahren die Zahnzusatzversicherung "Zahn 70" von Ottonova* ab rund 19 Euro Monatsbeitrag. Im genannten Tarif werden bis zu 70 Prozent der Kosten für Zahnersatz übernommen. Leistungen in der Kieferorthopädie sind nicht inbegriffen.

Hohe Beiträge für Senioren bei der Zahnzusatzversicherung – unter Tipp für über 60-Jährige

Generell gilt: Zahnzusatzversicherungen für Senioren sind gerade im Rundum-sorglos-Segment immer eine kostspielige Angelegenheit. Daher kann eine Basisversicherung für ältere Menschen die sinnvollere Option sein, sofern noch keine alte Zahnzusatzversicherung besteht. Diese Tarife umfassen weniger Leistungen und die Zuzahlungen im Bereich Zahnersatz sind höher – dafür fällt der monatliche Beitrag humaner aus. Besser daher: Möglichst frühzeitig eine Zahnzusatzversicherung abschließen, um sich im Alter vor hohen Einstiegsbeiträgen zu schützen.

Für junge Verbraucherinnen und Verbraucher unter 20 Jahre gibt es eine Zahnzusatzversicherung schon für unter fünf Euro im Monat. Auch bei unter 30-Jährigen fallen die monatlichen Beiträge noch human aus. Die Entscheidung für oder gegen eine Zahnzusatzversicherung sollte man daher schon möglichst frühzeitig treffen. Eine Alternative ist, Geld für das Alter zur Seite zu legen – etwa über Festgeld oder Tagesgeld. Über die aktuell besten Angebote für das Fest- und Tagsgeld berichten wir in einem separaten Artikel.

