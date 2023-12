Berlin. Viele Zusatzfunktionen machen die kostenlose Kreditkarte der Bank Norwegian attraktiv. Ab Dezember gibt es zwei Änderungen zu beachten.

Ohne Jahresgebühr: Die Kreditkarte (Visa) der Bank Norwegian ist mit keiner fixen Jahresgebühr verbunden – Kosten können trotzdem anfallen

Die Kreditkarte (Visa) der Bank Norwegian ist mit keiner fixen Jahresgebühr verbunden – Kosten können trotzdem anfallen Leistungen und Bonus: Eine Reise- und Reiserücktrittsversicherung gibt es ebenso wie einen Willkommensbonus – dieser hat sich geändert

Eine Reise- und Reiserücktrittsversicherung gibt es ebenso wie einen Willkommensbonus – dieser hat sich geändert Erfahrung und Tests: Wir haben uns neben den Konditionen der Bank Norwegian auch Erfahrungs- und Testberichte angeschaut

Auch kostenlose Kreditkarten ohne Jahresgebühr bieten mittlerweile weit mehr als nur die Bezahlungs- und Geldabheben-Funktion. Zusätzliche Leistungen wie Cashback oder Versicherungspakete sind längst auch bei kostenfreien Produkten anzutreffen. Ein Beispiel hierfür ist die Kreditkarte von Bank Norwegian * – ein Unternehmen der NOBA Bank Group. Die Kreditkarte (Visa) ist ohne Girokonto erhältlich und Neukunden bekommen einen Willkommensbonus. Doch im Dezember gibt es zwei Änderungen – eine betrifft vor allem die Neukunden.

Statt wie bisher 30 Euro Willkommensbonus sind jetzt nur noch maximal zehn Euro pro Kunde möglich. Die ersten fünf Euro gibt es für die erste Bezahlung mit Smartphone oder Smartwatch. Noch einmal fünf Euro gibt es ab einem Gesamtumsatz von 300 Euro. Die zweite Änderung hat kaum Auswirkungen auf die Kunden. Die Bank Norwegian hat ihr Logo angepasst. Das neue Logo ist mittlerweile online. Am Aussehen der Kreditkarte hat sich nichts verändert. Hier im Beitrag schauen wir uns die Konditionen und Leistungen genauer an.

Kreditkarte der Bank Norwegian: Gebühren bei Teilzahlung – Warnung von Testexperten

Bei der Teilzahlung verlangt die Bank Norwegian einen effektiven Jahreszins von 24,4 Prozent. Der effektive Jahreszins ist vereinfacht gesagt der "Preis" für einen Kredit und steht für die jährlichen Gesamtkosten. Der Effektivzins ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl einer Kreditkarte – primär, wenn ein Kunde von der Teilzahlungsfunktion Gebrauch macht. Je höher der Zinssatz, desto teurer wird die Inanspruchnahme der Teilzahlungsfunktion. Der Stiftung Warentest zufolge war die Teilzahlungsfunktion bei der der Bank Norwegian lange nicht deaktivierbar.

Hohe Zinsen bei der Bank Norwegian: Kreditkarte nicht ganz kostenlos – zwei Alternativen

Damit man nicht in die Zinsfalle rutschte, musste man den Betrag auf der Kreditkarte rechtzeitig ausgleichen. Mittlerweile bietet die Bank Norwegian jedoch eine Alternative an: Die monatliche Ausgleichszahlung via Lastschrift. Dadurch wird der Minusbetrag auf der Kreditkarte rechtzeitig über das erteilte SEPA-Mandat ausgeglichen – zusätzliche Kosten entstehen nicht. Die Stiftung Warentest empfiehlt in ihrem Beitrag vom 7. Juli 2023 auf "test.de" diese Funktion zu nutzen, um teure Zinszahlungen zu vermeiden.

Alternativ können Verbraucherinnen und Verbraucher auf Kreditkarten mit niedrigeren Effektivzinsen ausweichen. Als Alternative ohne eine Jahresgebühr kommt etwa die Visa World Card Kreditkarte mit einem Effektivzins von 15,90 Prozent * infrage. Und auch die Visa Card Gold der Consorsbank weist mit 10,65 Prozent einen niedrigeren Zins * auf. Unser Vergleich der besten Premium-Kreditkarten in Gold zeigt zudem: Kreditkarten mit einer Jahresgebühr kommen meist mit weniger Effektivzinsen. Umgekehrt weisen kostenlose Kreditkarten oft einen höheren Effektivzins auf.

Kreditkarte mit weniger Zinsen: Angebote mit einer Jahresgebühr können günstiger sein

Wird die Kreditkarte nur selten als Zahlungsmittel genutzt – etwa im Jahresurlaub? Dann kann eine kostenfreie Kreditkarte wie von der Bank Norwegian als "Zusatzkarte" ausreichend sein. Wer stattdessen die Kreditkarte oft nutzt und die Teilzahlungsfunktion bin Anspruch nimmt, sollte sich auch im Segment der Premium-Kreditkarten umschauen – unterm Strich fährt man hier im Einzelfall günstiger. Dasselbe gilt für Vielreisende. Der Stiftung Warentest zufolge bietet die Karte der Bank Norwegian nur einen Grundreiseschutz.

Dieser Grundreiseschutz greift zudem nur, wenn ein Teil der Urlaubsreise mit der Kreditkarte bezahlt wird. Die Testexperten der Stiftung Warentest können die Kreditkarte der Bank Norwegian daher nicht uneingeschränkt empfehlen. Die Empfehlung der Tester: Die Konditionen der einzelnen Banken vergleichen und das für sich passende Produkt wählen. Unser Vergleich der besten Kreditkarten oder der Test auf "test.de" können hier eine Hilfe sein. Neben möglichen Willkommensboni sollte man dabei auf entscheidende Faktoren achten.

Alternativen zur Kreditkarte der Bank Norwegian: Auf was für Faktoren zu achten ist

Dazu zählen neben der Jahresgebühr die enthaltenden Leistungen und der effektive Jahreszins. Manchmal ist im Girokonto auch schon eine kostenfreie Kreditkarte enthaltend, die mit dem Girokonto verknüpft ist. Bei der C24 etwa gibt es zum Girokonto eine Kreditkarte kostenfrei dazu *. Der große Vorteil hier: Es fallen keine Gebühren für die Teilzahlung an, da die Belastungen von der Kreditkarte direkt über das Girokonto eingezogen werden. Hier ist lediglich auf den Dispozins zu achten, der von Bank zu Bank variirt.

Erfahren zur Bank Norwegian: Das sagen Nutzer

Auf der Bewertungsplattform Trustpilot sammeln sich viele negative Bewertungen über die Norwegian Bank. Bei insgesamt über 390 Bewertungen heißt das Urteil der meisten Nutzer: "mangelhaft".

Positiv:

Schnelle Lieferung: Viele Nutzer berichten, dass die Kreditkarte schnell geliefert wurde.

Viele Nutzer berichten, dass die Kreditkarte schnell geliefert wurde. Benutzerfreundliche App: Die App wird als einfach und verständlich beschrieben. Einige schätzen die Möglichkeit, den PIN selbst auszuwählen und die Einstellungen für Zahlungen anzupassen.

Die App wird als einfach und verständlich beschrieben. Einige schätzen die Möglichkeit, den PIN selbst auszuwählen und die Einstellungen für Zahlungen anzupassen. Gute Funktionen: Nutzer loben die Möglichkeit, weltweit kostenlos Bargeld abzuheben und die detaillierte Auflistung von Transaktionen. Einige sind auch mit der schnellen Buchung von Überweisungen zufrieden.

Nutzer loben die Möglichkeit, weltweit kostenlos Bargeld abzuheben und die detaillierte Auflistung von Transaktionen. Einige sind auch mit der schnellen Buchung von Überweisungen zufrieden. Zufriedenheit: Einige Kunden, die die Karte seit kurzer Zeit nutzen, sind bisher zufrieden mit den Dienstleistungen der Bank.

Negativ:

Mehrfache Abbuchungen: Einige Nutzer berichten von Problemen mit mehrfachen Abbuchungen und komplizierten Rückerstattungsprozessen.

Einige Nutzer berichten von Problemen mit mehrfachen Abbuchungen und komplizierten Rückerstattungsprozessen. Kommunikationsprobleme: Viele Kunden beklagen sich über mangelnde Erreichbarkeit, sowohl per E-Mail als auch telefonisch. Einige berichten von langen Wartezeiten in Hotlines.

Viele Kunden beklagen sich über mangelnde Erreichbarkeit, sowohl per E-Mail als auch telefonisch. Einige berichten von langen Wartezeiten in Hotlines. Technische Probleme: Einige Kunden haben technische Probleme mit der Kreditkarte oder der App erlebt. Es gab auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Online-Banking-Daten.

Einige Kunden haben technische Probleme mit der Kreditkarte oder der App erlebt. Es gab auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Online-Banking-Daten. Kundenservice: Viele Nutzer sind unzufrieden mit dem Kundenservice, insbesondere in Bezug auf die Lösung von Problemen und die Reaktionszeit.

Zuletzt hatten sich die negativen Erfahrungsberichte gehäuft. Gegenüber der "BILD" beschwerten sich viele Nutzer über zu hohe Abbuchungen. Offenbar gibt es Abrechnungsprobleme, die die Bank Norwegian nur schleppend in den Griff bekommt. Bei einigen Kunden wurden die monatlichen Einzüge plötzlich mehrfach ausgeführt. Rückbuchungen lassen bei einigen Kunden noch auf sich warten. Auch der Zins bei der Nutzung der Teilzahlungsfunktion ist mit 24,4 Prozent weiter vergleichsweise hoch.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.