Berlin. Die Check24-Bank C24 verzinst Tagesgeld und Girokonto-Guthaben. Was bietet das hybride Angebot? Wir haben die Konditionen im Check.

Im Kampf um neue Kunden locken viele Direktbanken mit attraktiven Zinsen und Prämien

Bei der C24 Bank gibt es gleich bei zwei Produkten Zinsen: Für das Girokonto und die Ersparnisse

Insgesamt bietet die C24 drei Kontomodelle an – wir haben uns Konditionen und Leistungen angeschaut

Zinsen für das Guthaben? In Zeiten der Niedrigzinspolitik hatten einige Banken in Deutschland Negativzinsen berechnet – etwa, wenn die Geldanlage einen bestimmten Betrag überschritten hatte. Die C24 geht jetzt in die entgegengesetzte Richtung und verzinst das Guthaben ihrer Kunden mit derzeit zwei Prozent. Optional kann zum verzinsten C24-Girokonto ein Tagesgeldkonto mit noch einmal zwei Prozent Zinsen* eröffnet werden. Wir haben uns das Angebot genau angeschaut – und sind überrascht. Selbst beim kostenfreien Standardkonto gibt es die Verzinsung.

Konto bei der C24 Bank: Zinsen aufs Girokonto – das Angebot im Check

Über die besten kostenlosen Girokonten ohne Kontoführungsgebühr berichten wir ausführlich in einem separaten Beitrag. Im Ranking taucht hier die C24 Bank* auf – ein Unternehmen der Check24 GmbH. Die Unternehmensgruppe hat sich mit ihrem Vergleichsportal "Check24" einen Namen gemacht und bietet in Deutschland auch immer mehr Eigenprodukte an – darunter ein Girokonto. Das Besondere: Für das Girokonto der C24 gibt es zwei Prozent Zinsen* für das Guthaben – unabhängig vom Tagesgeldkonto.

Für das Tagesgeld sind es noch einmal zwei Prozent. Insgesamt stehen drei Kontomodelle zur Auswahl. Die Zinsen für das Guthaben gibt es in allen drei Kontomodellen. Unterschiede zeigen sich im Funktionsumfang – etwa beim Geldabheben am Automaten oder beim Cashback-Programm. Eine Girokarte (EC-Karte) kann in allen drei Modellen zusätzlich zur Kreditkarte (Mastercard-Debit) bestellt werden – die Kontotypen der C24 im Vergleich:

C24 Smart C24 Plus C24 Max Kontoführungsgebühr keine 5,90 Euro pro Monat 9,90 Euro pro Monat Cashback (Punktesystem) bis zu 2,5 % Aktions-Cashback und bis zu 0,05 % Basis-Cashback bis zu 5 % Aktions-Cashback und bis zu 0,1 % Basis-Cashback bis zu 10 % Aktions-Cashback und 0,2 % Basis-Cashback Zahlungen mit der Kreditkarte kostenlos in Euro kostenlos in Euro kostenlos weltweit Geld abheben mit der Kreditkarte bis zu vier Mal im Euroraum pro Monat bis zu sechs weltweit pro Monat bis zu acht weltweit pro Monat Girokarte (EC-Karte) kostenlos – aktive Nutzung vorausgesetzt kostenlos kostenlos Zinsen (2 %) auf das Girokonto ja ja ja 2 % Zinsen auf das Tagesgeld ja (maximal 100.000 Euro) ja (maximal 100.000 Euro) ja (maximal 100.000 Euro) Exklusivleistungen keine Konto- und Käuferschutz Plus inklusive Konto- und Käuferschutz Plus, Prio-Kundenservice und Gratis Mitgliedschaft im CHECK24 Reise GoldClub inklusive Echtzeit-Überweisungen 0,99 Euro pro Stück Zwei kostenlos – ansonsten 0,99 Euro pro Stück kostenlos Dispokredit (7,49 %)** bis zu 10.000 Euro sind möglich bis zu 10.000 Euro sind möglich bis zu 10.000 Euro sind möglich

**Bonität vorausgesetzt – drei Gehaltseingänge als Nachweis | Datenstand in der Tabelle ist der 27.10.2023 | Alle Angaben sind ohne Gewähr

Gut zu wissen: Bis Mitte Oktober hatte die C24 Bank eine Aktion am Laufen: Neukunden bekamen nach Kontoabschluss vier statt zwei Prozent Zinsen für das Tagesgeld bis 31.12.2023 zugesichert. Mittlerweile ist die Neukundenaktion ausgelaufen – bloß für das Tagesgeld ist das C24-Angebot daher nicht mehr das attraktivste am Markt. Konkurrenten wie die Suresse Direkt Bank (4,02 %)* oder die Consorsbank (4 %)* bieten neuen Kunden bessere Konditionen an. Das C24-Angebot ist für Verbraucher interessant, die parallel zum Tagesgeldkonto auch ein Girokonto mit besseren Konditionen suchen.

Girokonto bei der C24 Bank: Modelle im Vergleich – Unterschiede und Alternativen auf einen Blick

Girokarte und Kreditkarte sind bei einer aktiven Nutzung bei der C24 Bank kostenlos. Auch das Geldabheben im Euroraum ist in der Standard-Variante problemlos über die Kreditkarte an allen Geldautomaten mit dem Mastercard-Logo kostenfrei möglich. Im Unterschied zu den kostenpflichtigen Kontomodellen ist der Cashback-Zinssatz niedriger und Zusatzleistungen wie ein Käuferschutz oder eine Mitgliedschaft im Check24 Reise Gold Club sind nicht inbegriffen.

Solche Zusatzleistungen können aber im Nachhinein noch abgeschlossen werden – etwa über eine separate Kreditkarte. Die besten goldenen Kreditkarten bieten in unserem Vergleich ähnliche Leistungen wie die C24 in den Premium-Kontomodellen. Zwei goldene Kreditkarten gibt es sogar ohne Jahresgebühr – der Nachteil hier: Für eine separate Kreditkarte ist auch ein separater Vertrag notwendig. Bei einem Girokonto Plus oder Max der C24 Bank* hat man alles unter einem Dach.

Tagesgeld bei der C24 Bank: Extra-Zinsen gibt es nicht für alle – Angebot hat einen Nachteil

Ein Haken am C24-Angebot: Für die zwei Prozent Zinsen beim Tagesgeld muss zuvor ein Girokonto eröffnet werden. Ohne ein aktives C24-Girokonto ist ein Tagesgeldpocket nicht möglich. Die Eröffnung eines Girokontos bei der C24 funktioniert komplett digital. Die Legitimation kann über eine Überweisung eines anderen Kontos auf das Neue oder via Video-Telefonat erfolgen. Alternativ ist auch die Identifikation in einer Filiale der Deutschen Post möglich.

Nach der Eröffnung werden die Kreditkarte – und auf Wunsch eine Girokarte – innerhalb weniger Tage zugeschickt. Das Tagesgeldkonto hat keine eigene IBAN – bedeutet: Transaktionen müssen über das C24 Girokonto erfolgen. Damit ist das Angebot ähnlich wie das Tagesgeld der DKB – auch hier profitieren primär Sparer mit einem Girokonto bei der Bank. Bei der C24 ist das kostenlose Girokonto von Vorteil – gerade auch als Zweitkonto.

C24 Bank seriös? Erfahrungen von anderen Nutzern

Die C24 Bank genießt bei Nutzern offensichtlich ein großes Ansehen. Fast 3900 Bewertungen sind auf der Bewertungsplattform Trustpilot zu sehen (Stand: 24. August), davon ist der allergrößte Teil ausschließlich positiv. Das Urteil: "hervorragend". Hier eine Auswahl der Erfahrungswerte:

Positiv:

Einfache Handhabung: Viele Kunden schätzen die einfache und reibungslose Nutzung des C24-Kontos. Ein Kunde erwähnte, dass auch Verbraucher mit Schwierigkeiten für Bankangelegenheiten die Plattform leicht nutzen können.

Viele Kunden schätzen die einfache und reibungslose Nutzung des C24-Kontos. Ein Kunde erwähnte, dass auch Verbraucher mit Schwierigkeiten für Bankangelegenheiten die Plattform leicht nutzen können. Schnelle Überweisungen: Überweisungen zwischen C24-Konten erfolgen sekundenschnell, und Überweisungen an Fremdkonten werden innerhalb eines Werktags abgewickelt.

Überweisungen zwischen C24-Konten erfolgen sekundenschnell, und Überweisungen an Fremdkonten werden innerhalb eines Werktags abgewickelt. Benutzerfreundliche App: Die App wird als übersichtlich und flexibel beschrieben. Kunden schätzen die Möglichkeit, Unterkonten anzulegen und viele Einstellungen vorzunehmen, wie etwa das Sperren und Entsperren von Karten.

Die App wird als übersichtlich und flexibel beschrieben. Kunden schätzen die Möglichkeit, Unterkonten anzulegen und viele Einstellungen vorzunehmen, wie etwa das Sperren und Entsperren von Karten. Schnelle Kontoeröffnung: Der Prozess der Kontoeröffnung wird als schnell und reibungslos beschrieben. Einige Kunden betonen die schnelle Lieferung der MasterCard und die detaillierten Einstellungsmöglichkeiten in der App.

Negativ:

Kontosperrungen: Einige Kunden berichten von plötzlichen Kontosperrungen ohne klare Begründung. In einigen Fällen wurde das Geld monatelang einbehalten, und der Kundenservice konnte keine Auskunft geben.

Einige Kunden berichten von plötzlichen Kontosperrungen ohne klare Begründung. In einigen Fällen wurde das Geld monatelang einbehalten, und der Kundenservice konnte keine Auskunft geben. Anmeldeverfahren am PC: Ein Kunde kritisierte das Anmeldeverfahren am PC und bemängelte, dass die App auch für die PC-Anmeldung benötigt wird.

Ein Kunde kritisierte das Anmeldeverfahren am PC und bemängelte, dass die App auch für die PC-Anmeldung benötigt wird. Kundenservice: Einige Kunden sind unzufrieden mit dem Kundenservice, insbesondere in Bezug auf die Reaktionszeit und die Qualität der Antworten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die negativen Kommentare nur etwa 2 Prozent der fast 4000 Bewertungen ausmachen. Der überwiegende Teil der Nutzer scheint gute Erfahrungen mit der C24 Bank gemacht zu haben.

Banken im Vergleich: Filialbank oder besser Direktbank wie die C24? Die größten Unterschiede

Die Frage – ob man ein neues Girokonto ausschließlich wegen besserer Zinsen abschließt – muss jeder Anleger für sich selbst entscheiden. Fakt ist: Die Direktbanken wie die C24 oder die ING bieten meist bessere Konditionen als Filialbanken. Dafür gibt es kein Filialnetz und in den Standard-Kontomodellen ist die Nutzung einer Girokarte zum Teil gebührenpflichtig. Die gesamte Kommunikation mit der Direktbank läuft in der Regel komplett über das Online-Banking oder per Telefon – diesen Besonderheiten sollte man sich bei der Girokontowahl bewusst sein.

Ansonsten bietet die C24 Bank aktuell attraktive Konditionen am Markt. Wer kein Girokonto eröffnen möchte oder mehr Zinsen anpeilt, sollte sich jedoch Alternativen anschauen. Die Suresse Direkt Bank (4,02 Prozent)*, TF-Bank (3,8 Prozent)* und Renault Bank direkt (4,0 Prozent)* bieten aktuell noch etwas mehr Zinsen – jedoch mit sehr unterschiedlichen Laufzeiten. Mehr Infos dazu in unserem Tagesgeld-Vergleich. Für Sparerinnen und Sparer lohnt sich generell immer ein Vergleich. Gerade beim Tagesgeld können sich die Zinsen schnell ändern.

Filialbank Direktbank Zugang Über Filialen und Geldautomaten in wohnortnähe Primär online oder mobile Apps. Geld abheben Über Filialen und Geldautomaten in wohnortnähe Über Partnerbanken und oft Kreditkarten als Standard-Geldkarte Service Persönliche Beratung und Kundenservice vor Ort Kundenservice primär telefonisch oder online. Kosten Tendenz zu höheren Gebühren für Kontoführung und Transaktionen – höhere Betriebskosten Oft niedrigere Gebühren oder kostenlose Kontoführung – geringerer Betriebskosten. Produktpalette Kann umfassender sein – einschließlich Versicherungen, Kredite, Anlagen, Girokonten, Tages- und Festgeldkonten Oft fokussiert auf Kernprodukte wie Girokonten, Kreditkarten, Tagesgeld und Festgeld Einlagensicherung Über jeweiligen nationalen Einlagensicherungsfonds – in Deutschland 100.000 Euro pro Anleger/Bank Ist abhängig vom Standort der Bank – im Ausland können abweichende Regelungen gelten Technologie Mittlerweile große Digitalauftritte – bietet aber auch traditionelle Bankdienstleistungen am Schalter an. Stark auf Technologie und digitale Lösungen ausgerichtet. Standort Netzwerk aus Filialen und Geldautomaten im Heimatland Kann sowohl im Heimatland des Kunden als auch im Ausland ansässig sein – oft vollständig digitale Dienstleistungen

Angebote von C24 und Co.: Kontowechsel für bessere Zinsen? Unser Finanztipp für Anleger

Abwarten und schauen, was passiert kann, in der aktuellen Situation eine Strategie sein. Umgekehrt kann sich ein Kontowechsel schon jetzt lohnen – etwa, wenn die Konditionen bei der alten Hausbank nicht mehr zufriedenstellend sind. Bei der Suche nach einer neuen Bank sind Faktoren wie der Guthaben- und Dispozins, die Verfügbarkeit von Geldautomaten oder die Konditionen bei der Giro- und Kreditkarte entscheidend. Einzelne Zusatzleistungen wie Cashback-Programme oder Mitgliedschaften sind nette Benefits und unter Umständen für einzelne Personengruppen interessant – etwa für Vielreisende.

