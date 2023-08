Klarna: Festgeld-Zinsen steigen - Das müssen Sparer jetzt wissen

Berlin.

Bei vielen Anbietern können Sparer derzeit ordentlich Zinsen für ihr Festgeld erhalten

Auch die schwedische Direktbank Klarna bietet mitunter über vier Prozent Zinsen fürs Festgeld

Doch was müssen Sparer dazu wissen? Wir haben uns das Angebot angeschaut und bieten Alternativen

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die klassische Anlage über das Tagesgeld und Festgeld über Jahre unattraktiv gemacht. Für die Ersparnisse hat es bloß wenig bis keine Zinsen gegeben. Doch im Zuge der hohen Inflation wendet sich das Blatt. Jüngst hatte die EZB unter Präsidentin Christine Lagarde den Leitzins mehrfach angepasst – derzeit liegt er bei 4,25 Prozent. Damit einhergehen bessere Konditionen für das Tages- sowie Festgeld. Die schwedische Bank Klarna gehört zu den Vorreitern mit Leitzins-orientierten Konditionen.

Festgeld und Festgeld+ bei Klarna: Für diese zwei Laufzeiten gibt es die besten Zinsen

Viele deutsche Banken – allen voran Filialbanken – geben die Zinsen nur zaghaft an ihre Kunden weiter. Eine Alternative für Sparerinnen und Sparer sind Direktbanken wie Klarna. Im Unterschied zu Hausbanken gibt es kein Filialnetz – alles wird telefonisch oder über das Online-Banking abgewickelt. Klarna sitzt zudem im Ausland – daher wird auch das Geld in Schweden angelegt. Wie sicher ist die Anlage im Ausland? Im Folgenden gehen wir auf diese und andere Fragen ein. Konkret haben wir uns zwei Angebote von Klarna für das Festgeld angeschaut:

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Der erste Blick auf die Konditionen überrascht positiv: Schon ab einer Laufzeit zwischen 12 und 24 Monaten gewährt Klarna mehr als vier Prozent Zinsen auf das Festgeld. Die besten Zinsen gibt es für die Laufzeit von 12 Monaten. Im Unterschied zum Tagesgeld kommt man in dieser Zeit nicht an sein Erspartes ran. Daher können kürzere Laufzeiten beim Festgeld gerade in der aktuellen Situation ohnehin eine sinnvolle Option sein. Im Folgenden haben wir die Zinsen nach Laufzeit für beide Festgeld-Varianten aufgelistet:

Festgeld* Festgeld+* 6 Monate 3,53 % 3,61 % 12 Monate 4,03 % 4,11 % 24 Monate 3,93 % 4,01 % 36 Monate 3,88 % 3,96 % 48 Monate 3,83 % 3,91 %

Mehr Zinsen für das Klarna-Festgeld+ – die Unterschiede der Angebote auf einen Blick

Gerade bei einer Laufzeit zwischen 12 und 24 Monaten ist der Unterschied zwischen der klassischen und der Plus-Variante gut erkennbar. Daher kann sich die Entscheidung für die Plus-Variante lohnen. Im Unterschied zum klassischen Festgeld mit einem Kundenservice über Telefon und E-Mail ist das Festgeld+ ein reines Digital-Angebot, das ausschließlich über die Klarna-App verfügbar ist. Das Festgeld+ ist ausschließlich in Kombination mit einem Klarna-Bankkonto erhältlich. Das normale Festgeld steht auch separat zur Verfügung.

ANZEIGE

Beide Geldanlagen sind über den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Im Falle einer Insolvenz ist das Festgeld bei Klarna bis zu einem Betrag von 100.000 Euro (1.050.000 SEK) pro Kunde abgesichert. Das entspricht der Einlagensicherung in Deutschland und den meisten anderen EU-Staaten. Zu beachten ist der Wechselkurs der schwedischen Krone in Euro. Im Insolvenzfall sind die 1.050.000 SEK die Grundlage für die Entschädigung. Von Ratingagenturen wird Schweden eine hohe Bonität zugesprochen – das Risiko ist somit gering einzuschätzen.

Statt Festgeld von Klarna: Deutsche Direktbank bietet auch über vier Prozent Zinsen

Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen möchte, findet auch bei deutschen Banken mittlerweile bessere Konditionen. Mehr dazu in unserem Ratgeber zum Tages- und Festgeld mit aktuellen Angeboten. Eine Alternative zu Klarna ist etwa das Festgeld der pbbdirekt – auch hier sind mehr als vier Prozent Zinsen* möglich. Zum 25. Juli hatte die Bank ihre Zinsen für das Festgeld erhöht und zählt damit zu den aktuell attraktivsten Anbietern am Markt. Die pbbdirekt – ehemals Deutsche Pfandbriefbank – hat ihren Sitz in Garching (Bayern).

Ebenfalls ihren Sitz in Deutschland hat die Santander Consumer Bank. Das Festgeld gibt es bei der Santander als Sparbrief – 3,7 Prozent Zinsen* gibt es ab einer Geldeinlage von 2500 Euro. Sowohl die pbbdirekt als auch die Santander fallen unter die deutsche Einlagensicherung und bieten einen Support via Telefon oder sogar persönlich in einer Filiale vor Ort an. Die Kontoeröffnung funktioniert bei Klarna und den beiden vorstellten Alternativen einfach: Alle drei Konten können online eröffnet werden. Die Identifikation ist via PostIdent in einer Filiale oder per Video möglich.

Klarna Festgeld* und Festgeld+* pbbdirekt* Santander* Zinsen für 1 Jahr 4,03/4,11 (Festgeld+) Prozent 3,5 Prozent 3,7 Prozent Sitz der Bank Schweden Deutschland Deutschland Mindesteinlage keine keine ab 2.500 Kontoführung kostenlos kostenlos kostenlos Einlagensicherung In Schweden bis zu 1.050.000 SEK 100.000 Euro 100.000 Euro

Festgeld rechtzeitig kündigen: Frist unbedingt beachten – die Vorgabe gilt bei Klarna

Ebenso unkompliziert funktioniert die Kündigung. Speziell beim Festgeld müssen jedoch die Kündigungsfristen beachtet werden. Bei Klarna muss diese für ein Festgeldkonto spätestens drei Tage vor Fälligkeit erfolgen. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit um den zu diesem Zeitpunkt gültigen Zinssatz. Bei der klassischen Festgeld-Variante kann die Kündigung auch telefonisch erfolgen. Bei allen genannten Angeboten fallen keine Gebühren für die Kontoeröffnung- und Schließung an.

Speziell bei Klarna ist noch zu beachten: Ein Wechsel vom klassischen Festgeld zum Festgeld+ ist während der Laufzeit nicht möglich. Erst nach Ende der Laufzeit kann das Festgeldkonto gekündigt und ein Festgeld+-Konto eröffnet werden. Die Kündigung muss auch nicht zwingend erst drei Tage vor Ablauf erfolgen. Auch schon vorher kann die Kündigung im Online-Banking vermerkt werden.

Was ist Festgeld?

Festgeld ist eine Art von Bankanlage, bei der ein bestimmter Geldbetrag für einen festgelegten Zeitraum zu einem festen Zinssatz angelegt wird. Während dieses Zeitraums kann das Geld nicht abgehoben werden, es sei denn, es werden vorzeitige Abhebungsgebühren gezahlt. Nach Ablauf der Laufzeit wird das angelegte Geld zusammen mit den Zinsen zurückgezahlt.

Festgeld ist eine festverzinsliche Bankanlage.

Der Anlagebetrag kann während der Laufzeit nicht abgehoben werden.

Am Ende der Laufzeit werden sowohl der ursprüngliche Betrag als auch die Zinsen ausgezahlt.

Wie unterscheidet sich Festgeld von anderen Anlageformen

Das Festgeld bietet im Vergleich zu anderen Anlageformen, wie z.B. Tagesgeld, eine höhere Sicherheit und oft einen höheren Zinssatz, da das Geld für einen festgelegten Zeitraum angelegt wird. Im Gegensatz zu Aktien oder Fonds besteht beim Festgeld kein Risiko von Kursschwankungen. Allerdings ist die Rendite in der Regel niedriger als bei risikoreicheren Anlagen.

Festgeld bietet höhere Sicherheit als viele andere Anlageformen.

Es gibt keinen Einfluss von Marktschwankungen auf Festgeld.

Die Rendite ist meistens geringer als bei risikoreicheren Anlageoptionen.

Tagesgeld Festgeld Zugang Geld ist täglich verfügbar – Ein- und Auszahlung jederzeit möglich. Das Geld ist für einen festgelegten Zeitraum fest angelegt – keine spontanen Ein- und Auszahlungen. Zinsen Der Zinssatz ist variabel und kann sich ändern. Der Zinssatz ist fest und ändert sich während der Laufzeit nicht. Rendite Tendenziell niedriger – das Geld muss täglich abrufbar sein und die Bank ist weniger flexibel. Tendenziell höher – das Geld wird fest angelegt und innerhalb der Laufzeit kann die Bank frei darüber verfügen. Risiko Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Flexibilität Sehr hoch – Geld kann jederzeit ein- und ausbezahlt oder auf ein anderes Konto umgeschichtet werden. Gering – bis zum Ende der Laufzeit hat man keinen Zugriff auf das Geld. Verwendung Geeignet für die kurzfristige Geldanlage oder als Notgroschen. Geeignet für langfristige Geldanlage in der Anlagestrategie.

Welche Laufzeiten sind bei Festgeld üblich?

Die Laufzeiten für Festgeld variieren und können von nur einem Monat bis zu mehreren Jahren reichen. Üblicherweise bieten Banken Festgelder mit Laufzeiten von 3, 6, 12 Monaten oder sogar 2 bis 5 Jahren an. Je länger die Laufzeit, desto höher ist in der Regel der angebotene Zinssatz.

Laufzeiten können von einem Monat bis zu mehreren Jahren variieren.

Häufige Laufzeiten sind 3, 6 oder 12 Monate und 2 bis 5 Jahre.

Längere Laufzeiten bieten oft höhere Zinssätze.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.