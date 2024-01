Berlin. Eine goldene Kreditkarte bietet oft umfangreiche Versicherungen. Worin unterscheiden sich die Anbieter? Wir haben einen Vergleich.

Eine goldene Kreditkarte von Mastercard oder Visa beinhalten neben der Bezahlfunktion oft noch umfangreiche Versicherungen

Viele der Premiumkarten sind mit einer Jahresgebühr verbunden – in unserem Vergleich benennen wir aber auch drei kostenlose Alternativen

Insgesamt haben wir zehn Anbieter goldener Kreditkarten im Finanzcheck und haben uns die Besonderheiten genau angeschaut

In Deutschland gewinnt die Kartenzahlung zunehmend an Popularität. Neben der Girokarte erfreut sich primär die Kreditkarte einer steigenden Nachfrage als Zahlungsmittel. Ein wesentlicher Unterschied zur Girokarte besteht darin, dass Kreditkarten häufig zusätzliche Funktionen bieten – dazu zählen etwa Versicherungsleistungen oder Cashback-Optionen. Insbesondere goldene Kreditkarten bieten neben den Standardleistungen oft exklusive Vorteile. Zu beachten ist, dass das Angebot und der Umfang der Leistungen zwischen den verschiedenen Anbietern variiert.

Goldene Kreditkarten im Vergleich: Dieses Online-Tool hilft bei der Auswahl

Eine Hilfe bei der Entscheidung der Vergleichsrechner unserer Redaktion sein. Geben Sie Ihren Jahresumsatz an und wählen sie unter "Ansehen / Status" den Filter "Goldkarten" aus. Basierend auf den Eingaben ermittelt das Tool verschiedene Angebote. Die Symbole zeigen die Versicherungen an – diese sind standardmäßig inkludiert. Die Spalte "Kartengebühr" weist die Jahresgebühr aus. Je nach Kreditkarte liegt diese zwischen Null oder mehreren hundert Euro.

ANZEIGE

Goldene Kreditkarte ohne Jahresgebühr – diese drei Anbieter gibt es

Versicherungen oder Bonussysteme sind die gängigsten Zusatzleistungen bei Kreditkarten. Auch die besten kostenlosen Kreditkarten punkten mittlerweile mit einem Zusatzpaket. Platin- oder Goldkarten versprechen einen besseren Leistungsumfang – sind aber oft mit einer höheren Jahresgebühr verbunden. In einigen Fällen können sie trotzdem sinnvoll sein – etwa bei häufigen Reisen ins Ausland. Doch welche goldene Kreditkarte ist die beste? Eine pauschale Antwort ist schwierig – denn es kommt auf die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen an.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost.

Tatsächlich gibt es in unserer Auswahl drei kostenlose Goldkreditkarten – das sind:

Die drei goldenen Kreditkarten punkten mit einem umfangreichen Versicherungspaket. Die NOBA Bank Group hat aktuell zudem eine Neukunden-Aktion: Insgesamt sind nach Vertragsabschluss 10 Euro Willkommensbonus möglich – es gelten aber Bedingungen. In unserem Vergleich haben wir uns auch diese drei Anbieter angeschaut. Vor allem beim Umfang der Versicherung sowie den Schadens- und Deckungssummen sollten Verbraucher gut vergleichen. Hier zeigen sich oft die markantesten Unterschiede.

In der folgenden Tabelle vergleichen wir verschiedene Anbieter goldener Kreditkarten. Doch auch unser Vergleich bietet keine vollständige Marktübersicht. Die Tabelle wird von uns regelmäßig aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie gegebenenfalls über den jeweiligen Link die aktuell geltenden Konditionen der jeweiligen Bank.

Datenstand der Tabelle ist der 19. Dezember 2023. Wir haben uns für diesen Vergleich auf die wichtigsten Funktionen wie Versicherungen und Gebühren beschränkt. Teils bieten die Kreditkarten noch weitere Vorteile wie exklusive Rabatte bei einigen Online-Shops oder Gutschriften. Auch zu beachten ist: Für die einzelnen Versicherungen gelten unterschiedliche Schaden- und Deckungssummen. Zudem schließen einige Anbieter gewisse Versicherungsleistungen ab einem bestimmten Alter aus – dazu zählen etwa die Bank Norwegian oder die Advanzia Bank.

Goldene Kreditkarte: Welche Unterschiede gibt es?

Der Blick in die Tabelle zeigt: Eine goldene Kreditkarte muss nicht teuer sein. Selbst die kostenlosen Varianten punkten mit einem Versicherungspaket. Im Schnitt fällt bei den kostenlosen Kreditkarten aber ein höherer Jahreszins an. Dieser kommt primär bei Teilzahlungsoptionen zum Tragen – also wenn der mit der Bank vereinbarte Kreditrahmen ausgenutzt wird. Kreditkarten mit einer festen Jahresgebühr weisen oft einen etwas niedrigeren Jahreszins aus und bieten ein umfangreicheres Versicherungspaket.

+++ viele Informationen finden Sie auch auf unserer Themenseite Kreditkarte +++

Nutzt man seine Kreditkarte nur im Jahresurlaub? Dann könnte eine Karte ohne Jahresgebühr in der Summe die günstigere Option sein. Vielreisende oder Nutzer von Bonusprogrammen wie "Membership Rewards" können stattdessen von den teureren Varianten profitieren. Interessant zu wissen: Die Goldkarten-Empfehlungen in unserer Tabelle weisen alle keine oder nur eine humane Jahresgebühr aus. Die Preise für Premium-Kreditkarten bewegen sich in anderen Dimensionen – ein Beispiel:

Diese Kreditkartenarten gibt es:

Kreditkarte Definition Charge Kreditkarte Alle Ausgaben werden gesammelt und normalerweise einmal monatlich abgerechnet. Der Kunde muss den kompletten Betrag zur festgelegten Zeit zahlen. Es fallen keine Zinsen an, solange der Betrag fristgerecht beglichen wird. Oft wird der Rechnungsbetrag auch direkt von einem Referenzkonto eingezogen. Revolving Kreditkarte Umgangssprachlich als echte Kreditkarte bezeichnet. Der Kunde bekommt von der Bank einen Kreditrahmen bis zu einem festgesetzten Limit, abhängig von der Bonität oder der Höhe der Einkünfte. Rückzahlung kann in voller Höhe oder in Teilbeträgen erfolgen. Bei Teilzahlungen fallen Zinsen an. Prepaid Kreditkarte Muss vor der Nutzung aufgeladen werden. Geeignet für Personen ohne regelmäßiges Einkommen oder mit schlechterer Bonität, da kein Kredit gewährt wird. Man gibt nur das Geld aus, das auf der Karte vorhanden ist. Debit Kreditkarte Direkt mit einem Bankkonto (Girokonto) verknüpft. Alle Zahlungen werden zeitnah vom Bankkonto abgebucht – es wird also kein Kreditrahmen gewährt. Hybrid aus Giro- und Kreditkarte. Einige Direktbanken geben Debitkarten als Standardkarten zum Girokonto dazu. Spezialisierte/Bonus-Kreditkarten Umfasst Kreditkarten, die spezielle Funktionen bieten, wie Geschäftskreditkarten für Unternehmen oder Kreditkarten mit Treueprogrammen (Punkte, Meilen, Cashback). Können Eigenschaften der Grundtypen (Charge, Revolving, Prepaid, Debit) aufweisen und bieten zusätzliche Vorteile.

Goldene Kreditkarten für 500 Euro und mehr – was die Luxus-Produkte können

In solchen Produkten sind oft noch weitreichende Luxus-Zusatzleistungen enthalten. Bei der Premiumcard von BMW zählt dazu etwa ein "Airport-Lounge-Zugang mit Priority Pass" und exklusive Events für die Karteninhaber. Von kostenlos bis 500 Euro Jahresgebühr und mehr – das Angebot an Kreditkarten ist groß. Die Farbe sagt dabei nur bedingt etwas über die Leistungen aus. Goldene oder platinfarbene Kreditkarten weisen aber oft mehr Leistungen aus als die einfachen Kreditkarten. Trotzdem lohnt sich immer ein Vergleich.

Denn zum Teil bieten auch die einfachen Kreditkarten ein gutes Gesamtpaket. Zumal Leistungen wie eine Reiseversicherung auch separat abgeschlossen werden können – gerade für Jahresurlauber kann das die günstigere Option sein. Ein Vergleich lohnt sich daher immer. Über die besten Alternativen zur bald endenden Amazon-Kreditkarte berichten wir in einem separaten Beitrag. Speziell für Reisen ins Ausland haben wir – ebenfalls in einem separaten Artikel – die besten kostenlosen Kreditkarten für Urlauber ausgelistet.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.