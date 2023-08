Goldene Kreditkarte: Das sind die besten Premium-Kreditkarten

Berlin.

Verbraucher interessieren sich vermehrt auch für goldene Kreditkarten

Diese gibt es oft mit Zusatzfunktionen. Allen voran sind hier Versicherungen wie etwa für Reisen oder Handy zu nennen

Doch welche goldene Kreditkarte schneidet im Vergleich am besten ab? Das sind unsere Empfehlungen

Neben der Girokarte (früher EC-Karte) findet sich in immer mehr Geldbeuteln auch eine Kreditkarte. Für Online-Transaktionen oder als Zahlungsmittel im Ausland ist sie für viele Verbraucherinnen und Verbraucher die erste Wahl. Visa, Mastercard und American Express sind die bekanntesten und am häufigsten akzeptierten Zahlungsdienstleister. Dabei unterscheidet sich eine gewöhnliche Visakarte bei der Akzeptanz nicht von einer Gold- oder Platinkreditkarte. Der Unterschied liegt im Detail: Goldene Kreditkarten punkten mit Zusatzleistungen.

Goldene Kreditkarten: Beste Premiumkarte finden

Versicherungen oder Bonussysteme sind die gängigsten Zusatzleistungen bei Kreditkarten. Auch die besten kostenlosen Kreditkarten punkten mittlerweile mit einem Zusatzpaket. Platin- oder Goldkarten versprechen einen besseren Leistungsumfang – sind aber oft mit einer höheren Jahresgebühr verbunden. In einigen Fällen können sie trotzdem sinnvoll sein – etwa bei häufigen Reisen ins Ausland. Doch welche goldene Kreditkarte ist die beste? Eine pauschale Antwort ist schwierig – denn es kommt auf die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen an.

Eine Hilfe bei der Entscheidung kann der Vergleichsrechner unserer Redaktion sein. Geben Sie Ihren Jahresumsatz an und wählen sie unter "Ansehen / Status" den Filter "Goldkarten" aus. Basierend auf den Eingaben ermittelt das Tool verschiedene Angebote. Die Symbole zeigen die Versicherungen an – diese sind standardmäßig inkludiert. Die Spalte "Kartengebühr" weist die Jahresgebühr aus. Je nach Karte liegt diese zwischen Null oder mehreren hundert Euro. Tatsächlich gibt es in unserer Auswahl drei kostenlose Goldkreditkarten – das sind:

Goldene Kreditkarten – sechs Top-Produkte im Vergleich

Die drei goldenen Kreditkarten punkten mit einem umfangreichen Versicherungspaket. Die NOBA Bank Group hat aktuell zudem eine Neukunden-Aktion: Insgesamt sind nach Vertragsabschluss 30 Euro Willkommensbonus möglich – es gelten aber Bedingungen. Eine Besonderheit gibt es auch bei der goldenen Kreditkarte der Hanseatic Bank. Diese ist nur im ersten Jahr kostenlos. Danach fällt eine Jahresgebühr von 35 Euro an, sofern kein Jahresumsatz von mindestens 3.000 Euro erreicht wird.

Schnell wird deutlich: Kreditkarte ist nicht gleich Kreditkarte – im Detail gibt es zum Teil große Unterschiede. In der folgenden Tabelle vergleichen wir für Sie verschiedene Anbieter goldener Kreditkarten. Jedoch bietet auch unser Vergleich keine vollständige Marktübersicht. Die Tabelle wird von uns regelmäßig aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie gegebenenfalls über den jeweiligen Link die aktuell geltenden Konditionen der jeweiligen Bank. Unsere Auswahl der sechs besten goldenen Kreditkarten:

Goldene Kreditkarte: Welche Unterschiede gibt es?

Der Blick in die Tabelle zeigt: Eine goldene Kreditkarte muss nicht teuer sein. Selbst die kostenlosen Varianten punkten mit einem Versicherungspaket. Im Schnitt fällt bei den kostenlosen Kreditkarten aber ein höherer Jahreszins an. Dieser kommt primär bei Teilzahlungsoptionen zum Tragen – also wenn der mit der Bank vereinbarte Kreditrahmen ausgenutzt wird. Kreditkarten mit einer festen Jahresgebühr weisen oft einen etwas niedrigeren Jahreszins aus und bieten ein umfangreicheres Versicherungspaket.

Nutzt man seine Kreditkarte nur im Jahresurlaub? Dann könnte eine Karte ohne Jahresgebühr in der Summe die günstigere Option sein. Vielreisende oder Nutzer von Bonusprogrammen wie "Membership Rewards" können stattdessen von den teureren Varianten profitieren. Interessant zu wissen: Die Goldkarten-Empfehlungen in unserer Tabelle weisen alle keine oder nur eine humane Jahresgebühr aus. Die Preise für Premium-Kreditkarten bewegen sich in anderen Dimensionen – ein Beispiel:

Goldene Kreditkarten für 500 Euro und mehr – was die Luxus-Produkte können

In solchen Produkten sind oft noch weitreichende Luxus-Zusatzleistungen enthalten. Bei der Premiumcard von BMW zählt dazu etwa ein "Airport-Lounge-Zugang mit Priority Pass" und exklusive Events für die Karteninhaber. Von kostenlos bis 500 Euro Jahresgebühr und mehr – das Angebot an Kreditkarten ist groß. Die Farbe sagt dabei nur bedingt etwas über die Leistungen aus. Goldene oder platinfarbene Kreditkarten weisen aber oft mehr Leistungen aus als die einfachen Kreditkarten. Trotzdem lohnt sich immer ein Vergleich.

Denn zum Teil bieten auch die einfachen Kreditkarten ein gutes Gesamtpaket. Zumal Leistungen wie eine Reiseversicherung auch separat abgeschlossen werden können – gerade für Jahresurlauber kann das die günstigere Option sein. Ein Vergleich lohnt sich daher immer. Über die besten Alternativen zur bald endenden Amazon-Kreditkarte berichten wir in einem separaten Beitrag. Speziell für Reisen ins Ausland haben wir – ebenfalls in einem separaten Artikel – die besten kostenlosen Kreditkarten für Urlauber ausgelistet.

