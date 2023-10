Tagesgeld bei Filialbank: Mehr Zinsen für Sparer – doch es gibt Alternativen

Nach vielen Direktbanken ziehen auch Filialbanken nach und bieten wieder bessere Zinsen an. Wie gut ist das Angebot der Targobank?

Frankfurt am Main.

Direktbanken bieten vermehrt höhere Zinsen für Tagesgeldkonten an – bis zu vier Prozent Zinsen sind mittlerweile möglich

Nach einer kürzlichen Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) ziehen immer mehr Banken nach

Auch Filialbanken bessern ihre Angebote nach – die Targobank etwa bietet jetzt über drei Prozent Zinsen für Neukunden

Sparerinnen und Sparer können aktuell wieder von besseren Konditionen bei der klassischen Geldanlage profitieren. Der Blick in unseren Finanzratgeber für das Tagesgeld und Festgeld zeigt: Immer mehr Banken bessern ihre Angebote nach. Neben einigen Direktbanken zählen dazu auch Filialbanken – unter ihnen die Targobank mit Sitz in Frankfurt am Main. Doch wie gut ist das Tagesgeld der Targobank* nach der Zinsanpassung? Wir haben uns verschiedene Banken angeschaut und verglichen.

ANZEIGE

Tagesgeld bei Direktbanken

Derzeit liegt der Leitzins bei 4,5 Prozent. Gute Nachrichten für Sparerinnen und Sparer mit einem Fest- und Tagesgeldkonto. Denn schon jetzt bieten immer mehr Banken vergleichsweise hohe Zinsen für das Tagesgeld – bis kurz über 4,0 Prozent sind aktuell möglich.

Tagesgelkonto: Mehrere Angebote locken mit 4 Prozent Tagesgeldzins

Andere Banken legten nach: Per 18. September erhöht die schwedische TF Bank* ihre Aktionszinsen von 3,6 auf 4,0 Prozent bei sechs Monaten Laufzeit. Auch der sich anschließende Nominalzins wurde auf 1,45 Prozent erhöht. (vorher 1,3).

Die Konditionen der Targobank im Überblick:

Eigenschaft Definition Zinssatz 3,55 Prozent für das erste Tagesgeldkonto für 6 Monate – danach variabler Zinssatz. Maximalbetrag für Sonderzins Bis zu einer Million Euro Verfügbarkeit flexibel (täglich) verfügbar Identifizierung Per Videochat, Post oder in der Filiale Ein- und Auszahlung Per Überweisung oder bar an einem Targobank-Automaten Kontoführung Kostenlos via Onlinebanking, Bargeldein- und -auszahlung sowie Kontoauszüge sind ebenso kostenfrei Flexibilität Kein Mindestanlagebetrag oder Höchstgrenze Mindestalter für Kontoeröffnung Ab dem 14. Lebensjahr Zinssatz nach sechs Monaten Variabler Zinssatz von zur Zeit 0,60 Prozent (Stand: 27.04.2023) Voraussetzung Bei Beantragung wird ein kostenloses internes Verrechnungskonto eröffnet – falls kein Girokonto bei der Targobank.

Nachdem einige Geldhäuser im September 2023 zunächst die Zinsen leicht gesenkt hatten, zog der Trend zu besseren Konditionen für Neukunden im Oktober erneut an (Mehr dazu in unserem Tagesgeld-Ticker). Auch an die Bestandskunden wurde gedacht, die sich hier und dort über gestiegene Nominalzinsen freuen können: Etwa beim Tagesgeld der Suresse Direkt Bank* (3,7 Prozent für Neukunden) erhalten Bestandskunden nunmehr 2,8 Prozent Zinsen. Auch die Renault Bank (3,7% / 2,7%) oder die TF Bank (4.0% / 1,45%) bieten für Bestandskunden und Neukunden mit einer längeren Anlageperspektive bessere Zinssätze. Primus ist mit 3,7 Prozent für alle Teilnehmer die J&T-Bank *.

Tagesgeld: Zins-Angebote für Sparer

Datenstand: 19.09.2023 | Bitte beachten Sie: Die Tabelle und die Daten hier im Artikel werden wöchentlich von unserer Redaktion aktualisiert. Kurzfristige Zinsänderungen der Kreditinstitute können unter Umständen nicht zeitnah erfasst werden. | Alle Angaben ohne Gewähr.

Mittlerweile hat die 1822direkt*, eine Tochter der Frankfurter Sparkasse, den Negativtrend wieder einkassiert: Statt 3,6 Prozent gibt es vorübergehend für Neukunden nur noch 3,2 Prozent aufs Tagesgeld. Nur ein leichter Rückgang, in Zeiten steigender Leitzinsen aber dennoch ungewöhnlich. Wolfgang Degenkolb von der 1822direkt-Geschäftsführung teilte uns mit: "Die 1822direkt verzeichnete in den letzten Wochen ein sehr hohes Interesse neuer Kunden für ihr Tagesgeldangebot." Um alle Kunden und Interessenten mit der notwendigen Servicequalität bedienen zu können, habe man sich entschieden, das Angebot etwas zu reduzieren.

Das bedeutet: Die Zinsanpassung ist auf die hohe Nachfrage zurückzuführen. "Die 1822direkt bietet allerdings weiterhin ein Angebot oberhalb des aktuellen Marktniveaus", erklärte Degenkolb. Denn an den Rahmenbedingungen ändert sich nichts – die Laufzeit der Neukundenaktion beträgt weiter sechs Monate und konnte zeitweise bei der Entscheidung für ein Wertpapierdepot auf bis zu 12 Monate verlängert* werden. Auch dieser Aktionsbestandteil wurde mittlerweile kassiert. So rutscht man nun nach sechs Monaten auf magere 0,6 Prozent, also auf die Basiskonditionen, zurück.

Andere Anbieter, zum Beispiel die comdirect (3,75%)*, lockten Neukunden zwischenzeitlich mit Boni im Umfang zwischen 50 und 100 Euro. Vorbei. Möglicherweise auch, weil das Neukundengeschäft nach der Zinsflaute der letzten Jahre bislang hervorragend funktioniert. Die Consorsbank (3,75%)* legt die Schwelle hoch: Nur wer binnen acht Monaten mindestens 10.000 Euro als zusätzliches Depotvolumen anlegt, bekommt 150 Euro geschenkt. Sparpläne, Kontostand werden dabei u.a. nicht mitberechnet.

Beste Zinsen für das Tagesgeldkonto finden – Online-Rechner können helfen

Daher gilt – erst vergleichen und danach abschließen. Denn neben den Zinsen für Neukunden sind auch Faktoren wie die Laufzeit der Konditionen oder die anschließenden Basiszinsen relevant. Vergleichsrechner für Fest- und Tagesgeldangebote wie das Online-Tool der Berliner Morgenpost können eine gute Orientierungshilfe sein. Zur Wahrheit gehört aber auch: Noch immer sind die Zinsen für das Tages- und Festgeld vergleichsweise niedrig und liegen – wenn auch nicht mehr ganz so stark – unterhalb der Inflationsrate.

Neben der kurzfristigen Geldanlage sollten Sparerinnen und Sparer deshalb auch mittel- und langfristige Sparziele verfolgen. Eine Möglichkeit ist etwa ein Wertpapierdepot in Selbstverwaltung oder ein Broker – vier attraktive Angebote haben wir uns genauer angeschaut. Bei Wertpapieren sollte man sich aber gut einlesen und bei Bedarf einen Experten zurate ziehen. Denn anders als Tages- oder Festgeld ist das Sparen mit Aktien und Co. riskanter – dafür sind die zu erwartenden Renditen höher.

Weitere Artikel von Finanztip

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.