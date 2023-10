Sparkasse: Kaum Zinsen fürs Tagesgeld – diese Hintertüren sollten Sparer kennen

Kunden der Sparkasse können an mehr Zinsen kommen. Wir stellen die Alternativen vor – und verraten, wo es am meisten Rendite gibt.

Berlin.

Viele Banken legen nach und bieten wieder mehr Zinsen für das Tagesgeld und Festgeld an

Filialbanken wie die Sparkasse tun sich jedoch weiter schwer – die Geldanlage hier ist kaum rentabel

Über Umwege könne aber auch Sparkassen-Kunden an bessere Zinsen kommen – wir erklären die Optionen

Immer mehr Banken bieten wieder bessere Zinsen für das Tagesgeld und buhlen mit Top-Angeboten um neue Kunden – die besten Deals finden Sie hier. Doch im Vergleich der besten Tagesgeld-Deals im Oktober 2023 fällt auf: Ausländische Direktbanken dominieren das Ranking. Kreditinstitute mit Filialen vor Ort wie die Sparkasse tauchen nicht oder erst weit abgeschlagen auf. Maue Zinsen von oft unter ein Prozent für das Tagesgeld sind mit Blick auf die Inflation kaum rentabel. Über Umwege können jedoch auch Sparkassen-Kunden in den Genuss besserer Zinsen kommen.

ANZEIGE

Tagesgeld bei der Sparkasse: Maue Zinsen – diese Option gibt es für Kunden

Tagesgeld bei 1822direkt * Die 1822direkt ist ein Tochterunternehmen der Frankfurter Sparkasse. Hier gibt es 3,6 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld – unter bestimmten Voraussetzungen kann die Laufzeit auf 12 Monate gestreckt werden. Online-Depot "S Broker" * Das Online-Depot "S Broker" der Sparkassen bietet Bestandskunden 1,25 Prozent Zinsen. Neukunden profitieren von 2,3 Prozent Zinsen für die ersten sechs Monate. Zudem fallen aktuell keine Gebühren für die Depot-Nutzung an. Vergleich mit anderen Banken Im Vergleich mit anderen Direktbanken sind die Angebote der Sparkasse nicht führend – insbesondere nach Ablauf von Neukunden-Aktionen. Ausländische Direktbanken bieten oft bessere Konditionen.

Denn für bessere Konditionen beim Tages- oder Festgeld müssen Sparerinnen und Sparer nicht zwingend zur ausländischen Direktbank wechseln. Zwei Hintertürchen ermöglichen auch Sparkassen-Kunden bessere Tagesgeld-Zinsen. Eine der beiden Optionen ist das Tagesgeldkonto bei der 1822direkt – ein Tochterunternehmen der Frankfurter Sparkasse. Wie viele ihrer Konkurrenten ist auch die 1822direkt eine Direktbank – allerdings mit Sitz in Deutschland. Im September wartet auf Neukunden bei der 1822direkt ein Zinssatz von 3,6 Prozent auf das Tagesgeld*.

Tagesgeld-Zinsen für Kunden der Sparkasse: Hintertür über Online-Depot – so funktioniert's

Damit gehört die 1822direkt zum Mittelfeld der Banken mit Tagesgeldangeboten – mehr Details dazu finden Sie im Tagesgeld-Rechner. Es gibt einen Haken: Nach Ablauf von sechs Monaten rutschen Neukunden in den Basiszinssatz von derzeit 0,6 Prozent. Trotzdem können Sparer über einen Zeitraum von einem Jahr eine Verzinsung von 2,1 Prozent erzielen – das ist deutlich mehr als bei den meisten Sparkassen vor Ort. Der Aktionszinssatz gilt jedoch nicht für Bestands- und Kunden der Frankfurter Sparkasse. Für sie könnte die zweite Hintertür interessant sein.

Diese Hintertür heißt "S Broker ". Dahinter verbirgt sich das Online-Depot der Sparkassen – also der Handelsplatz für Wertpapiere wie Aktien oder ETFs. Zusätzlich bietet das Online-Depot S Broker der Sparkassen* ein Sparkonto mit besseren Konditionen als das normale Tagesgeldkonto. Bestandskunden bekommen hier 1,25 Prozent Zinsen – Neukunden können sogar von einer Aktion mit 2,3 Prozent Zinsen für die ersten sechs Monate profitieren.

Tagesgeld-Deals der Sparkassen im Vergleich: Wo die Zinsen zum Teil deutlich besser sind

Für die Depot-Nutzung "S Broker" fallen bei der Sparkasse aktuell keine Gebühren an. Ein weiterer Vorteil: Neben der klassischen Geldanlage öffnet sich für Verbraucher auch die Tür zum Wertpapierhandel. Gerade in Zeiten weiter niedriger Zinsen bietet sich das Sparen über die Wertpapiere als längerfristige Anlagestrategie an. Die Eröffnung eines Online-Depots ist hier der erste Schritt. Sowohl die 1822direkt-Option* als auch das Online-Depot* versprechen mehr Zinsen für das Tagesgeld.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Im Vergleich mit anderen Direktbanken sind die zwei Angebote der Sparkasse nicht die besten. Ein Grund sind die stark fallenden Zinssätze nach Ende der Neukunden-Aktion – sowohl bei der 1822direkt als auch beim Online-Depot S Broker. Im Vergleich hierzu bietet etwa die in Spanien ansässige Suresse Direktbank auch für Bestandskunden sehr hohe Tagesgeld-Konditionen*. Auch im Vergleich 1822direkt mit der schwedischen TF Bank zeigt sich: Bezüglich Konditionen haben ausländische Direktbanken die Nase vorn.

Direktbanken locken mit aktuell besten Tagesgeld-Zinsen – wie sicher diese Geldanlage ist

Das Tagesgeld im europäischen Ausland anzulegen, klingt erst einmal riskant. Allerdings greift die Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunden und Bank im gesamten Euroraum. Zudem haben viele ausländische Direktbanken eine Zweigstelle in Deutschland und stehen bei Fragen zur Verfügung. Tages- oder Festgeldkonten lassen sich zudem online abschließen – die Identifikation ist über Videokonferenzen möglich. Somit ist das Eröffnen eines Tagesgeldkontos im Ausland nicht zwingend komplizierter als im Inland.

Für Sie als Sparerinnen und Sparer bedeutet das: Längst sind nicht mehr nur ortsansässige Banken eine Option. Gerade bei der Geldanlage sollte man in Zeiten weiter niedriger Zinsen auch Direktbanken in Betracht ziehen. Das fehlende Filialnetz muss nicht zwingend von Nachteil sein – denn aufgrund dessen können Online-Banken oft schneller auf die Entwicklung am Finanzmarkt reagieren als Filialbanken. Generell gilt: Je größer die Auswahl, desto leichter findet man ein gutes Angebot.

Filialbank Direktbank Nutzung Über Filialen und Geldautomaten in wohnortnähe Primär online oder mobile Apps. Geld ein- und auszahlen Über Filialen und Geldautomaten in wohnortnähe Über Partnerbanken und oft Kreditkarten als Standard-Geldkarte Service Persönliche Beratung und Kundenservice vor Ort Kundenservice primär telefonisch oder online. Kosten Tendenz zu höheren Gebühren für Kontoführung und Transaktionen – höhere Betriebskosten Oft niedrigere Gebühren oder kostenlose Kontoführung – geringerer Betriebskosten. Produktpalette Kann umfassender sein – einschließlich Versicherungen, Kredite, Anlagen, Girokonten, Tages- und Festgeldkonten Oft fokussiert auf Kernprodukte wie Girokonten, Kreditkarten, Tagesgeld und Festgeld Einlagensicherung Über jeweiligen nationalen Einlagensicherungsfonds – in Deutschland 100.000 Euro pro Anleger/Bank Ist abhängig vom Standort der Bank – im Ausland können abweichende Regelungen gelten Technologie Mittlerweile große Digitalauftritte – bietet aber auch traditionelle Bankdienstleistungen am Schalter an. Stark auf Technologie und digitale Lösungen ausgerichtet. Standort Netzwerk aus Filialen und Geldautomaten im Heimatland Kann sowohl im Heimatland des Kunden als auch im Ausland ansässig sein – oft vollständig digitale Dienstleistungen

Ratgeber zum Tagesgeld: Von besseren Zinsen profitieren – Vorteile der Geldanlage nutzen

Gerade beim Tagesgeld kommt noch dazu: Das Geld ist täglich verfügbar. Somit kann man die Ersparnisse auch schnell umschichten – etwa, wenn eine andere Bank bessere Konditionen bietet. Gerade in Zeiten sich ändernder Zinsen ist das für Sparer ein großer Vorteil. Zumal die EZB weitere Anpassungen am Leitzins angekündigt hat. Möglich, dass auch viele örtliche Sparkassen demnächst nachziehen und ihre Fest- und Tagesgeld-Konditionen anpassen. Bis dahin kann für Sparkassen-Kunden der Weg über die 1822direkt oder das Online-Depot eine Alternative sein.

FAQ zum Tagesgeld-Angebot der Sparkasse

Welche Auswirkung hat die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auf das klassische Sparen?

Die Niedrigzinspolitik der EZB hat das klassische Sparen über Tages- oder Festgeldkonten über Jahre unrentabel gemacht.

Was ist der aktuelle Leitzinssatz im Euroraum?

Der aktuelle Leitzinssatz im Euroraum liegt bei 4,25 Prozent.

Welche Zinsen bietet das Tagesgeldkonto bei der 1822direkt für Neukunden im September 2023 an?

Für Neukunden bietet die 1822direkt im September 2023 einen Zinssatz von 3,2 Prozent auf das Tagesgeld.

Was ist "S Broker" und welche Vorteile bietet es für Sparkassen-Kunden?

"S Broker" ist das Online-Depot der Sparkassen für Wertpapiere wie Aktien oder ETFs. Es bietet ein Sparkonto mit besseren Konditionen als das normale Tagesgeldkonto. Bestandskunden erhalten 1,25 Prozent Zinsen, während Neukunden in einer Aktion von 2,3 Prozent Zinsen für die ersten sechs Monate profitieren können.

Warum sollten Sparer in Zeiten niedriger Zinsen auch Direktbanken in Betracht ziehen?

Direktbanken können oft schneller auf Entwicklungen am Finanzmarkt reagieren als Filialbanken. Zudem bieten sie häufig bessere Konditionen aufgrund ihres fehlenden Filialnetzes, was sie kosteneffizienter macht.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.