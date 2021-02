Das sind die Fahrrad-Trends des Jahres 2021

Berlin. Die Temperaturen steigen, das Wetter wird schöner, und die Fahrrad-Branche boomt wie selten zuvor. „Momentan haben mehr Leute Lust zum Fahren. Ich würde mich daher frühzeitig von einem Fachhändler beraten lassen, viele Neuheiten des kommenden Fahrrad-Frühlings könnten schnell vergriffen sein“, sagt Gunnar Fehlau, Geschäftsführer von pressedienst-fahrrad, einem Informations-Unternehmen für die Fahrradbranche. Dieses hat nun eine Woche vor meteorologischem Frühlingsbeginn die Fahrrad-Trends des Jahres 2021 vorgestellt.

Wie die Jahre zuvor wird dabei das E-Bike auch 2021 in all seinen Variationen beliebter. Schon 2019 wurden mehr E-Bikes als Diesel-Pkw verkauft, 400.000 Räder werden nach wie vor jährlich geleast, und allein im ersten Halbjahr 2020 gingen in Deutschland ca. 1,1 Million der Elektro-Räder über die Ladentheke. Ein Trend, der anhalten wird - und sich auf neue Bereiche ausdehnt.

E-Mountainbikes gut für Urlaub im eigenen Land

So sind etwa E-Mountainbikes zurzeit besonders gefragt. Hintergrund ist der immer mehr geschätzte Urlaub im eigenen Land, der aufgrund der Corona-Krise wohl auch dieses Jahr dominieren wird. Ob Brandenburg, Ostsee oder Elbsandsteingebirge - ein gut gerüstetes Fahrrad für Freizeit und Erholung ist Pflicht. Gerne staffiert der Fahrer sich und sein Rad mittlerweile auch mit passenden Einlegesohlen, Jacken, Taschen, Schutzblechen und Rückleuchten aus. Das Fahrrad- Zubehör wird spezieller und auch individueller im Design.

Lastenräder für Familien und Gravel-Bikes für schnelle Geländefahrer

Für Abenteuerlustige darf es derweil verstärkt das Gravel-Bike sein, also ein Rennrad mit breiten Reifen und leicht ausgestellten Lenker-Enden. Es verbindet das schnelle Dahingleiten des Rennrades mit der Geländegängigkeit eines Mountainbikes und eignet sich daher besonders zum stressfreien Fahren über Schotter und Asphalt.

Den Trend Gravel-Bike möglich gemacht hat vor allem die Entwicklung neuer breiter Bereifung, die gleichsam leicht rollt, wie sie Zugkraft bietet und robust ist.

Aber auch für Familien und Alltags-Fahrer wurde aufgerüstet – gerade bei Lastenrädern, um etwa Arbeitsmaterial, Schulsachen, Einkäufe und Gepäck transportieren oder den eigenen Nachwuchs zu Verabredungen und Terminen fahren zu können. Wie auch bei Fahrrad-Anhängern dominieren daher Lastenrad-Modelle, die Fahrern noch mehr Platz bieten.