Grill-Tipps, Rezepte, Marinaden: Felicitas Then zeigt, wie man richtig grillt

Berlin. In Zeiten von Abstandsregeln ist das gemeinsame Grillen im Park ist nicht möglich. Aber auf dem Balkon oder im heimischen Garten steht dem Auftakt der Grillsaison nichts im Weg.

Die TV-Köchin Felicitas Then ist bekannt aus verschiedenen Fernsehformaten und weiß, worauf es beim Grillen ankommt. Sie erklärt in unserem Video, wie man Grillkohle am besten anzündet und anordnet, Fleisch und Gemüse richtig grillt – und mit ihren Marinaden wird auch eine einfache Zucchini zum Geschmackserlebnis.

Grillen – keine Frage der Größe

Die einen schwören auf den Kohlegrill, die anderen auf Gas. Felicitas kocht auf einem kleinen Grill, der garantiert auf jeden Balkon passt.

Mit ihren Tipps wird das Rumpsteak so richtig knusprig und das Hähnchenfleisch schön saftig. Besonders lecker wird es mit ihren Selfmade-Marinaden.

Denn: Fertigmarinaden seien voller chemischer Zusätze und schmecken bei weitem nicht so gut wie die eigene frisch zubereitete, sagt Felicitas Then. Die TV-Köchin empfiehlt Fleisch auf jeden Fall selbst zu marinieren. Hört sich erst einmal aufwändig an, ist aber keine große Kochkunst.

TV-Köchin Felicitas Then fürs Grillen

Grill-Rezepte vom Profi: Felicitas Then zeigt Marinaden zum Selbermachen

Im Video zeigt Felicitas Then gleich zwei Marinaden: eine süß-würzige Fleischmarinade und eine Kräutermarinade für Gemüse. Beide sind schnell gemacht und die Zutaten hat jeder daheim. Am besten schon am Vortag marinieren. Super geeignet auch für Grill-Anfänger!

Bevor es ans Grillen geht, musste Felicitas den Grillrost erst einmal säubern. Deswegen sollte dieser am besten direkt nach dem Grillen in Wasser eingeweicht werden

Außerdem löst die TV-Köchin Grillmythen auf und weist auf die gängigsten Fehler hin: Ist es eigentlich gut das Fleisch mit Bier abzulöschen? Spiritus oder fester Anzünder? Sollte die Fettschicht am Steak vor dem Grillen abgeschnitten werden?

Die Antworten auf die Fragen und viele weitere Infos gibt es im Video oben im Aufmacherbereich zu sehen.

Viel Spaß beim Nachgrillen!

