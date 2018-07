Fashion Week Berlin: Nicht nur modische Highlights

Foto: John Phillips / Getty Images for MBFW

Berlin. 200 Veranstaltungen, Partys und Empfänge mit rund 100.000 Fachbesuchern – das ist die Berliner Fashion Week in diesem Sommer.

Es ist die zweite nach der Neuausrichtung im Januar und unter dem Titel Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW). Sie findet noch bis zum Freitagabend im E-Werk an der Wilhelmstraße statt.

Designerin Marina Hoermanseder ist für ihre extravaganten Entwürfe bekannt.

Foto: Stefan Knauer / Getty Images for MBFW

Ein verlässliches Highlight für viele Besucher ist die Show der 32-jährigen Designerin Marina Hoermanseder. Für ihre Models war sie Schwerstarbeit: Die Berliner Designerin schickte die Frauen am Donnerstag nicht nur in extrem hohen High Heels von Christian Louboutin über den Laufsteg, sondern teilweise auch in starren Ganzkörper-Lederkorsagen, deren Kragen bis zu den Augen reichten.

Internationale Stars wie Nicki Minaj und Lady Gaga sind Fans von Hoermanseder. Letztere trug vor zwei Wochen bei der New Yorker Pride-Parade einen Entwurf der Berlinerin. Und auch die Designerin selbst setzte nun auf dem Laufsteg in Mitte mit Regenbogenfarben ein politisches Statement.

Mode mit politischer Botschaft: Anja Gockel setzt bei ihrer Show auf Gleichberechtigung.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Politisch wurde es bei der Fashion Week aber auch an anderer Stelle. Anja Gockel nannte ihre Kollektion EVE: Empowerment + Vision + Equality. „Egal ob weiblich, männlich oder dazwischen – Hauptsache gleichberechtigt und respektvoll“, so das Motto der Designerin.

Hinter den Kulissen des Greenshowrooms im Kraftwerks.

Foto: Joern Pollex / Getty Images

Im Greenshowroom und bei der Ethical Fashion Show ging es traditionell um nachhaltig produzierte Mode. Anfang und Ende bilden die Shows von zwei Designern, die durch ihre Fernsehpräsenz auch weniger Modeaffinen ein Begriff sein dürften: Guido Maria Kretschmer und Michael Michalsky.

Maison Common schwelgt in üppigen Blumenarrangements als Kopfbedeckung.

Foto: Joern Pollex / Getty Images

Am Donnerstagabend meldete sich Hugo Boss mit seinem Label Hugo nach jahrelanger Abstinenz mit großem Staraufgebot bei der Berliner Fashion Week zurück. Auf dem Laufsteg im Motorwerk in Weißensee war Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber angekündigt, bei der After-Show-Party ein Auftritt von US-Rapper Wiz Khalifa.

