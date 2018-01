Wie sich die Berliner am liebsten fit halten

Jeden Januar das gleiche Bild: Mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr stürmen zahlreiche Berliner ins Fitnessstudio. Einige schließen neue Verträge ab. Andere haben ihre Mitgliedskarte in ihren Portemonnaies wiederentdeckt. Zumeist wird es im schon im Februar aber wieder leerer.

Fitness hat längst Fußball als Volkssport Nummer eins abgelöst. Etwas mehr als eine halbe Million Berliner sind laut dem Arbeitgeberverband der deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen in den 411 Studios der Stadt angemeldet, Tendenz: steigend. Denn bei Holmes Place, Fitness First, Superfit und Co. wird längst mehr angeboten als stumpfes Eisenpressen. So erfreuen sich vor allem Kurs- und Gruppentrainings wachsender Beliebtheit. Aber welche Trainingsmethoden sind zurzeit angesagt? Antworten darauf liefert die "Worldwide Survey of Fitness Trends for 2018" – eine alljährlich durchgeführte Studie mehrerer US-Sporthochschulen.





HIIT

Das hochintensive Intervalltraining (HIIT) ist eine spezielle Form des Ausdauertrainings. Extrem hohe Belastung (etwa durch Liegestütze, Sit-ups oder Jumps) und Pausen wechseln sich in kurzen Intervallen zumeist unter einer Minute ab. Insgesamt dauert das Training selten länger als 30 Minuten, wobei hinsichtlich Intervall- und Gesamtlänge variiert werden kann. Für ein Work-out zu Hause finden sich entsprechende Anleitungsvideos in großer Zahl im Internet. Aber auch Fitnessstudios bieten trainergeführte HIIT-Kurse an. HIIT ist derzeit besonders beliebt, weil es als zeitsparend und sehr effektiv gilt. Da die Übungen variabel gewählt werden können, kann der ganze Körper in Kraft und Ausdauer trainiert werden. Allerdings gibt es auch ein relativ hohes Verletzungsrisiko. Und da HIIT mit erheblichen Belastungen für das Herz-Kreislauf-System verbunden ist, sollten sich zumindest ältere Menschen im Vorfeld sportmedizinisch untersuchen lassen.

Kurse und Gruppentraining

Gruppentrainings sind in der Regel dem jeweiligen Fitnesslevel der Teilnehmer angepasst. Das Angebot ist weitgefächert und reicht etwa von Aerobic über Indoorcycling bis zu Tanzgruppen. Der Fitnessklub Aspria in Halensee etwa hat wöchentlich 190 Kurse im Angebot. Alle würden von gut ausgebildeten, erfahrenen Trainern geführt, sagt Manager Ralf Rönning. Mit 30 bis 35 Teilnehmern seien die Gruppen dabei verhältnismäßig klein. Die Kurse sind im Monatsbeitrag von 135 Euro enthalten. In den vergangenen Jahren haben aber auch die großen Ketten im günstigeren Preissegment ihr Kursangebot kontinuierlich ausgebaut. Bei FitX etwa sind alle Kurse im monatlichen Beitrag von 20 Euro enthalten sind und werden von einem Trainer angeleitet. Der Marktführer McFit und dessen Ableger John Reed setzen dagegen vor allem auf Videokurse, die auf großen Bildschirmen abgespielt werden. Gleichzeitig eröffnen in Berlin immer mehr kleine Studios wie das Becycle in Mitte, die ausschließlich Gruppentrainings anbieten.

Personal Training

Ein Personal Trainer hat den Vorteil, dass er individuell auf die persönlichen Belange eingehen kann. "Viele Menschen brauchen oder wollen diese persönliche Betreuung", sagt Philipp Maschewski. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet der 35-Jährige als selbstständiger Personal Trainer. Mit seinen Klienten trainiert er gleichermaßen Ausdauer, Mobilität und Kraft. "Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, sodass der Körper sich wohlfühlt, gestärkt ist und den Belastungen des Alltags standhält."

Wearables

Immer mehr Sportler setzten auf Fitness-Gadgets wie Schrittzähler-Apps, Herzfrequenzmesser oder Sportuhren. Einige von ihnen versprechen eine optimale Pulskontrolle und valide Informationen über die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Auf dieser Grundlage können Trainingsfortschritte genau dokumentiert und analysiert werden. Sichtbare Erfolge sollen zur Motivation beitragen, sich weiter zu steigern oder die Fitness langfristig auf einem bestimmten Level zu halten.

Bodyweighttraining

Wer Muskeln aufbauen oder seine Kraft steigern will, ist nicht zwangsläufig auf Hanteln oder größere Geräte angewiesen. Beim Bodyweighttraining dient der eigene Körper als Gewicht. Das ist zumeist gelenkschonender und verringert das Verletzungsrisiko. Außerdem konzentriert man sich dabei nicht auf bestimmte Muskelpartien, sondern trainiert den ganzen Körper. Die Intensität kann dabei problemlos variiert werden. In mehreren Fitnessstudios finden sich seit einiger Zeit auch sogenannte Sling-Trainer – Seilkonstruktionen, in denen Arme und Beine eingehängt werden können, um den Effekt noch zu steigern.

Yoga und Pilates

Neben klassischen Yoga- und Pilateskursen erfinden sich diese Sportarten mit zahlreichen Abwandlungen wie Power- oder Areal-Yoga immer wieder neu.

Die Trainingsart "Barre" greift dabei auf die Grundmuster des Pilates zurück. "Es ist eigentlich eine Kombination aus Tanzen, Pilates und Fitness", sagt Barre-Trainerin Faren MacDonald. Mehrmals die Woche leitet sie im Becycle in Mitte entsprechende 45-minütige Kurse. Zum Takt der Musik werden dabei vor allem kleine Bewegungen ausgeführt und dadurch der ganze Körper trainiert.

Funktionelles Training

Funktionelles- oder Ganzkörpertraining beschreibt weniger eine konkrete Methode, als die Absicht, jede Partie des Körpers zu trainieren. Welches Vorgehen dabei gewählt wird, ist vom individuellen Bedarf abhängig. Ziel ist es zumeist, gleichsam Gleichgewicht, Koordination, Kraft und Ausdauer zu trainieren.