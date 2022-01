ARD: Tagesthemen-Gast mit Panne – Video sorgt für Lacher im Netz

Am Montagabend war Wolfgang Ischinger zu Gast in den ARD-„Tagesthemen“. Doch er verwechselte Caren Miosga mit ihrer Kollegin vom ZDF.

Berlin. Namens-Chaos in den ARD-„Tagesthemen“: In der Nachrichtensendung war am Montagabend Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, bei Caren Miosga zu Gast. Ischinger jedoch verwechselte offenbar Miosga mit ihrer Kollegin vom ZDF-„heute journal“, Marietta Slomka.

Direkt zu Beginn der Unterhaltung begrüßte er die ARD-Moderatorin mit „Guten Abend, Frau Slomka“. Miosga korrigierte Ischinger kurz und lächelnd mit den Worten: „Miosga heiße ich“. Dann ging sie direkt ins Interview über.

ARD-Tagesthemen: Ischinger verwechselt Miosga und Slomka

Doch Ischinger schien die Verwechslung nicht zu bemerken und die Korrektur von Miosga nicht zu hören. Denn noch zwei weitere Male sprach er die ARD-Moderatorin mit dem falschen Namen an. Die schien es mit Humor zu nehmen und twitterte später einen Ausschnitt der Sendung mit Grüßen an „Marietta und das heute journal“.

Liebe Grüsse an Marietta und das @heutejournal pic.twitter.com/NmrP4UsQum — tagesthemen (@tagesthemen) January 10, 2022

Ischinger äußerte sich mittlerweile auch auf Twitter und entschuldigte sich bei Miosga: „Ich weiß, ich weiß. Darf nicht passieren. Eigentlich auch dann nicht, wenn man nur die Kamera, nicht aber das Gegenüber sieht und der Ton so ist, dass man die Fragen nur andeutungsweise versteht. Entschuldigung, verehrte Frau Miosga! Es tut mir sehr leid!“

Ich weiss ich weiss. Darf nicht passieren. Eigentlich auch dann nicht, wenn man nur die Kamera, nicht aber das Gegenueber sieht und der Ton so ist, dass man die Fragen nur andeutungsweise versteht. Entschuldigung, verehrte Frau Miosga! Es tut mir sehr leid! — Wolfgang Ischinger (@ischinger) January 10, 2022

Miosga schrieb daraufhin: „Gar nicht schlimm, verehrter Herr Ischinger!“ (bef)