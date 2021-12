Dieser Mann soll hinter dem Berlin-Anschlag stecken

Am Tag vor der Tötung des Attentäters zeigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (M, CDU), Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (r, CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) optimistisch und lobten die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Außerdem zeigte sich Merkel „stolz“, dass die Bürger von Berlin so besonnen reagiert hätten.

Sicherheitsbehörden überall in Europa suchten nun nach Anis Amri. Unter anderem gab es auch Hausdurchsuchungen in Dortmund (Nordrhein-Westfalen), wo Amri früher mal gewohnt haben soll.

Bundestagspräsident Norbert Lammert, Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck trauerten am Tag nach dem Anschlag in einem Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche um die Opfer.

An öffentlichen Gebäuden in Berlin, wie etwa am Reichstagsgebäude, wehten die Fahnen auf Halbmast.

Die Straße am Tatort blieb am Dienstagvormittag gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei sicherten das Gebiet um die Gedächtniskirche.

Der Lkw, mit dem der Täter am Montag in die Menge gerast war, stand am Dienstagvormittag noch immer auf der Budapester Straße am Breitscheidplatz.

Für die Polizei lief die Arbeit am Tatort auch am Tag danach weiter.

Auch im Kirchsaal der Gedächtniskirche, auf deren Vorplatz am Montag zwölf Menschen starben und Dutzende verletzt wurden, zündeten Menschen Kerzen an.

Ein Passant stellte ein Plakat auf. Darauf stand: „The light is stronger than the darkness“ – „Das Licht ist stärker als die Dunkelheit“.

Ein Mann zündete eine Kerze an, nahe der Stelle, an der der Lkw auf den Weihnachtsmarkt fuhr.

Schon in der Nacht stellten Passanten Kerzen zum Gedenken an die Opfer am Breitscheidplatz auf.

Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ist bei Berlinern und Touristen besonders beliebt. Er liegt an den großen Shoppingmeilen im Westen Berlins.

Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge zeigte sich entsetzt: „Ich bete für die Toten und Verletzten dieses Abends“, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde am Tag danach ein Kondolenzbuch für die Opfer und ihre Angehörigen ausgelegt.

Das Universitätsklinikum Charité sei vorbereitet zur Aufnahme der vielen Verletzten, sagte der Regierende Bürgermeister weiter. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) äußerte sich am Abend alarmiert. Er stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten, erklärte er. Der Minister sprach zunächst von einem „Vorfall“, nicht von einem Anschlag.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einer dramatischen Situation. „Wir sind in Gedanken bei den Familien“, sagte Müller vor Ort. Alle verfügbaren Einsatzkräfte waren nach seinen Worten am Unglücksort.

Die Bergung der Toten und Verletzten dauerte bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages an.

Über Twitter waren die Berliner am Abend des Anschlags von der Polizei aufgefordert, zu Hause zu bleiben und keine Gerüchte zu verbreiten. Die Gegend um den Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war großräumig abgesperrt worden.

In ganz Berlin wurden nach dem Anschlag die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Auch auf dem Hardenbergplatz am Bahnhof Zoologischer Garten waren nach dem Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt Polizeibeamte im Einsatz.

Polizeibeamte untersuchten zwei Tage nach dem Attentat den Platz, an dem der Todes-Lkw vor seiner verheerenden Fahrt gestanden hatte. Es blieb zunächst unklar, ob Anis Amri hier das Fahrzeug unter seine Kontrolle brachte. Daten der Spedition zeigten, dass der Wagen vor dem Anschlag hier mehrmals gestartet wurde – als ob ein ungeübter Fahrer am Steuer gesessen hatte.

Szenen nach dem Anschlag am 19. Dezember: Rettungskräfte versorgen die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Während zunächst noch über die Möglichkeit eines Unfalls oder eines Versehens spekuliert wurde, verdichteten sich am Tag danach die Hinweise auf einen terroristischen Anschlag.

Zwei Tage nach dem Anschlag war ein Video aus dem Internet aufgetaucht, dass mutmaßlich Anis Amri in Berlin zeigt. Laut Sicherheitsbehörden soll der Mann über Freiburg nach Deutschland eingereist sein und später in Nordrhein-Westfalen und Berlin gelebt haben. Eigentlich sollte er abgeschoben werden – was jedoch scheiterte, weil der keine gültigen Papiere bei sich hatte.

Die Familie von Anis Amri zeigte sich am Tag vor seiner Tötung erschüttert von dem Verdacht gegen den jungen Mann. Nour Al Houda (r.), die 65-jährige Mutter von Anis Amri, erzählte in ihrem Zuhause im tunesischen Oueslatia, dass sie nicht glauben könne, dass ihr Sohn so eine Tat begangen hat.

Ermittlungen hatten ergeben, dass sich Anis Amri in der Nacht nach dem Anschlag beim „Fussilet 33"-Moscheeverein in der Perleberger Straße in Berlin aufgehalten hatte.

Am Tag vor Heiligabend, also vier Tage nach dem Anschlag, bestätigten Italiens Innenminister Marco Minniti (l.) und Polizeichef Franco Gabrielli, dass es sich bei dem getöteten Mann um Anis Amri handelt.

Das Ende unruhiger Tage in Deutschland: Italienische Polizeibeamte sichern in Mailand Spuren, nachdem der europaweit gesuchte mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hatte er mutmaßlich zwölf Menschen getötet und rund 50 verletzt.

Berlin. Das erste Wort haben die Hinterbliebenen. Petr Cizmar, der am 19. Dezember 2016 seine Frau Nada verlor, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, spricht im Hinblick auf die Aufklärungsarbeit nach dem Attentat vom Breitscheidplatz von einem „Versagen des Staates“. Astrid Passin, die ihren Vater verlor, sagt: „Diese Aneinanderreihung von Skandalen, die hört ja nicht auf, die geht ja immer noch weiter.“ Und Gerhard Zawatzki, der zu den Ersthelfern nach dem Anschlag gehörte, erkennt in dem „Gefühl, dass wir niemals erfahren werden, was wirklich passiert ist“, eine „permanente Retraumatisierung der Opfer“.

Die sehenswerte Dokumentation von Sascha Adamek, Jo Goll und Norbert Siegmund, die am Montagabend in der ARD ausgestrahlt wird, bringt etwas Licht ins Dunkel der fehlgeschlagenen Aufklärungsarbeit. So ist es den Reportern gelungen, die Identität eines mutmaßlichen Auftraggebers von Anis Amri aufzuklären, der am 19. Dezember 2016 den Fahrer eines Sattelzugs ermordete, das Fahrzeug in seine Gewalt brachte und in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche steuerte.

Dabei handelt es sich um einen irakisch-stämmigen Funktionär des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) mit dem Kampfnamen „Abu Bara’a al Iraqi“. Die Dokumentation zeichnet nach, wie der Name bereits früh in den Ermittlungen von Geheimdiensten und Bundeskriminalamt auftauchte: Bereits am Silvestermorgen 2016, also zwölf Tage nach dem Anschlag, meldete ein Agent des Bundesnachrichtendienstes den „Hinweis auf den Auftraggeber des Weihnachtsmarktanschlags“ – nämlich den 45-jährigen Abu Bara’a. Die Information wurde über Wochen als zuverlässig bewertet und dennoch offenbar nicht weiter verfolgt – weil weitere Recherchen, wie die Dokumentation nahelegt, nichts einbrachten.

Untersuchungsausschuss arbeitet Fehler und Versäumnisse auf

Als später im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages Fehler und Versäumnisse aufgearbeitet wurden, bezeichnete jedenfalls der zuständige BND-Beamte die Spur Abu Bara’a als „banal“ und „nicht wertig“. „Man hat schon gemerkt, dass dieser Hinweis nicht mit der notwendigen Sorgfalt bearbeitet worden ist“, sagt Benjamin Strasser, der für die FDP im Untersuchungsausschuss sitzt.

Die Reporter reisen in den kurdischen Teil Iraks, wo ihnen Sicherheitsbehörden bestätigen, Abu Bara’a zu kennen. Ein Vorstand der Patriotischen Union Kurdistans, Sadi Ahmed Pire, beschreibt die Erkenntnisse irakischer Sicherheitskreise: „Abu Bara’a war einer der Top-Organisatoren der Terrorakte im Ausland. Besonders für Deutschland, Großbritannien, Frankreich.“

Zurecht weist Benjamin Strasser darauf hin, dass hier weitere Ermittlungen nicht nur im Interesse der Hinterbliebenen, sondern auch der Bundesrepublik Deutschland liegen. Die Dokumentation weist auf viele weitere Unterstützer und Mittelsmänner hin, die bei dem Anschlag eine Rolle gespielt haben. Weiter Aufklärungsarbeit ist unabdinglich.

