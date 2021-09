"Maybrit Illner": Diese Gäste sind heute Abend im ZDF dabei

Jeden Donnerstag spricht Maybrit Illner über aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Wer ist dieses Mal bei ihr zu Gast?

Talkshow "Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am Donnerstagabend

Moderatorin Maybrit Illner diskutiert immer donnerstags mit ihren Gästen über aktuelle Themen

Wer im Studio zu Gast ist, verrät das ZDF meist kurz vor Aufzeichnung

Diese Gäste sind diesen Donnerstag bei "Maybrit Illner"

Maybrit Illner spricht auch diesen Donnerstagabend wieder mit ihren Gästen über die wichtigsten Themen aus Politik und Gesellschaft. In der neuen Ausgabe der Talk-Sendung mit dem Titel "Liberal oder sozial - was sichert Wohlstand für alle?" soll es darum gehen, dass die FDP bei der Bundestagswahl 2021 zum Zünglein an der Waage werden könnte. Wird FDP-Chef Christian Lindner Rot-Grün-Rot verhindern? Wäre eine Ampel mit der SPD eine Option? Diese und weitere Fragen sollen dabei beantwortet werden.

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Frank Plasberg, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deustchland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

2007 wurde die Sendung dann nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politiker, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin.

"Maybrit Illner": Diese Gäste sind am Donnerstag dabei:

Peter Altmaier (CDU) – Bundeswirtschaftsminister

Hubertus Heil (SPD) – Bundesarbeitsminister

Katrin Göring-Eckhardt (Grüne) – Fraktionsvorsitzende

Johannes Vogel (FDP) – Stellv. Parteivorsitzender

Robin Alexander – Stellv. Chefredakteur "Die Welt"

Markus Feldenkirchen – Journalist und Autor

Maybrit Illner studierte Journalistik in der DDR, arbeitete zunächst in der Sportredaktion des Deutschen Fernsehfunks (DFF), dann in der Auslandsredaktion, im Reisejournal und beim Abendjournal. Seit 1992 arbeitet sie für das ZDF.

"Maybrit Illner": So liefen die jüngsten Sendungen

