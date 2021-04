"Tatort": Darum geht es im ARD-Krimi heute

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Berlin.

Am Sonntag läuft der "Tatort: Was wir erben" im Ersten

Dabei dreht sich alles um eine Erbschaft – und den Streit darum

Wir haben den Sonntagskrimi bereits gesehen und verraten, ob sich das Einschalten lohnt

Fernsehkommissare sind ja meist irgendwie auch Moralapostel. Die ermitteln nicht nur bei blutigen Taten, sie leiden auch sonst an den Ungerechtigkeiten in der Welt, denen sie bei ihren Ermittlungen in allen möglichen Milieus stets begegnen. Wenn sie sich in wohlfeilen Worten über derartige Missstände empören, hat das zuweilen etwas Aufgesetztes, ja Phrasenhaftes, wofür die Krimiformate auch zurecht immer mal wieder gescholten werden.

Viel schlimmer aber ist es, wenn das Pegel mal ganz in die andere Richtung ausschlägt. Das muss man leider im neuen "Tatort“ aus dem Schwarzwald erfahren, wo die beiden Kommissare lange gänzlich empathie- und mitleidlos auftreten.

Lesen Sie auch: "allesdichtmachen": Immer mehr Schauspieler löschen Videos

"Tatort" aus dem Schwarzwald: Wo es um Geld geht, reißen tiefe Gräben auf

In der Folge geht es um Erbschaft. Und wo es um viel Geld geht, reißen ja gern tiefe Gräben auf. So auch in diesem Fall. Die Witwe eines Schwarzwälder Schokokirschenfabrikanten hat gerade ihre Kinder darüber aufgeklärt, dass sie ihr schlossartiges Domizil ihrer ebenfalls betagten Gesellschafterin und Pflegerin Elena (Wieslawa Wesolowska) vermachen will.

Dass sie sich zur juristischen Absicherung sogar mit ihr vermählt hat, kann die Witwe schon nicht mehr erzählen. Sie liegt sterbend auf der Treppe. Und für die Tochter Gesine Rathmann (Jenny Schily) und den Sohn Richard Rathmann (Jan Messutat) ist klar, wer schuld ist: Elena ist eine Erbschleicherin und hat sie die Treppe heruntergestoßen.

Lesen Sie auch: "Die Höhle der Löwen“ - Pinky Gloves sorgen für Ärger

Tatort-Kommissare reproduzieren Vorurteile

Die aggressive Art dieser Schuldzuweisung und die penetrante Aufforderung, diese Intrige doch bitte sofort aufzuklären, müsste die herbeigerufenen Ermittler eigentlich sofort stutzig machen. Zumal die Tochter das Imperium rigide führt und ihr Bruder sich mit dubiosen Geschäften hoch verschuldet hat.

Aber auch die Freiburger Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) halten erst mal die Gesellschafterin mit den russischen Wurzeln für die Verdächtige. Und fassen die Frau, die immerhin gerade ihre Lebenspartnerin verloren hat, nicht eben mit Samthandschuhen an.

Ja, schlimmer noch: Bei ihren einseitigen Ermittlungen hinken sie dem Zuschauer immer zwei Gedankenschritte hinterher. Und Kommissarin Tobler muss dann immer ganz große Augen machen, wenn ihr doch mal ein Licht aufgeht, das doch längst grell blendet.

Auch interessant: "Lanz“, "Anne Will“ und Co. - So viel Geld erhalten Talkshow-Gäste

Sonntagskrimi: Dieser "Tatort" stößt sauer auf

Drehbuchautor Patrick Buncker hat die beiden Ermittlerfiguren in dieser Folge sehr unsympathisch gezeichnet, und Regisseurin Franziska Schlotterer hat nichts getan, um das in der Inszenierung abzumildern. Da hilft auch keine regionale Schokoladenkonfektion: Dieser "Tatort“ stößt einem sauer auf.

Diese Kommissare sind schroff, patzig und in ihren Vorurteilen gegenüber der mittellosen Verdächtigen mit dem Migrationshintergrund sogar latent fremdenfeindlich. Hat da keiner aufgehorcht in der Fernsehredaktion? Haben die Schauspieler nicht aufgemuckt, dass ihre Figuren so gemein wirken?

Eigentlich schade. Denn in dem Fall geht es bald um viel größere Vergehen, um Wirtschaftskriminalität und Untaten, die bis in die Kriegszeit zurückreichen. Doch stattdessen bleibt immer nur Eindruck von diesen sehr übellaunigen und sehr langsam denkenden Ermittlern. Dann doch lieber wieder Kommissare mit Moralapostel-Attitüde, aber mehr Empathie!

Der "Tatort: Was wir erben" wird am 25.Mai um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

"Tatort“ – Das waren die letzten Folgen