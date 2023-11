Markus Lanz am Donnerstag: Diese Gäste sind heute (9.11.) dabei

Berlin.

Am Donnerstag beginnt "Markus Lanz" im ZDF zur gewohnten Uhrzeit

Der Moderator empfängt im Studio vier Gäste

Der Überblick zur Ausgabe am Donnerstag (9. November)

Markus Lanz empfängt in der nach ihm benannten ZDF-Talkshow jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verschiedene Gäste, um mit ihnen über aktuelle Themen, aber auch ganz persönliche Schicksale zu sprechen. Das kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an: Bis zu einer Millionen Menschen schalten den Talk regelmäßig ein.

Welche Gäste am jeweiligen Tag in der Runde dabei sind, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die jeweilige Ausgabe von "Markus Lanz" dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Die ZDF-Talkshow beginnt um 23.15 Uhr.

"Markus Lanz": Diese Gäste sind heute zu Gast im Studio (9. November)

Jens Spahn , CDU-Politiker: Der Unions-Fraktionsvize nimmt Stellung zu den migrations- und asylpolitischen Ansätzen seiner Partei. Auch zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland äußert er sich.

, CDU-Politiker: Der Unions-Fraktionsvize nimmt Stellung zu den migrations- und asylpolitischen Ansätzen seiner Partei. Auch zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland äußert er sich. Petra Pinzler , Journalistin: Die „Zeit“-Hauptstadtkorrespondentin analysiert das Wirken und die Rolle Spahns innerhalb der CDU. Zudem spricht sie über die Herausforderungen für den deutschen Arbeitsmarkt.

, Journalistin: Die „Zeit“-Hauptstadtkorrespondentin analysiert das Wirken und die Rolle Spahns innerhalb der CDU. Zudem spricht sie über die Herausforderungen für den deutschen Arbeitsmarkt. Kubilay Dertli , Personalberater: Der Experte für Fachkräfteeinwanderung berichtet aus seinem Arbeitsalltag und erläutert die Bedeutung der internationalen Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte für Deutschland.

, Personalberater: Der Experte für Fachkräfteeinwanderung berichtet aus seinem Arbeitsalltag und erläutert die Bedeutung der internationalen Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte für Deutschland. Philipp Peyman Engel, Journalist: Der Chefredakteur der „Jüdischen Allgemeinen“ spricht über jüdisches Leben in Deutschland im Lichte des Nahostkonfliktes und des heutigen Jahrestages der NS-Pogrome von 1938.

Die ZDF-Talkshow von Markus Lanz gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Die Sendung hat laut dem Medienexperten Bernd Gäbler eine klare Wandlung vollzogen: Während früher eher Boulevard-Themen diskutiert worden, setzt die Redaktion inzwischen auf harte Politikthemen.

"Markus Lanz": Das sind die Sendetermine der ZDF-Talkshow für diese Woche

In der Regel läuft "Markus Lanz" immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am späten Abend im ZDF. So auch diese Woche. Das sind die aktuellen Sendetermine:

Dienstag, 7. November, 23.15 Uhr

Mittwoch, 8. November, 00.00 Uhr

Donnerstag 9. November, 23.15 Uhr

Kurz nach der Ausstrahlung im linearen TV sind die jeweiligen Folgen von "Markus Lanz" auch in der ZDF-Mediathek verfügbar.

"Markus Lanz": Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ZDF-Talk im Überblick

Was für eine Sendung ist "Markus Lanz"?

"Markus Lanz" ist eine deutsche Talkshow, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. Moderiert wird das Format von Markus Lanz, nach dem es auch benannt ist. Im Gespräch mit seinen Gästen fokussiert sich der Journalist auf aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Kultur.

Wann wird die Sendung ausgestrahlt?

Die Sendung wird in der Regel dreimal pro Woche ausgestrahlt: dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend. Wann genau die Talkshow gezeigt wird ist unterschiedlich und hängt vom ZDF-Programm ab.

Wer sind die Gäste von Markus Lanz?

Die Gäste variieren von Sendung zu Sendung. Meist handelt es sich Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende und Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten. Auch Prominente kommen regelmäßig zu Wort.

Wo kann ich Folgen im Nachhinein ansehen?

Verpasste Folgen von "Markus Lanz" können in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Dort stehen sie in der Regel kurz nach der Ausstrahlung zur Verfügung.

Wie kann man an der Sendung teilnehmen?

Früher konnte man Tickets für die Talkshow kaufen. Nachdem während der Corona-Pandemie zunächst vorläufig kein Publikum im Studio war, wird inzwischen ganz auf dieses verzichtet.

Gibt es eine Möglichkeit, Fragen an die Gäste zu stellen?

In der Regel nicht, da die Sendung vorab aufgezeichnet wird. Es gibt jedoch spezielle Ausgaben, in denen Zuschauerfragen berücksichtigt werden.

Wie lange dauert eine Sendung?

Eine Sendung dauert in der Regel etwa 60 bis 75 Minuten, abhängig von der Anzahl und den Themen der Gäste.

(fmg)