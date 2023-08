Markus Lanz am 22 August: Thema und Gäste – Die Infos zur ZDF-Show am 22.08

ZDF-Talkshow "Markus Lanz" am Dienstag: Thema und Gäste am 22. August

Berlin.

In seiner Talkshow spricht Markus Lanz mit Politikern und anderen Berühmtheiten über aktuelle Themen

Am Dienstag (22. August) geht es um die aktuellen Debatten in der Bundesregierung, die Lage im Niger und die Lieferung der Niederlande und Dänemark von F-16-Jets an die Ukraine

Neben der Ethikratsvorsitzenden Alena Buyx sind Aktivisten und ein Theologe in der ZDF-Show zu Gast

Politiker, Journalistinnen und Fachleute diskutieren über die verschiedensten Themen: Viele – manchmal mehr, manchmal weniger – prominente Menschen sind jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" zu Gast. Der Moderator spricht mit ihnen über aktuelle, politische und gesellschaftsrelevante Ereignisse.

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz zu seiner Talkrunde. Welche Gäste am jeweiligen Tag in der Talk-Runde dabei sind, veröffentlicht das ZDF am Nachmittag vor der Sendung. Am Abend wird die Sendung dann einige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Am heutigen Donnerstag sind insgesamt vier Gäste zu Besuch im Studio.

"Markus Lanz": Diese vier Gäste sind heute (22. August) dabei

Lars Klingbeil – SPD-Vorsitzender: Er nimmt Stellung zum Ampelstreit um das Wachstumschancengesetz, der Führung von Kanzler Scholz und dem migrationspolitischen Kurs der SPD.

Er nimmt Stellung zum Ampelstreit um das Wachstumschancengesetz, der Führung von Kanzler Scholz und dem migrationspolitischen Kurs der SPD. Kerstin Münstermann – Journalistin: "Es braucht eine völlig neue Industriepolitik", sagt die "Rheinische Post" – Redakteurin mit Blick auf die wirtschafts- und haushaltspolitischen Differenzen innerhalb der Bundesregierung.

"Es braucht eine völlig neue Industriepolitik", sagt die "Rheinische Post" Redakteurin mit Blick auf die wirtschafts- und haushaltspolitischen Differenzen innerhalb der Bundesregierung. Issio Ehrich – Afrika-Experte: Der Journalist mit deutsch-nigerianischen Wurzeln informiert über die Lage im westafrikanischen Niger, wo es Ende Juli zu einem Putsch kam.

Der Journalist mit deutsch-nigerianischen Wurzeln informiert über die Lage im westafrikanischen Niger, wo es Ende Juli zu einem Putsch kam. Frank Sauer – Politologe: Der Professor von der Universität der Bundeswehr München äußert sich zur Entwicklung des Ukrainekrieges und zur Lieferung von F-16-Jets der Niederlande und Dänemarks an die Ukraine

Die Talkshow gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Die Sendung hat laut dem Medienexperten Bernd Gäbler eine klare Wandlung vollzogen: Während früher eher Boulevard-Themen diskutiert worden, setzt die Redaktion inzwischen auf harte Politikthemen. (fmg)