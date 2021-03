"Masked Singer": Das erwartet die Zuschauer im Halbfinale

"The Masked Singer" startet am 16.Februar in die vierte Staffel. Zehn Prominente verstecken sich hinter einzigartigen Tierkostümen. Außerdem wird es einige Veränderungen geben. Welche das sind und was man alles wissen sollte, sehen Sie im Video.

The Masked Singer startet in die vierte Staffel

Köln.

Die vierte Staffel von "The Masked Singer" geht auf das Finale zu

Die ProSieben-Sendung wird dienstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt

Zur vorletzten Folge gibt es bereits erste Details - unter anderem eine große Änderung

Die vierte Staffel von "The Masked Singer" neigt sich dem Ende zu. Nachdem in der Auftaktfolge Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein im Schwein-Kostüm enttarnt worden war und in Folge zwei Franziska van Almsick ihre Einhorn-Maske fallen ließ, folgten weitere Überraschungen. Schauspieler Henning Baum war als Quokka verkleidet und Moderatorin Judith Rakers steckte im Küken-Kostüm.

Fans der Sendung können sich nun auf das Halbfinale freuen. Erste Details sind auch bereits bekannt: Moderatorin und Schauspielerin Katrin Bauerfeind wird als Gast im Rateteam dabei sein.

Außerdem werden erstmals in der Show-Geschichte zwei kostümierte Stars enttarnt. In allen Staffeln wurde bisher konsequent nur ein Kostüm pro Woche gelüftet - und im Finale schließlich der Rest.

Lesen Sie dazu: "The Masked Singer": Alle Infos zur vierten Staffel

Die vierte Staffel wurde zuvor ohnehin verheißungsvoll angekündigt: Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben, hatte kurz vor der Ausstrahlung der ersten Show in einer Pressekonferenz erklärt, "Deutschlands größtes TV-Rätsel" werde schwieriger: "Wir werden das Rätseln für unsere Zuschauer und für Ruth und Rea etwas schwerer machen."

Mehr zum Thema: "The Masked Singer": So funktioniert die TV-Show mit Masken

"Masked Singer"-Jury: Sie rätselten bisher mit

Neben den festen Juroren Ruth Moschner und Rea Garvey war als erste Gastjurorin der Staffel Komikerin Carolin Kebekus dabei. "Ich freue mich sehr, bei der ersten Sendung dabei zu sein, da alles ,neu' ist. Es gibt noch keine Hinweise, wer hinter welcher Maske steckt, und man darf die Stimmen das erste Mal hören! Und dass in dieser Staffel ein Quokka dabei ist – eines meiner absoluten Lieblingstiere", schwärmte Kebekus im ProSieben-Interview kurz vor ihrem Auftritt. In Folge zwei war Smudo von den Fantastischen Vier der Rategast. Eine Episode später nahm Steven Gätjen seinen Platz ein. Model Lena Gercke war der Rategast in Folge vier.

Das "The Masked Singer"-Quokka-Kostüm.

Foto: ProSieben / Willi Weber

Masken: So magisch ist diese "The Masked Singer"-Staffel

Mit dem Quokka hatte Kebekus bereits vorab eine der zehn neuen Masken ausgeplauert - und tatsächlich strotzen die Kostüme der vierten Staffel nur so vor Glamour. Auch ProSieben-Chef Rosemann versprach vor dem Auftakt: "Mit 'The Masked Singer' laden wir unsere Zuschauer ein, sich in andere Welten zu träumen und in fabelhafte Zauberwesen zu verlieben".

Das "The Masked Singer"-Schweine-Kostüm. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Das "The Masked Singer"-Kostüm "Schildkröte". Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Das "The Masked Singer"-Küken-Kostüm. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Das "The Masked Singer"-Stier-Kostüm. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Das "The Masked Singer"-Flamingo-Kostüm. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber



Das "The Masked Singer"-Quokka-Kostüm. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Der "The Masked Singer"-Monstronaut. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Der "The Masked Singer"-Dino. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Das "The Masked Singer"-Einhorn-Kostüm. Foto: ProSieben / ProSieben / Willi Weber

Das Leoparden-Kostüm der vierten "The Masked Singer"-Staffel. Foto: ProSieben / Willi Weber



Sendezeit verkürzt: Erstmals geraffte "The Masked Singer"-Episoden

Mit der Auftaktfolge dieser Staffel ereignete sich ein weiteres Debüt: ProSieben hat die Episoden etwas gerafft, wie Rosemann vor Folge eins bestätigt hatte: "Einigen Zuschauern war ihre Lieblingsshow für einen Dienstagabend zu lang, da sie am nächsten Morgen früh aufstehen müssen. Deshalb haben wir die Abläufe etwas verändert, sodass die Shows etwas kürzer werden." Der Sendestart ist um 20.15 Uhr.

Lesen Sie außerdem: "The Masked Singer": Was gewinnen die Sieger der Sendung?