"Sportabzeichen für Anfänger": Unterhaltsame Kabbelei im TV

In der ARD-Komödie „Sportabzeichen für Anfänger“ tritt das Schauspielerpaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel gegeneinander an.

Berlin. Andrea Sawatzki und Christian Berkel sind ein Vorzeige-Promipaar: voller Glamour und Esprit, aber ohne Allüren oder Skandale. Sie sind beide erfolgreich, sowohl als Schauspieler wie auch als Buchautoren. Und gewöhnlich teilen sie sich die Arbeit pragmatisch auf: Wer gerade nicht dreht, der kümmert sich um das Haus und die Kinder.

Deshalb stehen die beiden - auch wenn sie sich einst bei Dreharbeiten zu dem Film „Tod auf Amrum“ (1998) kennengelernt haben - nur selten gemeinsam vor der Kamera, in „Das Experiment“ (2000) etwa, „Der andere Junge“ (2007) oder zuletzt „Scheidung für Anfänger“ (2019). Dass sie bei letzterem ausgerechnet ein Paar im Trennungskampf spielten, sei, meinten sie damals frotzelnd, eine gute Voraussetzung, dass sie selbst ein glückliches Paar seien.

Nun sind sie wieder einmal zusammen zu sehen, und wieder als Anfänger. Diesmal allerdings als Paar, das sich erst finden muss. In „Sportabzeichen für Anfänger“ sind sich die beiden erst mal spinnefeind und kabbeln sich mit Lust. Welten trennen sie: die Gärtnerin Stefanie Eckhoff und den Keksfabrikanten Wolfram Dinkler. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind alleinerziehend und mit ihrem pubertären Nachwuchs ziemlich überfordert.

"Sportabzeichen für Anfänger": Höher, schneller, fieser

Ständig kommen sich die geschiedene Frau und der verwitwete Mann in die Quere. Gleich anfangs, wenn sie beide in einer Drehtür stecken bleiben. Wenn die Gärtnerin zum 100-Jährigen von Dinklers Firma dessen Garten schmücken soll. Und wiederholt beim Elternrat. Stefanie beklagt, dass ihre Tochter beim Sport ausgelacht wird, Bertram will kein Mobbing erkennen. Darüber geraten sie sich in die Haare – bis die Sportlehrerin einen salomonischen Rat hat: Warum fechten die zwei ihren Zwist nicht auf dem Sportplatz aus? Indem sie das Sportabzeichen ablegen und damit auch gleich noch Vorbilder für die Schüler werden?

Wie schon bei „Scheidung für Anfänger“ sind erneut Nina Bohlmann für das Drehbuch und Thomas Roth für die Regie verantwortlich. Ihr neuer Film ist freilich ein bisschen sehr süßlich und aufgesetzt geraten. Kein Konflikt, den man nicht kommen sähe und der sich nicht gleich wieder in Wohlgefallen auflösen würde. Aber auch „Sportabzeichen für Anfänger“ lebt von dem doppelten Boden, dass die Stars auch privat liiert sind. Es ist hübsch zu sehen, wie die beiden gegeneinander antreten und dabei auch vor unfairen, ergo unsportlichen Mitteln nicht zurückschrecken: Höher, schneller, fieser. Und wie sie sich dafür in hautenge Sportdresses zwängen. Die Dame macht dabei eine sehr gute Figur, beim Herren sind schon ein paar Pfunde zu vermerken. Aber beide sind deutlich weniger unsportlich, als sie es sein sollen. Bei diesem Rosenkrieg auf dem Sportrasen geht eher dem Drehbuch die Puste aus als den Sport-Novizen.

Dennoch werden die Anfänger weitermachen. Nach „Scheidung“ und „Sportabzeichen“ ist schon ein dritter Film abgedreht, vielleicht wird daraus sogar eine eigene Reihe. Jetzt, wo ihre Kinder älter sind, können Frau Sawatzki und Herr Berkel auch wieder mehr zusammenarbeiten. Vielleicht auch ein Erfolgsrezept für eine gute Ehe: Wer sich beherzt vor der Kamera kabbelt, muss es nicht zuhause tun.

„Sportabzeichen für Anfänger“: ARD, Freitag, 20.15 Uhr