Tatort: Wenn der Ermittler in der Rüstung stecken bleibt

„Tatort“ mit Ritterromantik: In „Es lebe der König!“ verschlägt es die Münsteraner auf eine Ritterburg. Und in eine Familienfehde.

In 50 Jahren „Tatort“ gab es ja schon die seltsamsten Arten, wie man zu Tode kommen kann. Gerade bei den Münsteraner Folgen, die ja traditionell zu den schrägsten der Krimireihe zählen, landen in der Pathologie von Professor Boerne (Jan Josef Liefers) gern bizarre Fälle. Aber es gibt nichts, was man nicht noch überbieten könnte: In der Folge „Es lebe der König!“ liegt der Leichnam einmal nicht nackt auf dem Seziertisch, er steckt in einer Ritterrüstung. Und die ist gar nicht so leicht zu entfernen.