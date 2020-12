Helene Fischer feiert Comeback bei ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder"

Fans bekommen Helene Fischer am Wochenende gleich zwei Mal im Fernsehen zu sehen: Am 4. Dezember im ZDF, einen Tag später bei RTL.

Berlin. Um Helene Fischer war es zuletzt ruhig geworden, in den nächsten Tagen aber ist die Schlagersängerin gleich mehrmals im Fernsehen zu sehen. Wie das Nachrichtenportal „Watson“ unter Berufung auf Fischers Plattenfirma Universal Music berichtet, wird sie am Samstag, 5. Dezember, in der ZDF-Gala „Ein Herz für Kinder“ auftreten. Das ZDF hat das bisher noch nicht bestätigt. Bisher sind nur Gäste wie Max Raabe, Lea, Florian Silbereisen und Thomas Anders bekannt.

Am Sonntag, 6. Dezember, wird Helene Fischer außerdem in der RTL-Sendung „Menschen. Bilder. Emotionen“ zu sehen sein. Wie „Watson“ weiter scheibt, erklärte der Sender hierzu: „Helene Fischer hat zu Weihnachten ein neues Album, macht Promo dafür, ist live bei uns und am Tag zuvor beim ZDF (,Ein Herz für Kinder’).“

Am 25. Dezember findet dann traditionell die „Helene Fischer Show“ im ZDF statt. Anders als in den Vorjahren wird es aber keine aktuelle Aufzeichnung geben, sondern coronabedingt nur einen Zusammenschnitt der Highlights der vergangenen Jahre mit dem Titel: „Meine schönsten Momente“. Passend dazu erscheint am 4. Dezember ihr neues Album „Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente Vol. 1“, auf dem sich ebenfalls Mitschnitte aus ihren Shows befinden. (jb)