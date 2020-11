Bestsellerverfilmung: Iris Berben in "Altes Land"

Sie müsste es besser wissen. Als Vera als kleines Mädchen nach dem Krieg auf diesem Hof angekommen ist, mit ihrer Mutter auf der Flucht aus Ostpreußen, da wurde auch ihr Argwohn entgegengebracht und nur widerwillig Unterkunft gewährt. Jahrzehnte später ist Vera die letzte Hüterin des schon verfallenden Gutshauses.

Jetzt ist es ihre Nichte, die mit ihrem kleinen Mädchen bittet, aufgenommen zu werden. Weil sie vor den Trümmern ihres Leben steht. Aber auch Vera bringt ihr Argwohn entgegen und nimmt sie nur missmutig auf, in derselben Kammer, die man einst ihr und ihrer Mutter zugewiesen hat. Wie die Zeiten so spielen. Und uns zu genau den Menschen machen, die wir nie sein wollten.

Ständige Sprünge zwischen den Zeiten

In ihrem Romandebüt „Altes Land“ hat Dörte Hansen 2015 Schluss gemacht mit der Raus-aufs-Land-Romantik so vieler Städter. Indem sie von einer zerrissenen Familie erzählte, von alten und neuen Fehlern, die sich erschreckend wiederholen. Und Sherry Horman, die den Bestseller nun als Zweiteiler verfilmt hat, springt ständig von den Nachkriegsjahren in die Gegenwart und zurück, um die Parallelen hervorzuheben.

„Altes Land“: der Trailer zum Film

Späte Versöhnung: Vera (Iris Berben, r.) mit ihrer Halbschwester (Nina Kunzendorf, M.) und deren Tochter (Svenja Liesau).

Foto: ZDF

Das Bauernhaus in der Elbmarsch, dem titelgebenden alten Land in der Nähe von Hamburg, wird dabei zum Kristallisationspunkt gleich mehrerer Flüchtlingsschicksale. Hier muss sich Veras Mutter gegen die Bäuerin behaupten, nimmt deren Sohn, den Kriegsinvaliden Karl (Milan Peschel) zum Mann, um das Sagen zu haben. Und lässt ihn und ihre Tochter (Maria Ehrich) zurück, als sich eine bessere Partie in der Stadt bietet.

Vera, als Erwachsene von Iris Berben gespielt, bleibt all die Jahre auf dem Hof und pflegt nun den Mann, der nicht und doch ihr Vater ist. Während ihre Halbschwester Marlene (Nina Kunzendorf) in der Stadt all das genießt, was ihr versagt blieb. Bis jetzt deren Tochter Anne (Svenja Liesau) vor ihrer Tür steht und um Hilfe bittet.

Es ist selten genug, dass Frauen in einem Film die Hauptrolle spielen. Hier sind es sogar gleich drei. Und der Erzähler aus dem Buch wird hier bloß zum Running Gag: ein Zugereister aus der Stadt, der hofft, eines Tags zum Dorf dazuzugehören. Regisseurin Horman ist ein großes Epos gelungen mit starken Bildern und starken Schauspielern. Die meiste Arbeit aber hatten die Maskenbilder, die Iris Berben und Milan Peschel dabei auf alt trimmen mussten.

„Altes Land“: ZDF, 15. und 16. November, 20.15 Uhr