"The Masked Singer": So läuft der Gesangswettbewerb mit Masken ab

Wer steckt unter den Masken? Die spektakulären Kostüme der Masked Singer ziehen die Zuschauer wieder in ihren Bann. Wir zeigen sie in voller Pracht.

Köln. „The Masked Singer“ geht am Dienstag, dem 20. Oktober in die dritte Runde. In der neuen Staffel treten wieder zehn maskierte Prominente auf der Bühne gegeneinander an. In dem Format geht es allerdings nicht nur darum, wer mit seinem Gesang am meisten punkten kann – es handelt sich vor allem um ein Ratespiel, bei dem die kostümierten Stars identifiziert werden sollen.

In dem Format steht Anonymität an oberster Stelle. Die Teilnahme an der Sendung geht mit einem Vertrag einher, der es den Promis sogar untersagt, ihren Familien und Freunden von ihrer Teilnahme an der ProSieben-Produktion zu erzählen. Demnach treten die Kandidaten auch ausschließlich in bis zu 25 Kilogramm schweren Verkleidungen auf die Bühne, um ihre Person nicht preiszugeben.

„The Masked Singer“: So streng sind die Verträge der prominenten Kandidaten

Die Masken sind allerdings mit Hinweisen gespickt. Neben den Outfits liefern auch die Vorstellungsvideos erste Tipps auf deren Identitäten. Dabei rätseln nicht nur Zuschauer und ein begrenztes Live-Publikum im Kölner Studio darüber, wer sich in den Outfits verbergen könnte, sondern auch die Juroren.

In der dritten Staffel sitzen Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, die beide schon in der Sendung teilgenommen haben, am Jury-Pult. Hinzu kommt wöchentlich ein neuer Gast – der erste ist Ex-Kandidat Dieter Hallervorden. Beim Small Talk mit der Jury werden die Stimmen der aktuellen Kandidaten verzerrt.

Sonja Zietlow und Bülent Ceylan sind die "The Masked Singer"-Juroren der dritten Staffel.

Foto: Willi Weber / ProSieben

„The Masked Singer“: Erst bei den Exits fallen die Masken

Auch wenn das Rätselraten das Besondere an der Show ist, handelt es sich dennoch um einen Talentwettbewerb: Jeder Star hat einen eigenen Auftritt – beim Singen bleibt die Stimme unverfälscht. Da allerdings nicht nur Sänger und Sängerinnen, sondern Promis aus verschiedensten Bereichen des Rampenlichts teilnehmen, können ungeübte Performer ihren Gesang mit extravaganten Performances ausgleichen und so doch noch überzeugen.

Während dieser Minuten müssen sich die unbekannten Künstler ins Zeug legen, denn: Derjenige, der die wenigsten Stimmen der Zuschauer erhält, muss die Sendung verlassen. Erst beim Exit nimmt der Promi seine Maske ab und gibt seine Identität preis. Die anderen schlüpfen die kommende Woche wieder in ihre Kostüme.

Drei "The Masked Singer"-Kandidaten der dritten Staffel.

Foto: Marc Rehbeck / ProSieben

Finale: Auch der „The Masked Singer“-Sieger wird enttarnt

Dieses Prinzip wird bis zum Halbfinale am Montag, dem 16. November 2020 fortgeführt. Dann duellieren sich die übrig gebliebenen Promis – so auch im großen Finale am Dienstag, dem 24. November 2020, auf ProSieben. Der Gewinner geht ebenfalls aus einer Zuschauer-Abstimmung hervor. Am Schluss wird auch der Sieger der Staffel enttarnt.

