Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 2020: Das sind die Sendetermine

Berlin. Für viele gehört er zur Weihnachtszeit wie Lebkuchen und Glühwein: der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Obwohl der Sommer noch nicht vorbei ist, stehen die ersten Sendetermine für den Kultfilm bereits fest. Das gab der MDR auf Facebook bekannt.

Inspiriert vom Grimmschen Märchen vom „Aschenputtel“ lief der Film von Regisseur Václav Vorlíček im November 1973 zum ersten Mal in der damaligen Tschechoslowakei im Kino. Ein Jahr später lief er auch in der DDR und in Westdeutschland. Seit 1975 ist die Liebesgeschichte zwischen Aschenbrödel (Libuše Šafránková) und dem Prinzen (Pavel Trávníček) fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms im Fernsehen.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2020: Das sind die ersten Sendetermine

Sonntag, 29. November, 14 Uhr, Das Erste

Sonntag, 6. Dezember, 13 Uhr, MDR

