Harald Glööckler im ZDF-Fernsehgarten: Auftritt sorgt für Diskussionen

Mainz. Schmuck, Mode und Glitzer soweit das Auge reicht – dafür ist Designer Harald Glööckler eigentlich bekannt. Doch nun widmet sich der „Kitsch-König“ tatsächlich dem Musikbusiness. Am Sonntag stellte er im „ZDF-Fernsehgarten“ seinen neuen Song „Wir sind VIP“ vor.

Im pompösen Anzug und begleitet von vier glitzernden Tänzerinnen, performte Glööckler vor dem Publikum, das mit reichlich Sicherheitsabstand um die Bühne verteilt stand. Diesen Auftritt – ausgerechnet in der Mallorca-Ausgabe des Fernsehgartens – hätten wohl die wenigsten erwartet. Doch nicht alle waren begeistert.

„ZDF Fernsehgarten“: Twitter spottet über Harald Glööckler

Auf Twitter häuften sich die Kommentare: „Der Glööckler hat mit seinen Schlauchbootlippen schon Mühe, dem Playback sauber zu folgen, der könnte niemals live singen“, schreibt zum Beispiel ein User und ein anderer fragt: „Warum um alles in der Welt hat er uns und sich das nicht erspart?“

Dachte ich habe wirklich schon alles gesehen, aber ein "singender" Glööckler im #Fernsehgarten top nochmal alles. — Lukas (@TheReal1ffs) July 26, 2020

Corona: Glööckler widmet seinen Song den „wirklich Wichtigen“

Doch obwohl „Wir sind VIP“ so lustig und locker rüberkommt, hat der Song für Glööckler einen ernsten Hintergrund: „Grundsätzlich ist zwar jeder Mensch eine Very Important Person. Aber in Zeiten von Corona waren all jene, die sich um das Wohl anderer gekümmert haben, tatsächlich very very important“, sagte der Entertainer der Deutschen Presseagentur. Das Lied verstehe er daher auch als Hymne an Ärzte und Pflegekräfte. „Das sind die wirklich Wichtigen“, sagte er.

Am Sonntag drehte sich im Fernsehgarten alles um das Thema Mallorca. Moderatorin Andrea Kiewel begrüßte Ballermannstars wie Mickie Krause, Almklausi oder Jürgen Milski. Tim Toupet eröffnete die Show mit seinem Hit „Ich hab ‘ne Zwiebel auf’m Kopf, ich bin ein Döner“. Mia Julia und Frenzy Blitz performten ihren Song „Enrico“.

Kommende Woche fällt der „Fernsehgarten“ aus, da ursprünglich eine Übertragung der Olympischen Spiele geplant war. Weil diese aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden, wird der Mainzer Sender ein Konzert von Helene Fischer zeigen.

