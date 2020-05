In „Der gute Bulle“ muss Armin Rohde in Berlins Drogenszene ermitteln – als Suchtkranker.

Manchmal verlangt das Fernsehen schon ganz schön viel von seinen Zuschauern. Wie jetzt im Fall von „Der gute Bulle“. Es ist zweieinhalb Jahre her, dass Armin Rohde im ZDF erstmals in dieser Titelrolle zu sehen war, der zwar auf dem harten Berliner Pflaster wirklich Gutes bewirken will, dabei aber kräftig mit sich selber ringt – und mit seiner Alkoholsucht leidet, die ihn für seinen Posten eigentlich völlig inakzeptabel macht.