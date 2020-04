„Liebe. Jetzt!“ - Die Liebe in den Zeiten von Corona

Sollte je einmal ein Preis für die kreativsten Innovationen während der Corona-Krise verliehen werden, dann wären sie ZDFneo sicher. In Zeiten, da 99 Prozent aller Dreharbeiten brachliegen, hat der kleine Spartenableger des großen ZDF in kürzester Zeit gleich mehrere höchst originelle Mini-Serienformate gestemmt.

In „Homies“ etwa wurde die Videokonferenz, mit der sich die Nation im Homeoffice vertraut machen musste, als Showformat entdeckt. In „Drinnen“ musste Lavinia Wilson in der Zwangsisolation lernen, ein chaotisches Leben und die Kommunikation mit der Restwelt auf allen digitalen Kanälen zugleich zu meistern.

Und nun startet an diesem Sonntag, in der Mediathek sogar schon am Freitag, wieder eine neue Serie, „Liebe. Jetzt!“, in der das Liebes- und Paarungsverhalten von Männlein und Weiblein unter erschwerten Bedingungen wie Social Distancing und Angst vor Ansteckung erforscht wird. Um einmal mehr einen etwas abgenudelten Titel von Gabriel Garcia Marquez zu bemühen, der hier aber wirklich einmal Sinn macht: die Liebe in den Zeiten von Corona.

In der ersten Folge „Plötzlich Paar“ tun Jürgen Vogel und Natalia Belitski das, was die Zuschauer auch tun. Sie nehmen auf dem Sofa Platz. Und schauen auf den Bildschirm, also uns an, wie wir sie. Thorsten (Vogel) und Jana (Belitski) sind erst ein paar Monate zusammen, sie ist schon schwanger. Aber durch die Corona-Restriktionen hocken sie plötzlich ununterbrochen aufeinander und lernen sich noch mal völlig neu kennen.

Auf die einfachsten Fragen gibt es unterschiedliche Antworten

Eine ungewohnte Erfahrung, wie sie auch Millionen von Bundesbürgern gerade machen. Das wird den beiden so eng, dass sie eine Paartherapie online machen. Wobei sie schon auf die einfachsten Fragen der zugeschalteten Therapeutin, etwa die, ob sie zusammen wohnen oder gar ob sie glücklich sind, diametral unterschiedlich antworten. Es ist der Sitzung auch nicht eben förderlich, dass Jana dahinterkommt, dass Thorsten die Therapeutin bereits kennt. Und sie auch schon mit anderen Frauen in Anspruch genommen hat.

In Folge zwei „Ja, nein, vielleicht?“ flirtet die Studentin Lucy (Lea Zoe Voss) mit ihrem Schwarm Max (Leonard Scheicher), der in Wien hängen geblieben ist, aus der Ferne. Ständig mit Handy in der Hand und Stöpsel im Ohr, über Facetime, und die Kamera bringt die beiden Getrennten via Split-Screen-Verfahren in ein Bild. Die räumliche Distanz und die Unmöglichkeit, sich näher zu kommen, überwinden sie dadurch, dass sie zusammen essen, jeder bei sich, aber doch gemeinsam, oder gleichzeitig joggen gehen. Mit einer hübsch zu beobachtenden Scheu kommen sich die beiden immer näher, bis die zarte Annäherung einen jähen Dämpfer erleidet, wenn Max meint, dass er von Monogamie nichts hält.

In weiteren Folgen muss sich ein Mann (Schaubühnen-Star Sebastian Schwarz) im Homeoffice entscheiden zwischen seiner neuen Liebe (Maryam Zaree) und seiner Ex (Marie Burchard). Eine Frau (Nina Gummich) kümmert sich in Quarantäne um ihren renitenten Vater (Bernhard Schütz) und entdeckt dabei ganz neue Seiten, an ihm wie auch an sich selbst.

Eine Nachtschwärmerin (Isabel Thierauch) macht höchst ungewöhnliche Online-Bekanntschaften mit einer Steuerbeamtin und einem Priester und freundet sich sogar mit einem Volleyball an. Und ein Paar (Clelia Sarto und Aleksandar Jovanovic), das sich gerade getrennt hat, ist durch die Ausgangssperre gezwungen, weiterhin die Wohnung zu teilen, und entdeckt dabei zwischen all den Streitereien und gepackten Sachen auch vergessene Gemeinsamkeiten wieder.

Sechs vergnügliche Episoden, jede nur 20 Minuten lang, in denen höchst unterschiedliche Menschen mit höchst unterschiedlichen Formen der Liebe inmitten der Herausforderung des beschnittenen Alltags zurechtkommen müssen. Geschichten, die gleichwohl Mut machen und ein Zeichen setzen sollen für die Kraft der Liebe. Gerade in diesen Zeiten. Und mit Nachdruck. Daher das Ausrufezeichen im Serientitel.

Produziert wurde „Liebe. Jetzt!“ in gerade einmal vier Wochen. Und unter strengster Berücksichtigung der geltenden Corona-Verordnungen. Die Schauspieler waren allein im Raum, mussten auch selbst für ihre Maske und Requisite sorgen. Das Produktionsteam hatte vorab die Kameras und die Tontechnik installiert. Und nur ein kleinster Stab, mustergültig ausgerüstet mit Mundschutz und Handschuhen, saß während der Dreharbeiten verteilt in anderen Räumen.

Die Regieanweisungen kamen aus der Ferne. Für die Regisseure Pola Beck und Tom Lass kein Problem: Sie gehören zu Berlins Underground-Filmszene und haben auch zuvor schon Guerilla-Techniken ausprobiert.

Die Schauspieler spielten ganz allein im Raum. Oder aber in Paarkonstellationen, die auch privat bestehen. Marie Burchard und Sebastian Schwarz sind wirklich verheiratet, ebenso wie Clelia Sarto und Aleksandar Jovanovic. Auch Natalia Belitzki und Jürgen Vogel sind liiert. Sie haben auch wirklich vor einem Jahr ein Kind bekommen. Und Vogel war zuvor auch, wie sein Thorsten in Folge eins, schon mit mehreren Frauen zusammen, was ihm die Partnerin im Film auch vorwirft. Was ist da gespielt, was echt?

Die Serie bekommt durch diese Parallelen noch mal eine zweite Ebene und einen zusätzlichen Reiz. Den sie aber gar nicht nötig hat. „Liebe. Jetzt!“ ist eine sehr witzige Ansammlung pointiert geschriebener und fein gespielter 20-Minüter, die beweisen: Kreativität lässt sich nicht aufhalten. Auch nicht durch ein Virus oder einen Lockdown.

ZDFneo erweist sich hier einmal mehr als großes Experimentierfeld und junges Kreativlabor. Fragt sich nur, warum diese Innovationen nicht auch mal jenseits der Nische im Hauptsender gezeigt werden.

„Liebe. Jetzt!“ auf ZDFneo, am 3. Mai 2020 alle sechs Episoden ab 21.45 Uhr. In der Mediathek bereits 1. Mai 2020 Freitag, 10 Uhr.