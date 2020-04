Quarantäne als Comedy-Show in der Sendung „Homies“

Moritz Neumeier sitzt auf seinem heimischen Sessel und redet sich warm: „Ihr könnt jetzt gleich sehen, wie Till in die Zimmerpflanze onaniert oder weinend zusammenbricht.“ Till Reiners unterbricht ihn: „…und wie Moritz seine Kinder schlägt.“ Dann gibt er zu, dass er ja seine Witze von Angela Merkel vorgegeben bekommt und Moritz legt noch drauf: „Ach so, interessant – ich krieg meine Meinung ja von Israel.“ Dann reden sie über Nordkorea als das große Vorbild für „National Distancing“ und gipfeln in der Aussage, dass diese ganzen Bleib-Zuhause-Regeln einen ja verrückt machen: „Rosa Parks hätte auch gegrillt jetzt.“

In ihrer Show „Homies“ fackeln Till Reiners und Moritz Neumeier ein satirisches Assoziationsfeuerwerk nach dem anderen ab. Sie springen thematisch von Brasilien zum Islamischen Staat und zur US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks, deren Protest daraus bestand, nicht in dem für Schwarze reservierten Teil des Busses zu sitzen. Auch wenn das Coronavirus nicht unbedingt erwähnt wird, die Pandemie ist die Grundlage für jeden Gag dieser Show. Man merkt: Die beiden Stand-up-Comedians verstehen ihr Handwerk. Seit dem 31. März läuft die halbstündige Sendung jeden Dienstag auf ZDFneo, und man kann sich schon einmal wundern, dass ein doch als so schwerfällig angenommener Fernsehsender in so kurzer Zeit eine Show aus dem Boden stampft, die so gut in die Zeit passt.

Kontakt mit dem ZDF - und dann ging alles ganz schnell

Beim Treffen am Kottbusser Tor in Berlin sagt Till Reiners, dass es schon einen längeren Vorlauf gab. „Wir sind mit ZDFneo seit vielleicht einem Jahr im Gespräch.“ Zusammen mit Moritz Neumeier moderierte er – bis zur Krise – seit fünf Jahren eine monatliche Improvisations-Show namens „Schund und Asche“, die dem Sender aufgefallen war. Und dann ging alles ganz schnell: „Sie wollten in dieser Corona-Krise ein paar positive Vibes in ihrem Programm haben“, sagt er, „und sie dachten wohl auch: Wir haben nichts zu verlieren.“

Der aktuelle Vertrag mit der Produktionsgesellschaft Turbokultur läuft auf sechs Folgen. Eine Verlängerung hängt wohl auch an der Verlängerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Aber man darf davon ausgehen, dass die Kosten unter denen für andere Showformaten liegen. Die Gäste sind per Live-Stream zugeschaltet. Till Reiners sitzt in einem kleinen Berliner Studio mit Kotti-bei-Nacht-Tapete im Hintergrund und Moritz Neumeier zu Hause in der Nähe von Bremen. Auch das Publikum wird über Webcams zugeschaltet und kann sich Winken bemerkbar machen.

Die Aufzeichnung dauert zwischen einer und zwei Stunden, und man sieht immer mal zwischendurch einen Mitbewohner oder die Eltern des Zuschauers in die Kamera winken. Bei der dritten Aufzeichnung, die am Dienstag ab 18 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar sein wird, sind 83 Zuschauer dabei. „Das alles funktioniert erstaunlich gut“, sagt Till Reiners. „Manche bestellen sich eine Pizza oder trinken ein Bier, aber bisher hat sich noch keiner nackt ausgezogen oder so.“ Es sei manchmal schwierig, so ganz ohne Publikum, an deren Lachen man ja mitbekomme, ob ein Witz funktioniere, aber er könne auf einem kleinen Bildschirm sehen, ob die Zuschauer lachen.

Eine Geschmacks-Grenze gibt es nicht

Eine Geschmacks-Grenze für Witze habe ZDFneo ihnen bisher nicht vorgegeben. Dass Moritz von seiner Wohnung auf dem Land Berlin als die „Stadt mit dem Kinderstrich“ bezeichnet bleibt genauso drin wie das Gemurmel von Till beim Selbst-Schminken: „Sieht Scheiße aus, aber besser krieg ich’s nicht hin – das hat deine Mutter bei deiner Geburt auch gesagt, oder Moritz?“

Laut Reiners gibt es auch vom Sender wenig Vorgaben und Einschränkungen. „Die Sendung passt gut in die Zeit, weil ja gerade in unserem Alltag viele Routinen durchbrochen werden.“ Auch ihre Rollen als „Nerd“ und „Bro“ haben vorher nicht festgestanden. Das ergebe sich organisch, und sie sprechen auch nach der Sendung nicht darüber.

Neben den gegenseitigen Beleidigungen der Moderatoren gibt es kurzweilige Elemente, in denen Gäste und andere junge Comedians zu Wort kommen. In jeder Folge interviewen die beiden einen „Experten-Experten“, der ihnen einen Tipp für die Quarantäne gibt, ob eine Bauanleitung für Gesichtsmasken, das Mixen des besten Corona-Cocktails bis hin zum Erkennen von Fake-News. Immer am Ende der Sendung lassen sie dann zwei Berufe der Zuschauer gegeneinander antreten mit der Frage: Welcher Job ist „systemrelevanter“? Apothekerin gegen Matratzenhändler, Seenotretterin gegen Zaunbauer. Das Live-Publikum stimmt mit Handzeichen ab.

Tägliche Telefonkonferenzen

Bisher gibt der Erfolg dem Team um Moritz und Till recht. Ihr Leben hat sich schlagartig verändert, fast täglich haben sie mehrere Telefonkonferenzen und bereiten die nächste Sendung vor, sagt Reiners. „Wir müssen uns da auch noch alle eingrooven.“ Aber das neue Format mache ihm Spaß – und die Realität gebe ihnen schließlich auch viele Gags gerade vor.

Dass der Islamische Staat eine Reisewarnung für sein Gebiet herausgibt, und Sachsen Quarantäne-Flüchtige ins Gefängnis sperren will, sei schon an sich komisch. „Da tauscht man doch auch nur einen Raum, aus dem man nicht raus darf, gegen einen anderen.“ Und dann Boris Johnson: „Ich meine“, sagt Reiners, „wenn jemand, der vor wenigen Wochen noch alle aufforderte, Abschied von den Ältesten der Gesellschaft zu nehmen, selbst auf der Intensivstation landet – da muss man die Pointe schon großräumig umfahren.“