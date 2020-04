Wenn ein Bürger den Glauben an den Rechtsstaat verliert

Das fängt ja mal wieder mit einer besonders unangenehmen Szene an. In der neuen „Tatort“-Folge „Die Zeit ist gekommen“ spitzt ein junger Mann seine Zahnbürste an, holt tief Luft und rammt sie sich ins Ohr. Ein Trick, wie der Fernsehzuschauer bald erfährt. Der Mann namens Louis Bürger (Max Riemelt) sitzt nämlich in Untersuchungshaft. Er soll einen Nachbarn ermordet haben, der auch noch Polizist war. Der Verdächtige beteuert seine Unschuld, saß aber schon mal im Gefängnis. Außerdem hat sein kleiner Sohn mal Vatis Ecstasy-Pillen geschluckt, weshalb man ihn in ein Kinderheim gebracht hat. Der tote Nachbar ist nun just mit dem Baseballschläger des Jungen erschlagen worden. Mit Bürgers Fingerabdrücken darauf. Logisch, dass ihm keiner Glauben schenken will.

Da aber auch der Mann mit dem fast aufdringlichen Namen Bürger keinen Glauben an den Rechtsstaat hat, rammt er sich besagte Zahnbürste ins Ohr. Und kommt auf die Krankenstation. Wo schon seine Frau Anna (Katia Fellin) auf ihn wartet und ihn befreit. Mit einer Pistole, die in Wahrheit nur ein Feuerzeug ist. Sie wollen fliehen, aber nicht ohne ihren Sohn aus dem Kinderheim zu entführen. Das ahnen die Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczweski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel), die in dem Mordfall ermitteln. Sie rasen ebenfalls zum Kinderheim. Daraufhin verschanzt sich das junge Paar dort und nimmt einen Jugendlichen und die Heimleiterin als Geisel. Diesmal müssen die Kommissarinnen bei einer Geiselnahme vermittel Ausnahmezustand im Heim: Das hatten wir erst vor drei Monaten, im Hamburger „Tatort“ mit Til Schweiger. Damals lag das Heim allerdings auf einer nur schwer erreichbaren Insel. Hier liegt es bei Dresden, wo es im Nu von einer ganzen Armada an Polizisten umstellt ist. Und die Kriminalkommissarinnen müssen mal keinen Mordfall lösen, sondern bei einer Geiselnahme vermitteln. Es ist Hochsommer, eine – nun ja – Bullen-Hitze, der Schweiß rinnt schwer unter den schusssicheren Westen. Der Tatverdächtige hat jedoch keinen Plan, wie er da wieder rauskommen will – und die Drehbuchautoren Stefanie Veith und Michael Comtesse haben auch keinen. Weshalb dieser „Tatort“ nach einem vielversprechenden Start bald ziemlich auf der Stelle tritt. Das ist schade, weil die Dresdner „Tatort“-Fälle doch eigentlich bis auf den stets ein bisschen zu echauffierten Chef (Martin Brambach) immer besonders sind. Und dies ist erst der zweite Fall für die neue Kollegin Gröschel, deren Verhältnis zu Gorniak eigentlich weiter erzählt werden müsste. Auch dazu aber fällt den Autoren nicht viel ein. So vermisst man hier vor allem Alwara Höfels, die mit Hanczewski immer ein spannungsvolles Team gebildet hat, aber leider den Dienst quittiert hat. Die besten Momente der „Tatort“-Folge gehören Max Riemelt Die besten Momente dieser Folge gehören Max Riemelt, der hier seine erste Gastrolle in einem „Tatort“ absolviert und einmal mehr sehr glaubhaft und sehr physisch einen Mann im Ausnahmezustand spielt. Regie führte Denis Lacant, der Riemelt schon 2013 in „Freier Fall“ gegen sein Image besetzt hat und ihn hier wieder zu einer Höchstleistung antreibt. Aber auch die beiden sind gegen das schwache Drehbuch letztlich machtlos. Tatort: Die Zeit ist gekommen. ARD, Heute, 20.15 Uhr