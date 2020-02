„Die Höhle der Löwen“ 2020: Alle Infos zur Vox-Sendung

Frank Thelen ist wie Judith Williams von der ersten Folge an Investor in der „Höhle der Löwen“. Thelen besticht durch seine Expertise in der IT-Branche. Er ist einer der führenden europäischen Seriengründer und gehört zu den erfolgreichsten Frühphasen-Investoren. Es ist die letzte "DHDL"-Staffel, in der Thelen mitwirkt.

Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer