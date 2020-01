GNTM: Pöbeln und prügeln - diese Kandiatinnen sind legendär

Oluwatoniloba Dreher-Adenuga, besser bekannt als Toni, konnte die Konkurrenz 2018 ausstechen und holte sich den Sieg in Staffel 13. Sie erhielt dafür einen Modelvertrag, ein Auto und 100.000 Euro Preisgeld.

Céline Bethman ist mit nur 18 Jahren zur glücklichen Siegerin der zwölften Staffel gewählt worden. „Es ist der Wahnsinn – ich bin „Germany’s next Topmodel“ 2017! Mein Leben wird sich jetzt komplett um 360 Grad drehen und ich bin gespannt, was alles auf mich zu kommen wird“, sagte sie nach dem Show-Ende.

Im Jahr 2014 entschied Stefanie Giesinger das Finale der neunten Staffel für sich. Sie ist weiterhin als Model tätig, wie beispielsweise auf der Mercedes-Benz Fashion Week 2016 in Berlin.

Lovelyn Enebechi bekam 2013 eine Siegprämie in Höhe von 250.000 Euro. Als „Baby-Beyoncé“ eroberte die exotische Schönheit die Herzen der GNTM-Fans der achten Staffel. Inzwischen holte sie ihr Abitur nach. Sie nimmt weiterhin Model-Jobs entgegen.

Stille Wasser sind tief: 2012 mauserte sich Luisa Hartema vom schüchternen Mädchen aus Ostfriesland zur strahlenden Siegerin der siebten Staffel. Sie erschien im Modemagazin „Harper’s Bazaar“ und „Elle“, modelte für Escada und lebt mittlerweile auch in New York.

Jana Beller räumte 2011 ab und wurde nach Ende der sechsten Staffel als Profi-Model zahlreich gebucht. So stand sie im August 2012 für Hugo Boss vor der Kamera und arbeitete außerdem für das bekannte Modelabel Esprit. Inzwischen betreibt sie den Model-Beruf nur noch nebenbei: Ende 2014 eröffnete Beller als zweites Standbein zusammen mit ihrem Freund eine Backshop-Filiale im Münchner Hauptbahnhof.

Sara Nuru ist nach ihrem Sieg 2009 weiterhin auf dem Laufsteg zu Hause. Regelmäßig hält sie auch ihr Gesicht für verschiedene Werbekampagnen in die Kamera. Sie engagiert sich seit Jahren für die von Karlheinz Böhm gegründete Stiftung „Menschen für Menschen“ in Äthiopien. Gemeinsam mit Schwester Sali gründete sie die Firma „nuruCoffee“.

Barbara Meier ist die Gewinnerin von „Germany’s next Topmodel“ 2007. Mit ihren langen roten Haaren fiel sie der Jury bereits beim ersten Casting auf. Heidi Klum, Modelagent Peyman Amin, Catwalktrainer Bruce Darnell und Visagist Boris Entrup kürten sie damals zur Siegerin. Sie konzentriert sich inzwischen auf die Schauspielerei und hat das Buch „Dein Weg zum Glücksgewicht“ geschrieben.

2006 ging das Erfolgsformat „Germany’s next Topmodel“ zum ersten Mal auf Sendung. Lena Gercke ging damals als erste Gewinnerin hervor. Sie arbeitet mittlerweile erfolgreich als Moderatorin, stand für Formate wie „Austria’s next Topmodel“ und das ProSieben-Magazin „red!“ vor der Kamera. Ihre Beziehung zu Fußballer Sami Khedira hielt vier Jahre. Mit dem Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt ist auch Schluss. Wir zeigen alle Gewinnerinnen der 13 Staffeln.

Zur 15. Staffel „Germany’s next Topmodel“ lohnt ein Blick zurück – denn einige Kandidatinnen bleiben unvergessen. Nicht immer im Guten.

Berlin. Zum 15. Mal beginnt am Donnerstag „Germany’s next Topmodel“. Und so spannend die Suche nach einem neuen Casting-Model nun auch sein mag – die meisten Zuschauer sind nicht unbedingt dabei, um zu sehen, wer gewinnt. Sondern vor allem zu Beginn auf der Suche nach den Querulanten des Jahres.

Denn so sehr sich Heidi Klum auch bemüht, das Ganze als ernsthaften Contest zu verkaufen – am Ende ist es eine Hochglanz-Soap, und wie jede gute Serie braucht es Charaktere.

In den vergangenen Jahren haben von Micaela Schäfer bis zu Jasmin Cadete einige Kandidatinnen für Skandale, Irritationen und anderen Ärger gesorgt – und es geschafft, in die Geschichte der Casting-Show einzugehen (ohne gewonnen zu haben).

14 bisherige Staffeln „GNTM“, 14 Jahre – teils nackter, Stichwort: Micaela – Wahnsinn. Das waren die schaurig-schönsten Ausraster der vergangenen Jahre:

„Germany’s next Topmodel“: Prügelattacke schockiert die Teilnehmerinnen

Fangen wir mit dem jüngsten Aufreger an: Jasmin „Joy“ Cadete ohrfeigt 2019 ihre Mitstreiterin Lena. Vor laufender Kamera. Das hat es selbst in all den Jahren und Staffeln voller Zickenkrieg noch nicht gegeben. Doch tatsächlich ist dieser Aufreger vor allen Dingen der Höhepunkt einer Tragödie.

Schon vorher fällt Jasmin auf, weil sie sich nicht konzentrieren kann und später nach LA anreist, da sie Zuhause noch Sozialstunden leisten muss. Doch Heidi Klum gibt ihr immer wieder eine Chance. Barmherzigkeit oder Kalkül?

Zuletzt sorgte die 19-Jährige mit ihrer Entlassung aus der Psychiatrie im November für Schlagzeilen. Sie soll die Tür ihrer Mutter angezündet haben und daraufhin eingewiesen worden sein. Die Kandidatinnen wie Mitstreiterin Tatjana reagierten geschockt auf die Prügelattacke – wie viel wirklich dahintersteckte, kann zu dem Zeitpunkt keiner überblicken.

GNTM-Hochzeit: Heidi Klum traut Kandidatin auf der Bühne

Und noch eine Kandidatin der 14. Staffel zieht reichlich Aufmerksamkeit auf sich: Theresia Fischer. Auch sie sorgt für eine Premiere bei „Germany’s next Topmodel“. Allerdings nicht mit Schlägen, sondern mit ihrer Hochzeit mit Thomas Behrend bei der GNTM-Finalsendung. Wohl einer der groteskesten Momente der GNTM-Geschichte. Immerhin: Das Model mit den verlängerten Beinen moderiert jetzt bei „Dancing on Ice“.

Österreichische Freundschaft endet bei „Topmodel“

Eigentlich sind sie beste Freundinnen, die zwei Österreicherinnen Zoe und Victoria. Zumindest stellen sie sich so zu Beginn der Staffel von 2018 vor. Doch die Model-Show entzweit offenbar selbst die besten Freundinnen. „Du kannst auch nur Lügen erzählen“, wirft Victoria Zoe vor und warnt: „Die ganzen Österreicher wissen, wie du wirklich bist“. Alles, was sie tue, sei unter der Gürtellinie.

Grund für den Ausraster ist nicht etwa, dass die eine der anderen einen wichtigen Job streitig gemacht hat. Zoe soll Victoria ihren Freund ausgespannt haben. Nicht nur die Beziehung ist beendet, auch die Freundschaft der beiden liegt seitdem auf Eis. Und ProSieben freut sich: Streit verkauft sich immer gut.

Schauspielertochter Elena Carrière nervt die GNTM-Kandidatinnen

2016 sorgt eine Schauspielertochter für reichlich Theater in der Model-Villa. „Du bist nicht ganz koscher“, wirft Fata Hasanovic Elena Carrière (Tochter von Mathieu) vor. Kandidatin Jasmin Lekudere hält sie für falsch.

Was sie falsch gemacht hat? Das weiß die 23-Jährige auch nicht. Außer, dass sie sich ausgeschlossen fühlt. Es ist einer dieser typischen Konflikte, bei denen irgendwie niemand weiß, wo das Problem ist. Völlig unnötig, kräfteraubend für Kandidatinnen und Zuschauer, aber Tränen sind ebenfalls gut für die Quote.

Nathalie Volk ohne Schwächen – und ohne Sympathien bei GNTM

„Ich hatte ein sehr trauriges Gespräch mit Nathalie“, meint Heidi Klum 2014, nachdem sie allein mit der Kandidatin gesprochen hat. Damals erzählt sie von ihrer schweren Kindheit, von Mobbing, von ihrer Mutter, die ihre beste Freundin sei. Und sie tritt immer wieder in grotesken Klamotten auf.

Auch mit den Mädchen von GNTM schließt sie keine Freundschaften. Im Gegenteil. Die Mitstreiterinnen nehmen Anstoß an dem reichlich selbstbewussten Auftreten des Models. „Hauptsache, die Leute reden über mich. Und ich komme groß raus“, sagt sie.

Hat mittelmäßig geklappt. Immerhin: In die RTL-Trash-Maschine hat sie es geschafft. Dschungelcamp-Fans freuten sich über das Comeback der „Topmodel-Zicke“, dann gab es ein „Perfektes Dinner“, später war sie mit ihrem Partner bei „Goodbye Deutschland“. So kommt fast mehr Aufmerksamkeit zusammen, als manche GNTM-Gewinnerin bekommt.

Für Schlagzeilen sorgte schließlich auch Volks Mutter. Weil sie ihren Job als Lehrerin verlor als Strafe dafür, dass sie einfach mit zum Dschungelcamp nach Australien gereist war. Und Nathalie? Ist mit dem 62-jährigen Frank Otto liiert. Manch einer unterstellte ihr das Geschäftsmodell Heirat – unsere Kolumnistin sagt: Und wenn es so ist, ist das auch gut so.

Ameisenangriff auf die „Meeeedchen“ – die guten, alten Zeiten

2012 sorgen ausnahmsweise mal nicht die „Meeeedchen“ für einen Ausraster. Viel kleiner ist der Feind: „Da waren lauter Ameisen-Gangs“, ist sich Sara Kulka sicher. Und rastet latent aus: „Könnte kotzen bei sowas.“ Das Gezeter ist erwartungsgemäß groß. Zumal sich eine schuldige Kandidatin natürlich finden lässt. Melek Civantürk.

Sie hat eine Cola-Dosa stehen lassen, die die ungebetenen Gäste angelockt hat. Töten (also die Ameisen, nicht Melek)? Nein! Annabel Paasch will die kleinen Tiere retten. Was außerordentlich unterhaltsam gerät.

Generell eine Staffel, deren Komik-Faktor doch recht groß ist. Und ein bisschen vermisst man „die guten, alten Zeiten“, in denen irgendwie alles entspannter und doch spannender war.

Wobei: Auch heute sorgt Teilnehmerin Sara Kulka mit Oben-Ohne-Fotos (wie schon damals) für Aufregung. Diesmal jedoch beim Stillen ihres dreijährigen Kindes.

Tessa und Larissa: Zwischen Stinkefingern und österreichischer „Zickigkeit“

Weniger zu lachen gibt es hingegen 2009. Gleich zwei Kandidatinnen gehen in die Legendäre-Nervensägen-Liste ein. Larissa Marolt und Tessa Bergmeier. Wegen eines Stinkefingers muss Tessa die Show verlassen. Schon fast unschuldig, wenn man bedenkt, dass Jahre später auch mal geprügelt wird.

Larissa Marolt erntete vor der Teilnahme zwar den Titel „Austria’s next Topmodel“, für das deutsche Pendant reicht es jedoch nicht. Stattdessen sorgt sie für viele Diskussionen um ihre „Zickigkeit“ und eckt auch im darauffolgenden Dschungelcamp wieder munter und fröhlich bei den anderen Teilnehmern an.

Was man ihr zugute halten muss: Sie hat ihren Weg zur Schauspielkarriere konsequent fortgesetzt, ist unter anderem bei „Sturm der Liebe“ zu sehen. Bei den Karl-May-Festspielen spielt sie neben dem neuen Winnetou Alexander Klaws.

Gina-Lisa, Sarah Knappik, Giselle und Fiona – die legendäre GNTM-Staffel

2008 lief eine legendäre Staffel: Gina-Lisa Lohfink („Zack die Bohne“), Sarah Knappik, Fiona Erdmann und Giselle Oppermann – so viel Gezeter, Gestreite, Genörgel bieten manchmal drei Staffeln am Stück nicht.

Gina-Lisa Lohfink kriegt das große Heulen, als ihre lange platinblonde Mähne einem Pixie-Cut weichen muss. Sarah Knappik strebt eine große Rapper-Karriere an, die dann doch eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Fiona Erdmann mimt die Oberzicke und Giselle Oppermann sorgt für Tränenbäche. Sei es, weil ihre Spitzen geschnitten werden, sie eine Hauswand für ein Shooting herunterlaufen soll oder sie sich in der Rolle eines Mannes in den Schritt fassen soll. Gefühlt ist ihre reine Existenz schon ein Grund zum Heulen.

Besonders beeindruckend: Alle vier genannten Damen landeten später noch im RTL-Dschungel und sorgen dort für unterschiedlich viel Unterhaltung. Wobei Knappik nicht nur für eine der quotenträchtigsten Camp-Folgen aller Zeiten sorgte – sondern mit der Revolte, die sie auslöste, noch ein zweites Mal in den Annalen der Trash-TV-Geschichte landete.

Gina-Lisa zog sich dann noch für „Adam sucht Eva“ aus, später bangten ihre Fans um ihr Leben, sie musste alle Termine absagen. Die GNTM-Kandidatin und Dschungelkönigin Melanie Müller ätzte mit Freude gegen Lohfink. Dunkles Kapitel: Gina-Linas Behauptung, vergewaltigt worden zu sein, kostete sie wegen falscher Verdächtigung 20.000 Euro.

GNTM-Nackt-Skandal – der sich gelohnt hat: Micaela ist eine der wahren Siegerinnen

Sie war in der ersten Staffel für aufreizende Outfits bekannt – Kritik gab es dafür kaum. Bis dann Nacktbilder auftauchten, die Micaela Schäfer vor der GNTM-Teilnahme hatte machen lassen. Heidi und dem Rest der Jury gefiel das so überhaupt nicht.

Glück für Micaela: Als „Nacktschnecke“ vermarktete sie sich wie kaum eine andere Teilnehmerin – und auch heute ist sie mit Ausnahme von der Gewinnerin der ersten Staffel, Lena Gercke, wohl zumindest die bekannteste Kandidatin, die jemals bei dem Format teilgenommen hat.

Inzwischen tourt Micaela als DJane und Promi-Gast durch die Welt, hat in Dutzenden Reality-Formaten inklusive dem Dschungelcamp mitgemacht, besitzt Eigentumswohnungen in Berlin und ist auch sonst für einen Trash-TV-Star erstaunlich geerdet. Trinken tut sie selten, in der Branche gilt sie als extrem zuverlässig und freundlich. Und bei aller Kritik an ihrem Geschäftsmodell, dem Ausziehen: Sie hat es geschafft.

