Dschungelcamp News: RTL startet Show mit Spende für Australien

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin/Brisbane.

Das Dschungelcamp ist in die 14. Staffel gestartet, sie dauert bis zum 25. Januar

Wegen der Buschbrände in Australien gab es viel Kritik an der Ausstrahlung

RTL will das Thema in der Show immer wieder aufgreifen – und startete in die Show mit einem Spendenaufruf

Der Sender selbst spendete 100.000 Euro – und will zum Finale nachlegen

Außerdem gibt es eine Premiere im RTL-Dschungel: Ein Politiker gehört zu den Kandidaten

Ob das das Dschungelcamp aus dem Quotentief der letzten Jahre heben kann?

Wenige Tage nach Neujahr pflegt Deutschland wieder seine Trash-Tradition: Das RTL-Dschungelcamp geht an den Start. Auch 2020 trifft sich Deutschlands C- und D-Prominenz im australischen Dschungel zum Sozialexperiment, um die Frage aller Fragen zu beantworten: Wer wird Dschungelkönig 2020?

Vom 10. bis 25. Januar müssen sich die Kandidaten der bereits 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) wieder mit Kakerlaken, Spinnen und allerlei anderem Getier bei den Dschungelprüfungen herumschlagen, um für ihr Camp wertvolle Sterne zu ergattern.

Zuletzt wollten das weniger Menschen sehen, die Quoten haben deutlich abgebaut. Nun diskutiert Deutschland nach ruhigeren Jahren mal wieder übers Camp – aufgrund der schweren Waldbrände in Australien. So sprechen Fans darüber, ob man guten Gewissens das Dschungelcamp gucken kann, während in Australien Menschen und Tiere wegen der Brände um ihr Leben fürchten müssen. Schalten weniger ein – oder führt genau das zu gesteigertem Interesse?

IBES 2020: Das sind die Kandidaten im Dschungelcamp

Mit dabei im Dschungelcamp sind zahlreiche ehemalige TV-Show-Kandidaten wie Daniela Büchner und Marco Cerullo, aber auch Schauspieler wie Raúl Richter. Und erstmals zieht auch ein ehemaliger Politiker ins Camp: der Ex-CDU-Verkehrsminister Günther Krause, zu aktiven Zeiten war er der „Sause“-Krause, dann der „Pleite“-Krause, jetzt versucht der einstige Shootingstar der Politik sein Glück im Dschungel. Moderiert wird die Show wieder von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Das Dschungelcamp findet in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. So müssen die Bewohner zum ersten Mal ohne ein Lagerfeuer als Camp-Mittelpunkt auskommen – als Vorsichtsmaße wegen der Brände. Stattdessen wird das Essen auf einem Gasfeuer gekocht.

Am Feuer kam es bisher oft zu großen, tränenreichen Dschungel-Geständnissen unter den Teilnehmern – oder fiesen Lästereien, die die Show ausmachen. Die Buschbrände in Australien haben auch persönliche Konsequenzen für das Dschungelcamp: Dr. Bob sorgt sich wegen Buschbränden am eigenen Haus.

Sehen Sie hier im Video wie der Ex-Kandidat Julian Stoeckel die Chancen der neuen Kandidaten einschätzt.

Wir berichten von den aktuellen IBES-Entwicklungen im Newsblog:

Freitag, 10. Januar: Das Dschungelcamp startet – ein Härtetest für Marco Cerullo

21.27 Uhr: Das Dschungelcamp ist in die 14. Staffel gestartet – und RTL hat direkt mit einem Statement auf die Kritik am Sende-Zeitpunkt reagiert. Zunächst lasen die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich aus einer Stellungnahme von Lynette Wood, der australischen Botschafterin in Berlin, vor, die darin ausdrücklich die Durchführung der Show begrüßt – „zur Unterstützung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus“.

Sie sei „dankbar für die Fortsetzung der Produktion“, die in enger Abstimmung mit den Behörden vor Ort geplant worden sei, im Sinne der Sicherheit für alle Kandidaten, Produzenten und Menschen der Region.

RTL wolle natürlich auch etwas zurückgeben, sagte Zietlow. „Und das ist absolut ehrlich gemeint. Wir haben hier in den letzten Jahren nicht nur Freunde gewonnen, sondern auch so etwas wie ein zweites Zuhause.“

Daniel Hartwich fuhr fort mit einem Spendenaufruf: „Wenn Sie jetzt meinen, da kann man auch mehr tun, als eine Fernsehshow zu produzieren – da haben Sie vollkommen Recht.“ Demnach sammelt RTL über die gesamte Dauer der Show hinweg Spenden – und legte selbst direkt 100.000 Euro für das geplagte Australien in den Topf.

Zeitgleich ging auf RTL.de ein neuer Aufmacher online, in dem der Spendenaufruf genauer formuliert ist. Alle Infos zur Spendenaktion der Dschungelcamp-Macher gibt es hier.

14.58 Uhr: Es ist gerade mal drei Wochen her, dass sie ihre Liebe offiziell machen durften, nun heißt es für das „Bachelor in Paradise“-Paar Marco Cerullo und Christina Grass schon wieder Abschied voneinander nehmen. Marco zieht in den Dschungel – und ist damit bestenfalls zwei Wochen von seiner Christina getrennt. Eine Ewigkeit für frisch Verliebte.

„Es wird schon sehr schlimm. Wir sind jetzt fast ein halbes Jahr zusammen, haben uns jeden Tag gesehen, telefoniert oder gefacetimt. (...) Ich glaube, ich werde die ganze Zeit da drinnen an sie denken und sie vermissen, sagte Cerullo (31) zur Trennung auf Zeit. Christina sei die beste Unterstützung, die man haben könne, schwärmt er. Diese Kompetenz stellte die 31-Jährige in Down Under direkt unter Beweis: Sie hielt fleißig Händchen. „Wenn ich sie nicht hätte, würde ich jetzt hier anders sitzen.“

Es bleibt also spannend zu sehen, wie sich Marco schlägt, wenn Ekel-Essen, Dschungelprüfungen mit allerlei Kriechgetier und das unvermeidbare Gezicke der Camp-Kollegen auf ihn einprasseln. Zum Händchenhalten muss er sich dann jemand anderen suchen.

6.02 Uhr: Guten Morgen an Tag 1 des Dschungelcamps! Die Kandidaten ziehen schon am Nachmittag unserer Zeit ein. Die erste Folge fürs Fernsehen strahlt RTL dann ab 21.15 Uhr aus. Wir bleiben hier den Tag über am Ball.

Donnerstag, 9. Januar: RTL spendet 100.000 Euro für Opfer der Brände in Australien

16.21 Uhr: Wegen der verheerenden Buschbrände in Australien wurde von Fans und Politikern kritisiert, dass RTL das Dschungelcamp wie geplant stattfinden lassen will. Moderatorin Sonja Zietlow verteidigte die RTL-Show: „Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei IBES nicht (auch noch) zu verlieren!“, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. „Diese Arbeit sichert ihnen nicht nur im Januar gutes Einkommen.“

Kandidatin Sonja Kirchberger äußerte sich bei Instagram: „Gerade jetzt müssen wir positiv bleiben, spenden, für einander da sein und wach werden, wie wir in Zukunft mit Natur und Menschen besser umgehen.“

Ein RTL-Sprecher betonte: „Wir nehmen die Situation in Australien sehr ernst. Wir haben uns auch mit teils direkt betroffenen australischen Crewmitgliedern ein persönliches Bild von der Situation gemacht. Die Buschbrände werden in der Sendung thematisiert.“

Zuvor hatte unter anderem die Medienexpertin der Union im Bundestag RTL aufgefordert, die Show nicht stattfinden zu lassen. „In Australien brennen die Wälder, ein ganzer Kontinent leidet unter dem Feuer. Menschen und Tiere sterben, viele verlieren ihre Häuser. Die Umwelt wird großflächig zerstört. Dies ist nicht die geeignete Szenerie für eine leichte Unterhaltungssendung wie das „Dschungelcamp““, meinte die medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, die Bremer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann.

„Die breit geführte, emotionale Debatte bei uns zeigt, dass viele Menschen es als hochgradig geschmacklos empfänden, wenn RTL das Dschungelcamp dennoch aus Australien ausstrahlen würde.“ Sie empfehle dem Sender daher, „das Dschungelcamp dieses Jahr nicht in Australien durchzuführen“. Die Entscheidung müsse der Sender als privates Medienunternehmen aber selbst treffen. Auch der SPD-Bundestagspolitiker Karl Lauterbach hatte an RTL appelliert.

8.02 Uhr: Wird sich die Kritik daran, dass RTL trotz der Buschbrände das Dschungelcamp durchzieht, in den Quoten niederschlagen? In den vergangenen vier Jahren hatte der Sender bereits mit einem Rückgang der Zuschauerzahlen zu kämpfen, weniger als 2019 schalteten nur 2004 und 2008 ein. Allerdings erholte sich der Sender aus dem damaligen Quoten-Loch recht zügig.

Dazu kommt, dass die meisten Sender für ein tägliches Format, das über zwei Wochen einen Schnitt von 5,2 Millionen (wie die vergangene Staffel) macht, einiges tun würden.

13. Staffel 2019: im Schnitt 5,2 Mio Zuschauer; Dschungelkönigin: Reality-TV-Kandidatin Evelyn Burdecki

12. Staffel 2018: 5,6 Mio; Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser

11. Staffel 2017: 6,5 Mio; Sänger und Stripper Marc Terenzi

10. Staffel 2016: 7 Mio; „DSDS“-Dauerbewerber Menderes Bagci

9. Staffel 2015: 6,8 Mio; Ex-„Glücksrad“-Buchstabenfee Maren Gilzer

8. Staffel 2014: 8,0 Mio; Ex-„Bachelor“-Kandidatin Melanie Müller

7. Staffel 2013: 7,5 Mio; Ex-„DSDS“-Kandidat Joey Heindle

6. Staffel 2012: 6,7 Mio; Schauspielerin Brigitte Nielsen

5. Staffel 2011: 7,7 Mio; Moderator Peer Kusmagk

4. Staffel 2009: 5,8 Mio; Schauspielerin Ingrid van Bergen

3. Staffel 2008: 4,9 Mio; Sänger Ross Antony

2. Staffel Herbst 2004: 5,5 Mio; Comedy-Lady Désirée Nick

1. Staffel Januar 2004: 7,0 Mio; Schlagersänger Costa Cordalis

5.43 Uhr: Es ist eine Premiere im Dschungelcamp: Ein Politiker ist unter den Kandidaten. Günther Krause war früher sogar Bundesminister. Schwer einzuschätzen, wie er sich dort verhält. Im Interview mit unserer Redaktion sagte Promi-Manager Ramón Wagner etwa, dass eher unbekannte Kandidaten tendenziell besser fürs Entertainment seien. Wird Krause der langweiligste Kandidat der Dschungel-Geschichte – oder sogar ein Geheimfavorit? Unter Fans der Sendung ist die Meinung geteilt.

Im Gegensatz zu Krause kennt sich Elena Miras bestens mit Reality-TV-Formaten aus. Sie war bereits auf „Love Island“ und im „Sommerhaus der Stars“. Und so hat unser Dschungel-Experte Julian F.M. Stöckel ihre Chancen eingeschätzt:

Dschungelcamp 2020: Julian F. M. Stoeckel über Elena Miras Dschungelcamp 2020- Julian F. M. Stoeckel über Elena Miras

Mittwoch, 8. Januar: Danni Büchner trägt die Asche von „Malle-Jens“ bei sich

5.27 Uhr: Eine der bekannteren Dschungelcamp-Kandidatinnen ist die Witwe von Jens Büchner. Daniela Büchner ist wie ihr im November 2018 verstorbener Mann durch die Vox-Serie „Goodbye Deutschland“ bekannt geworden. In Australien ist ihr „Malle-Jens“ mit dabei – einen Teil seiner Asche trägt die 41-Jährige in einem Herz-Anhänger um ihren Hals.

„Das ist die Kette, in der auch etwas von meinem Mann drinnen ist. Und das war mir sehr wichtig“, sagte Büchner RTL bei der Ankunft in Australien. Beim Einzug ins Dschungelcamp wird sie die Kette allerdings ablegen – sie entschied sich für zwei andere Luxusartikel: ein mit Familien-Fotos bedrucktes Kissen und ein Parfüm.

Auch Jens Büchner war 2017 mit dieser Art Luxusartikel ins RTL-Dschungelcamp gezogen.

Dschungelcamp 2020 Julian F. M. Stoeckel über Danni Büchner Dschungelcamp 2020 Julian F. M. Stoeckel über Danni Büchner

Dienstag, 7. Januar: Julian F.M. Stoeckel schätzt für uns die Chancen der Kandidaten ein

Einer, der bestens weiß, wie man sich im Dschungelcamp fühlt, ist Julian F.M. Stoeckel. Der Ex-Dschungelbewohner hat deshalb im Video-Interview mit unserer Redaktion den Kandidaten-Check gemacht. Dabei kommt nicht jeder Kandidat bei Stoeckel gut weg. Wer in seinen Augen den besten „Kakerlaken-Faktor“ mitbringt, sehen Sie im Video:

Dschungelcamp 2020: Julian F. M. Stoeckel bewertet die Kandidaten Dschungelcamp 2020- Julian F. M. Stoeckel bewertet die Kandidaten

(mbr/ses/cla/cho/br)