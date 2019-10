Medienmacher: Kai-Hinrich Renner über die Pläne der Bild-Zeitung

Hamburg. Mit schlechten Nachrichten wollte Julian Reichelt sich nicht länger als unbedingt nötig aufhalten. Als der „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt am Montag vor seine Redaktion trat, verkündete er zwar, dass seine Zeitungsgruppe im Rahmen des großen Sparprogramms des Medienhauses Axel Springer 20 Millionen Euro einsparen müsse. Welchen Umfang der Personalabbau hat, der auch „Bild“ treffen wird, konnte oder wollte er aber nicht sagen.

Umso mehr erzählte der Chefredakteur über ein Projekt, mit dem er die deutsche Medienlandschaft verändern will: Reichelt möchte die Marke „Bild“ ins Fernsehen bringen. Geht es nach dem 39-Jährigen, wird Bild-TV täglich „18 Stunden live“ senden. Für das Vorhaben steht laut Reichelt ein Etat von 20 Millionen Euro zur Verfügung.

„Bild“ versteht sich seit Jahrzehnten als gedrucktes Fernsehen

Das klingt zunächst einmal plausibel: Schon seit Jahrzehnten versteht sich „Bild“ als gedrucktes Fernsehen. Das Boulevardblatt ist mit Größen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung besser verbandelt als so manche bereits existierende TV-Redaktion.

Zudem produziert die Zeitung schon jetzt für das Netz audiovisuelle Formate wie „Die richtigen Fragen“, „Bild-Sport-Talk mit Thorsten Kinhöfer“ oder „Bild-Live“. Und wenn es am Amazonas brennt oder die Möglichkeit besteht, auf einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer mitzufahren, sind „Bild“-Reporter mit der Kamera zur Stelle.

Der Medienkonzern Axel Springer hat große Pläne.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Doch bei genauerem Hinsehen erweisen sich Reichelts Fernsehpläne als reichlich unausgegoren. Es fängt damit an, dass es keinem Informationsprogramm gelingt, mit einer 18-stündigen Live-Berichterstattung die Zuschauer zu fesseln. Die Zeiten, da CNN 1991 rund um die Uhr vom Ausbruch des zweiten Golfkriegs berichtete und so weltweit der Durchbruch schaffte, sind vorbei.

Zuschauer erwarten im Fernsehen auch eine TV-Ästhetik

Problem Nummer zwei: Die Formate, die „Bild“ bisher für das Internet produziert, haben keine Fernsehqualität. Nutzer, die sich audiovisuelle Inhalte auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Laptop anschauen, stört es nicht, wenn die Kamera wackelt.

Fernsehzuschauer, die vor ihrem 64-Zoll-Bildschirm sitzen, erwarten aber eine ganz andere TV-Ästhetik. Reichelt will zwar die Bewegtbild-Produktion professionalisieren. An TV-Studios oder auch nur an eine halbwegs ambitionierte Maske ist aber nicht zu denken. Wie auch? Der Etat von 20 Millionen Euro lässt keine großen Sprünge zu.

Gänzlich unklar ist zudem, wie Bild-TV positioniert werden soll. Spiegel Online prophezeit zwar, das neue Angebot werde dem „Nachrichtensender n-tv Konkurrenz machen“. Doch der hat bereits einen anderen Wettbewerber aus dem Hause Springer: den Sender Welt, das frühere N24. Und dass „Bild“ im Revier des TV-Kanals aus dem eigenen Hause wildern darf, ist kaum vorstellbar. Auf Unterstützung vom Sender Welt darf die Reichelt-Truppe bei ihren Plänen übrigens auch nicht hoffen.