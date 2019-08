Promi Big Brother: Das sagt Zlatko Trpkovski über Jürgen Milski

Berlin.. Sat.1 ist in dieser Staffel „Promi Big Brother“ ein echter Coup gelungen. Der Sender hat es geschafft, den „Big Brother“-Kultkandidaten der ersten Stunde ins Haus zu holen: Zlatko Trpkovski (43). Vor 19 Jahren wurde er durch das Reality-Format zusammen mit Jürgen Milski (55) zum Star.

Doch im Gegensatz zu seinem damaligen Kumpel verschwand Zlatko schnell wieder von der Bildfläche. Und auch die Freundschaft der beiden „Big Brother“-Urgesteine ist längst nicht mehr vorhanden.

Im TV berichtet der 43-jährige Publikumsliebling seinen Mitstreitern Chris Manazidis (33) und Jürgen Trovato (55) jetzt, was damals nach dem Auszug aus dem Container passiert war.

In der dritten Folge, die am Sonntagabend in Sat.1 zu sehen ist, erzählt Zlatko, dass die Freundschaft zu Jürgen Milski nur „Fake“ gewesen sei. Der Kfz-Mechaniker beklagte sich: „Im ‘Big Brother’-Haus war das schon alles real und ich dachte, das wäre auch im normalen Leben so. Aber da war es nicht mehr normal. Wenn du so bleibst, aber der andere nicht. Er konnte halt gut spielen. Auch heute gibt er immer noch seinen Senf ab zu mir.“

Jürgen Milski hofft auf neue Chance

Milski sagte der „Bild“ angesichts der Aussagen aus der Sendung: „Ich finde es immer schade, wenn jemand so nachtragend ist. Wir haben uns alle verändert und sollten einander eine neue Chance geben.“

Die erste Staffel „Big Brother“ lief im Jahr 2000 im TV. Mit dabei waren Zlatko Trpkovski (l.) und Jürgen Milski (r.).

Foto: imago stock&people / imago/Horst Galuschka

Laut „Bild“ sei Zlatko noch immer verärgert darüber, dass Milski ihm damals einen Umzug nach Köln empfahl, ihn dort jedoch kaum unterstützte.

Milski hingegen sah bereits in früheren Interviews andere Gründe für das Ende der Freundschaft. 2013 sagte er in einem Gespräch mit „Promiflash“: „Der Kontakt zu Zlatko ist schon ziemlich frühzeitig nach der ersten Big-Brother-Staffel abgerissen, weil er ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren hat.“

War Zlatko Trpkovski neidisch auf Milskis Ruhm?

Jürgen Milski ist bis heute gut im Geschäft.

Foto: Horst Galuschka / imago/Horst Galuschka

Er vermutete damals, dass Zlatko gerne genauso berühmt wäre, wie er es immer noch ist – immerhin zählt Milski seit Jahren zu den bekanntesten Mallorca-Stars. „Vielleicht hat damals dafür der Horizont nicht ausgereicht“, sagte der Sänger über seinen einstigen Kumpel.

Im TV stellte Zlatko hingegen nun immer wieder klar, weswegen er an dem Format teilnehme – Ruhm sie nicht der Grund.

Obwohl beide seit Jahren völlig unterschiedliche Wege gehen, stünde Milski einem Wiedersehen offen gegenüber. Selbst einen kurzen Abstecher in den neuen „Promi Big Brother“-Container schließe er nicht aus, wie die „Bild“ berichtet.

„Man soll nie nie sagen. Wenn Sat.1 anruft, höre ich mir das gerne an. Es kommt aber wirklich auf die Umstände an“, erklärte der 55-Jährige.

Milski im „Promi Big Brother“-Gespräch mit Aaron Troschke

Zu einem „Promi Big Brother“-Einzug kommt es am Sonntagabend zwar nicht, dafür ist Jürgen Milski in der „Watch together“-Folge zu Gast, die ab 21.55 Uhr auf Instagram, Sat1.de, YouTube oder Facebook Watch zu sehen ist. Im Gespräch mit Gastgeber Aaron Troschke kann der Ballermann-Star noch einmal live zu Zlatko Trpkovskis Vorwürfen Stellung beziehen.