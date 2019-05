Kevin Kühnert bei "Anne Will": Gabriel bekommt eine Ansage

Ob "Anne Will", "Hart aber Fair", “Maybrit Illner“ oder “Maischberger“: Polit-Talkshows prägen unsere politischen Debatten. Fünf Dinge, die man über dieseTalkshows wissen muss.

Skandale und Gäste-Rankings: Diese fünf Dinge muss man über Polit-Talkshows wissen

BMW kollektivieren? Juso-Chef Kevin Kühnert hat mit der Idee viel Kritik auf sich gezogen. So trat er bei „Anne Wills“ CO2-Talk auf?

Berlin. Kevin Kühnert hat mit seinen Überlegungen zur Kollektivierung von Konzernen wie BMW einen Shitstorm ausgelöst. Die SPD endlich wieder mit streitbaren, linken Positionen? Bei „Anne Will“ ließ sich am Sonntagabend beobachten, was die zum Teil harte Kritik daran mit dem Juso-Chef gemacht hat – und ob Kühnert seine Richtung vor der Europawahl beibehalten will.

Diskutiert wurde allerdings über ein anderes Thema, nämlich den Streit um die CO2-Steuer. Außerdem mit in der Runde:

• Annalena Baerbock (Grüne)

• Michael Kretschmer (CDU)

• Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel

• Pro-Diesel-Aktivist Ioannis Sakkaros

CO2-Debatte bei „Anne Will“: Kühnert weiter angriffslustig

In der Debatte wurde schnell deutlich, dass sich Kevin Kühnert nicht zurücknehmen wird. An der Systemkritik hielt Kühnert fest. „Der Kapitalismus ist zu tief in unsere Gesellschaft eingedrungen“, sagte der Juso-Chef. Essentielle Dinge wie Bildung, Gesundheit oder eben Umwelt dürften nicht Marktmechanismen unterworfen werden, weil das unweigerlich Gewinner und Verlierer produziere.

Kevin Kühnert bei Anne Will in der ARD: Es bleibt trotz Kritik bei seinen Thesen.

Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Beim Beispiel des Klimaschutzes hatte Kühnert mit dieser Argumentation durchaus einen Punkt. Schließlich hat der Markt in Form des bestehenden Emissionshandels bisher keine CO2-Reduktion erzielt. Auch innovative Technologien wie etwa E-Autos werden erst langsam und unter größtem äußeren Druck auf die Bühne gehoben. „Das man immer noch glaubt, dass das mit Freiwilligkeit geht – das ist naiv!“, sagte Kühnert.

Kühnert: Attacke gegen die Kritiker

Zugleich wehrte sich der Juso-Chef gegen seine Kritiker. Auch, wenn ihm teilweise vorgeworfen wurde, er rüttele an den Grundfesten sozialer Marktwirtschaft. Parteikollege Sigmar Gabriel warf Kühnert gar „Trump-Methoden“ vor. „Sigmar Gabriel ist nicht der beste Berater dafür, ob jemand einen Egotrip hat“, sagte Kühnert über seinen Parteifreund, der ihm zuvor Methoden à la Donald Trump vorgeworfen hatte. Seiner Partei will Kühnert mit seinen Forderungen nicht geschadet haben: „Das glaube ich nicht. Wir sollten Politik auch nicht immer so taktisch denken“, sagte er.

Auch seine konservativen Kritiker – Annegret Kramp-Karrenbauer verglich Kühnert mit einem „bissigen Hund“ – bedachte er. Einer saß in der Runde: „Ich finde das unverantwortlich, ich habe selbst Sozialismus erlebt“, ärgerte sich Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident von Sachsen, über Kühnert. „Es ist infam, die ganze Zeit die DDR-Vergleiche zu bringen“, wehrte sich der Juso-Chef.

„Anne Will“: Ist die CO2-Steuer sinnvoll?

Zum eigentlichen Thema der Sendung wurde deutlich, dass eine wie auch immer geartete Bepreisung von CO2 sinnvoll sein kann. Und dass die Kosten durchaus an die Bevölkerung zurückgezahlt werden könnten: „Wir könnten die Stromsteuer abschaffen und die EEG-Umlage senken“, erklärte dazu die Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel. Am Ende würden klimaschädliche Angebote teurer und klimafreundliche Produkte günstiger werden. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hatte kürzlich vor „Denkverboten“ im Streit um die CO2-Steuer gewarnt.

Interessant war, dass Kretschmer dazu trotz anderslautender Berechnungen von Experten immer wieder behauptete, dass die Rückzahlung nicht funktionieren werde. Was Anne Will zu der wunderbaren Frage brachte, ob denn selbst der Ministerpräsident der Politik nicht mehr traue.

• Hintergrund: Kommt die CO2-Steuer? Das muss man jetzt wissen

Das Fazit zu „Anne Will“

Wer geglaubt hat, dass Kevin Kühnert nach der Prügel für seine Systemkritik zurückstecken würde, wurde in diesen 60 Minuten eines Besseren belehrt. Der Juso-Chef blieb bei seinen Positionen – und teilte obendrein kräftig aus.

Das funktionierte teilweise gut, weil Kühnert den Finger argumentativ dorthin legte, wo es der bestehenden Ordnung wehtut. So ist die Forderung nach einer Kollektivierung von BMW-Gewinnen natürlich überzogen. Doch ist es nicht tatsächlich ein Problem, dass die Autokonzerne ihre Einnahmen in Dividenden umwandeln – sich gleichzeitig aber weigern, ihren Dieseln eine Hardware-Nachrüstung auf eigene Kosten zu verpassen?

Der latent langweiligen SPD kann politischer Nachwuchs, der solche Diskrepanzen anspricht, eigentlich nur guttun. Andererseits wagt Kühnert ein gefährliches Experiment. Zu viel Radikalität könnte manchen Wähler vor der Europawahl verschrecken. Andererseits: Haben die Sozialdemokraten so viel zu verlieren?

