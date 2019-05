Deutscher Filmpreis: "Gundermann" hat die besten Chancen

Das DDR-Drama „Gundermann“ ist gleich in zehn Kategorien für die „Lola“ nominiert, den wichtigsten deutschen Filmpreis.

Am Freitag wird die „Lola“ verliehen. Einer der Favoriten: Das Drama „Gundermann“. Ein Kandidat taucht jedoch erstaunlich wenig auf.

Berlin. Was der Oscar für die USA, ist die Lola für Deutschland: Am Freitag wird der Deutsche Filmpreis verliehen. Die besten Chancen werden dabei dem Drama „Gundermann“ über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann von Regisseur Andreas Dresen ausgerechnet. Der Streifen ist unter anderem als „Bester Spielfilm“ und für die „Beste Regie“ sowie in acht weiteren Kategorien nominiert.

Auch der Film „Styx“ von Regisseur Wolfgang Fischer hat mit sechs Nominierungen gute Aussichten auf einen Preis. In dem Drama geht es um eine Notärztin, die sich eine Auszeit von ihrem anstrengenden Job gönnt, um allein über den Atlantik zu segeln. Nach einem starken Sturm stößt sie vor der afrikanischen Küste auf ein manövrierunfähiges Fischerboot, auf dem Dutzende Flüchtlinge verharren.

Ebenfalls für den Filmpreis nominiert: Caroline Links und Fatih Akins Streifen

Vorn mit dabei sind auch Caroline Links „Der Junge muss an die frische Luft“ über die Kindheit von Hape Kerkeling und Fatih Akins „Der Goldene Handschuh“ über einen Serienmörder im Hamburg der 1970er Jahre. Sie sind für jeweils fünf Preise vorgeschlagen.

Die Preisverleihung wartet außerdem mit einer Neuerung auf: Zum ersten Mal steht Schauspieler Ulrich Matthes als Präsident der Deutschen Filmakademie auf der Bühne. Damit löst er seine Kollegin Iris Berben ab, die bisher die Filmakademie leitete.

Könnte leer ausgehen: „Werk ohne Autor“

Einer, der diesmal leer ausgehen könnte, ist Florian Henckel von Donnersmarck. Sein Drama „Werk ohne Autor“ über einen Künstler, dem seine Kindheits- und Jugenderlebnisse aus der NS- und SED-Zeit keine Ruhe lassen, ist lediglich einmal für die „Beste männliche Nebenrolle“ vorgeschlagen.

Der Film war gleich zweimal für den Oscar nominiert , ging aber letztlich leer aus. Anders als 2007. Damals hatte sein Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ den Oscar für den besten ausländischen Film abgeräumt.

„Die Mehrzahl der abstimmenden Mitglieder war der Meinung, dass – die Leistung von Oliver Masucci ausgenommen – andere Gewerke in diesem Film offensichtlich nicht nominierungswürdig sind“, sagte dazu Akademie-Chef Ulrich Matthes. „Das ist eine demokratische Entscheidung, die habe ich nicht zu kommentieren.“

Drei Preisträger stehen schon fest

Drei der Preisträger stehen schon im Vorfeld der Verleihung fest. Darunter „Der Junge muss an die frische Luft“ als besucherstärkster Film des vergangenen Jahres.

Die „Lola“ gilt hierzulande als wichtigster Preis der Filmbranche. Sie ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro dotiert, finanziert von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). (dpa/vem)