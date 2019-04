Game of Thrones: Wo und wann Staffel 8 in Deutschland zu sehen ist

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) hat in der achten Staffel von „Game of Thrones“ viel zu tun. Die neuen Folgen mit ihr laufen auf Sky ab dem 15. April.

Am 14. April startet die letzte Staffel der Kultserie „Game of Thrones“. Wir zeigen, wie deutsche Fans das Serienfinale sehen können.

Berlin. Kaum eine Serie hat ihre Fans in den letzten Jahren so in den Bann gezogen wie „Game of Thrones“. Die Fantasyserie von HBO, vielfach ausgezeichnet und weltweit hochgelobt, geht nun mit der achten und letzten Staffel zu Ende.

Am 14. April wird die erste der sechs letzten Folgen bei HBO in den USA ausgestrahlt. Wir zeigen, wie Fans die letzten Abenteuer von Jon Snow und Co. in Deutschland verfolgen können.

Wann startet die achte Staffel von „Game of Thrones“ in Deutschland?

Der Deutschland-Start der neuen Folgen findet immer zeitgleich mit den Premieren bei HBO in den USA statt. Demnach wird die erste Folge der finalen Staffel in Deutschland am 15. April zu sehen sein. Zuerst wird sie als Stream in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr bereitgestellt. So verhält es sich auch mit den weiteren fünf Episoden von Staffel acht.

Auf welchen Sendern sind die neuen „Game of Thrones“-Folgen zu sehen?

Sky: Der Pay-TV-Sender hält die Exklusivrechte für „Game of Thrones“ in Deutschland. Sky zeigt die neuen Folgen im Stream bei Sky Ticket und SkyGo, auf Abruf und natürlich auch im linearen Programm jeweils montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Man kann wählen zwischen deutscher Synchronfassung und der Originalversion auf Englisch.

Die letzten Abenteuer von Jon Snow (gespielt von Kit Harrington) und Co. sind in Deutschland zuerst auf Sky zu sehen.

Die Sendetermine der neuen Folgen (jeweils ab ca. 3 Uhr online und um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD):

• Folge 1: 15. April 2019

• Folge 2: 22. April 2019

• Folge 3: 29. April 2019

• Folge 4: 6. Mai 2019

• Folge 5: 13. Mai 2019

• Folge 6: 20. Mai 2019

Amazon Prime Video: Der Streamingdienst für die Abo-Kunden des Online-Händlers bietet die achte Staffel ebenfalls an – allerdings später als Sky. Auf Anfrage unserer Redaktion hieß es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lediglich, dass die Folgen „nach Erstausstrahlung“ bereitgestellt werden. Wie viel eine Folge bzw. die ganze Staffel kosten wird, ist noch nicht klar.

Die Serie auf ihrem „Heimatsender“ HBO in Deutschland zu gucken, ist nicht ohne Weiteres möglich. Der Streamingdienst „HBO Now“ zum Beispiel ist nur über Apple-Geräte und mit einer IP-Adresse aus den USA zu nutzen.

Ähnlich sieht es bei dem Dienst „HBO Nordic“ aus, der in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland genutzt werden kann. Die Nutzung von Sky Ticket ist im Vergleich auf jeden Fall weniger aufwendig – und nicht teuerer.

Was kostet es mich, die achte Staffel vor dem Free-TV-Start zu sehen?

Sky hält zum Start der neuen „Game of Thrones“-Staffel ein Sonderangebot bereit: Das Serien-Paket („Entertainment“) des Streamingdiensts Sky Ticket, mit dem man die aktuellen Serien des Sky-Angebots streamen kann, gibt es nun einen Monat lang für 4,99 Euro. Jeder weitere Monat kostet 9,99 Euro – demnach müssten „GoT“-Fans knapp 15 Euro investieren, um alle neuen Folgen ihrer Serie bei Sky Ticket zu sehen.

Auch das Voll-Abo („Sky Q“) mit Serien-Paket und Receiver von Sky gibt es derzeit vergünstigt – für monatlich 12,49 Euro statt 24,99 Euro. Die Mindestlaufzeit beträgt aktuell zwölf Monate. Bei einer Bestellung im Internet entfällt die Aktivierungsgebühr von 59 Euro, wirbt der Sender.

Wann läuft das Finale von „Game of Thrones“ im Free-TV?

War in den bisherigen sieben Staffeln nicht gerade zimperlich: Cersei Lannister (Lena Headey) in der achten Staffel von „Game of Thrones“.

Die älteren Staffel liefen und laufen bei RTL 2. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte der Sender mit, dass die achte Staffel im Herbst 2019 anlaufen wird.

Wo kann ich die alten Folgen von „Game of Thrones“ schauen?

Wer ein Sky-Q-Abo mit Serien-Paket hat, kann auf Abruf alle Staffeln der Serie anschauen. Im linearen Programm laufen derzeit ebenfalls alte Folgen.

Auch auf Abruf bereit stehen die alten Staffeln im iTunes-Store und bei Amazon Prime Video. Die Staffeln kosten dort zwischen 13,99 Euro und 19,99 Euro.

RTL 2 zeigt an den Tagen rund um den Deutschland-Start der achten Staffel unter anderem die Folgen der siebten, jeweils ab ca. 22 Uhr. Ab dem Wochenende werden die Folgen für rund einen Monat auch auf dem kostenpflichtigen Streamingportal von RTL (TVNow) zu sehen sein.

Worum geht es in der achten Staffel von „Game of Thrones“?

Wir wollen an dieser Stelle gar nicht erst versuchen, die Handlung der bislang 67 Episoden nachzuerzählen. Die grobe Inhaltsangabe: Auf dem fiktiven, mittelalterlichen Kontinent Westeros kämpfen, intrigieren, täuschen und alliieren sich im Kampf um die Herrschaft mehrere Familien. Ihr Ziel: der Eiserne Thron, der oft als Symbol für die Serie herangezogen wird.

Währenddessen hat sich im hohen Norden des Kontinents, hinter einer mehr als 200 Meter hohen Mauer, eine Armee von Untoten formiert, angeführt vom „Nachtkönig“, der nichts lieber will, als die Menschheit auszulöschen. Und die Lebenden sind eher mit sich und ihren Intrigen beschäftigt, statt sich der Gefahr vereint zu stellen.

In der siebten Staffel gab es erstmals heftigere Gefechte zwischen den Lebenden und den Toten, an deren Ende der große Schutzwall von der Armee des Nachtkönigs überwunden werden konnte. Nun wird in der finalen Staffel der letzte große Kampf erwartet, die Macher sprachen sogar von der größten Schlacht der Film- und TV-Geschichte. Auch der erste Trailer der achten Staffel hat diesen Kampf zum Thema.

Dabei dürfte eines der Markenzeichen der Serie mehr denn je zum Tragen kommen: lieb gewonnene, lang und ausführlich etablierte Charaktere, die von jetzt auf gleich das Zeitliche segnen.

„Einige Leute werden zufrieden sein. Andere dagegen nicht so sehr“, sagten Sophie Turner und Maisie Williams, die die Schwestern Sansa und Arya Stark spielen, kürzlich in einem Interview. Und Autor George R.R. Martin, auf dessen Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ die Serie beruht, beschreibt das Finale als „bittersüß“.

