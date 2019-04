ZDF: Fernsehgarten kommt im April von den Kanaren

Top-Events in Berlin

Berlin. Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist eine der beliebtesten Shows in Deutschland und die Kanaren locken jedes Jahr Tausende von deutschen Urlaubern an. Warum also nicht beides kombinieren? Das ZDF macht dies nun für drei Ausgaben.

Ab Sonntag, 14. April, werden drei Ausgaben der Show von Gran Canaria aus gesendet. Unter dem Titel „ZDF-Fernsehgarten on tour“ moderiert wie gewohnt Andrea Kiewel. Statt vom Lerchenberg in Mainz wird nun von einer Vulkaninsel aus unterhalten.

Zu Beginn der ersten Show aus dem Süden der Insel sind die Popband Marquess aus Hannover oder das DJ-Duo Stereoact aus dem Erzgebirge eingeladen. Geplant ist außerdem eine Show-Einlage vom bekannten TV-Koch Brian Bojsen, der vor den Zuschauern ein Drei-Gänge-Menü zubereiten soll.

„ZDF-Fernsehgarten“ auch am 21. und 28. April auf Gran Canaria zu Gast

An den darauf folgenden Sonntagen (21. und 28. April) sollen zwei weitere Ausgaben ausgestrahlt werden. Die reguläre Live-Ausstrahlung des ZDF-Fernsehgartens auf dem Mainzer Lerchenberg beginnt am 5. Mai, 11.50 Uhr.

Die vergangene Sommer-Saison im „Fernsehgarten“ war mit negativen Schlagzeilen zu Ende gegangen. So hatte sich Moderatorin Andrea Kiewel bei einem Gewinnspiel verlesen: Es folgten Betrugsvorwürfe. Das „Fernsehgarten“-Gewinnspiel wurde nach den Betrugsvorwürfen korrigiert. Die (dpa/ac)