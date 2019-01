Maybrit Illner im ZDF: Clans sind heute Abend Thema

In vielen Städten treiben Clans ihr Unwesen. Illner thematisiert das in ihrer Sendung. Sie fragt: „Kriminelle Clans außer Kontrolle?“

Berlin. An diesem Dienstag sind Clans Thema bei Maybrit Illner im ZDF. Um 22.15 Uhr startet die Sendung. Insgesamt fünf Gäste sind bei der Talkshow eingeladen, mit der die Moderatorin über organisierte Kriminalität in Deutschland sprechen will.

Das Thema der Sendung: „Familienbande – kriminelle Clans außer Kontrolle?“

Maybrit Illner – das sind die Gäste:

Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen

Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

László Anisic, Strafverteidiger, zu seinen Mandanten gehören auch arabische Clan-Mitglieder

Ralph Ghadban, Migrationsforscher, Publizist u.a. „Arabische Clans – Die unterschätzte Gefahr“

Laura Garavini, deutsch-italienische Politikerin, Antimafia-Kämpferin (mafianeindanke e.V.)

Dass sich das ZDF für Clans als Thema entschieden hat, ist kein Zufall: Die Polizei warnt bereits seit Längerem davor, dass sie die Kontrolle über kriminelle Clans verlieren. Ihnen fehlt oft die Handhabe, weil organisierte Kriminalität oft im Untergrund bleibt.

Clans agieren abgeschottet im Untergrund

Hinzu kommt, dass sich Mitglieder solcher Clans gegenseitig decken und so die Ermittlungen erschweren. So abgeschottet geht es in der Welt der arabischen Clans zu.

Kampf gegen organisierte Kriminalität: 39 Verfahren gegen Großclans

Doch in der letzten Zeit geht die Polizei vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Berlin härter gegen Clans vor. So war die Polizei im Dezember mit einem Großaufgebot bei der Familien-Clan-Hochzeit des „Paten von Berlin“ in Mülheim, zum Jahreswechsel konfiszierte die Polizei bei einer anderen Clan-Hochzeit in Langenfeld Porsche, Geld und Waffen.

In Berlin sorgte im September die Beerdigung eines Clan-Mitglieds für Aufsehen, die von einem Großaufgebot der Polizei beschützt werden musste. Hunderte hatten die Bestattung auf einem Friedhof besucht – Fälle wie solche zeigen, wie groß das Netz der Clans ist.

Doch wie bekämpft man Clans und wie kann man die Polizei und Staatsanwaltschaft unterstützen? Diese Fragen will Maybrit Illner am Donnerstag klären.

