Dortmund-"Tatort": Oberbürgermeister Ullrich Sierau findet ARD-Krimi "maximal lächerlich"

Beim Dortmund-Tatort musste LKA-Beamtin Dr. Klarissa Gallwitz (Bibiana Beglau) mit dem SEK den Mord an einem ehemaligen Bergmann aufklären.

Essen. Der jüngste Dortmund-„Tatort“ hat eine Kontroverse ausgelöst. Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) schrieb einen Brief an den WDR-Intendanten Tom Buhrow. Der Film, heißt es in dem Schreiben, sei „Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen“.

Der Krimi, der den Titel „Zorn“ trug, behandelte den Mord an dem ehemaligen Bergmann Andreas Sobitsch (Daniel Fritz). Dieser setzte sich in dem Krimi nach der Schließung der letzten Zechen für eine gerechte Abfindungszahlung an die Bergleute ein.

Die Spur führte in eine Kneipe, wo sich ehemalige Bergleute regelmäßig trafen und Bier tranken. Daneben ging es um die stillgelegten Zechen und um die Problematik der Reichsbürger.

Dortmunder „Tatort“ für Sierau klischeehaft

Von der Freude darüber, dass Dortmund „Tatort“-Stadt geworden ist, scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Die Aussage, dass ein „Tatort“ die Stadt adelt, will Sierau zurücknehmen. Geärgert hat er sich anscheinend schon länger, doch die letzte Folge hat das Fass wohl zum überlaufen gebracht.

„Das Bild, das am Sonntag über die Orte der Handlung in Dortmund und Marl sowie über die gesamte Region zu bester Sendezeit bundesweit vermittelt wurde, ist an Klischeehaftigkeit nicht mehr zu überbieten. Es ist maximal lächerlich“, schimpft er.

Sierau erwartet vom Tatort „ein Mindestmaß an Bezug zur Realität“

Ein Krimi müsse natürlich keine Dokumentation sein, räumt Sierau ein, erwartet aber „ein Mindestmaß an Bezug zur Realität“. In „Zorn“ aber habe man Menschen einer Region Bier trinkend und in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern herumstehen lassen und sie so der Lächerlichkeit preisgeben.

Er sei deshalb, schließt Sierau sein Schreiben, nicht böse, wenn man die Dortmunder Ermittler in den vorgezogenen Ruhestand schicken würde.

WDR sieht polarisierenden „Tatort“ als Bereicherung

Der WDR wehrt sich einen Tag nach der Veröffentlichung des Briefes gegen die Vorwürfe: „Der Tatort ist Fiktion – aus dramaturgischen Gründen wird auch verdichtet und zugespitzt.“ Einzelne Szenen könnten dadurch polarisieren und Debatten auslösen. „Das ist aus unserer Sicht nicht negativ, sondern bereichernd“, heißt es weiter.

Zudem weist der WDR daraufhin, dass ein vielschichtiges Bild der Stadt durch diverse Milieus und Drehorte gezeigt werde. Die Publikumsreaktionen seien überwiegend positiv: „Bei den letzten öffentlichen Vorführungen in Dortmund gab es sehr viel Applaus“, teilt der WDR mit. (A.B.)

